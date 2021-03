Romans-sur-Isère : l’étrange périmètre des crimes du 4 avril 2020

En effet, ce périmètre est désormais tout à fait étrange pour ma compagne, Françoise Petitdemange, et pour moi-même, dans la mesure où nous aurions très bien pu y laisser la vie, comme cela se sera produit pour ces deux malheureuses personnes qui ont fait se mobiliser, plus particulièrement autour de leur décès, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Christophe Castaner.

Environ un jour sur deux, précisément dans la plage horaire concernée par la ronde sanglante, nous quittions notre domicile sis avenue Jean Moulin (ce Jean Moulin dont il faut rappeler que certains de nos ouvrages montrent, à partir de documents historiques précis, qu’il a été livré à Klaus Barbie le 21 juin 1943 par des personnes appartenant, ou ayant appartenu, à l’entourage rapproché de… Charles de Gaulle) pour descendre, main dans la main, la rue Jacquemart qui débouche bientôt sur la place Jean Jaurès : ce carrefour allait voir passer le jeune meurtrier qui ne faisait que se rendre de son premier meurtre (à l’intérieur d’une boucherie, située immédiatement sur notre droite où il avait réussi à se saisir d’un couteau) au second (qui allait frapper une personne très liée, par sa famille, aux années heureuses de… Jacques Brel).

Peu soucieux, durant quelques décennies, de passer par ce qui allait devenir, en quelques courtes minutes, la scène d’un événement de retentissement national, nous ne songions qu’à nous rendre au bar Central, « institution » romanaise bien connue, où nous continuions d’exercer nos dignes métiers d’écrivaine et d’écrivain à l’une des tables de la si belle terrasse, ou à l’intérieur par temps plus rigoureux…

Ce jour-là – devions-nous y venir seulement plus tard ? -, c’est la radio qui nous a immédiatement stoppé(e) : « Crimes dans les rues du centre-ville de Romans-sur-Isère !…«

Pas vraiment nécessaire d’aller courir aux nouvelles… Nous avions certainement assez à faire avec quelques crimes anciens comme, par exemple, celui qui ne cesse d’endeuiller la mer Méditerranée dans l’indifférence française générale : Sarkozy faisant détruire la Libye et massacrer l’admirable Muammar Gaddhafi (cf. l’ouvrage de Françoise Petitdemange, La Libye révolutionnaire dans le monde (1969-2011), Éditions Paroles Vives, 2014).

Et puis, et puis… Il est devenu nécessaire de se poser quelques questions à propos de l’étrange périmètre et du bâtiment qui en constitue le centre…

À quoi bon ?… Je vous le demande.

En tout cas, ce jour-là, dès 12 heures 32, le site du journal Le Point publierait un texte qui ressemblait à ceci (version modifiée deux jours plus tard)…

« Drame à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, samedi. Un homme a été interpellé après avoir semé la panique au centre-ville, portant des coups de couteau à plusieurs passants. Deux personnes sont décédées et cinq sont blessées, dont trois grièvement. L’auteur présumé a attaqué plusieurs personnes dans un commerce et dans la rue avant d’être interpellé vers 11 heures, a précisé une source proche de l’enquête. Samedi soir, le parquet antiterroriste a annoncé dans un communiqué ouvrir une enquête notamment pour « assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». » (lien consulté le 13 mars 2021)

La suite indiquait que l’auteur, Ahmed O., était né en 1987 au Soudan, et ajoutait cette précision :

« Il se serait installé fin 2019 dans le centre de Romans-sur-Isère dans un logement à quelques mètres des lieux de l’attaque. Aucune référence au groupe djihadiste État islamique ou à une autre organisation terroriste n’a été trouvée « à ce stade, mais les exploitations commencent à peine », souligne une source proche de l’enquête. »

Voici maintenant, selon le même site, ce qu’a été le parcours dans l’étrange périmètre :

« Armé d’un couteau, l’auteur présumé « s’est rendu dans un bureau de tabac » dont il a attaqué le patron, a indiqué à l’Agence France-Presse Marie-Hélène Thoraval, la maire de la commune. « Sa femme [du buraliste, note MJC] est intervenue et a été blessée aussi », a-t-elle déclaré. L’assaillant est, par la suite, « allé dans un autre commerce, une boucherie, où il s’est emparé d’un nouveau couteau », avant de poursuivre sa mortelle randonnée dans le centre de cette ville de 35 000 habitants, via les places Gailly et Jean-Jaurès. « Il est entré dans la boutique [une boucherie, note MJC]. Il a pris un couteau, en sautant par-dessus le comptoir, et a planté un client, puis est reparti en courant », a expliqué à l’Agence France-Presse Ludovic Breyton, le patron de l’établissement où une personne a été tuée. « Ma femme a essayé de porter assistance à la victime, en vain. » L’homme a ensuite poursuivi sa course folle en plein centre-ville, attaquant des passants, notamment devant une boulangerie. « Ceux qui avaient la malchance de se trouver sur son passage ont été agressés », a ajouté la maire. La seconde personne qui a été tuée venait de sortir dans la rue pour ouvrir ses volets, selon un témoin. »

Encore cette petite précision :

« L’auteur présumé a été interpellé sans résistance très rapidement après les faits, peu après 11 heures. « On ignore pour l’heure les motivations de cette attaque », a indiqué la maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, dans un communiqué. Selon des témoins cités par la radio France Bleu Drôme Ardèche, l’assaillant aurait crié « Allah akbar » en se précipitant sur ses victimes. »

Fallait-il tellement s’en étonner… dans ce périmètre très précis ?…

