Roumanie : l’école, le masque ou la prison ?

Ce qui suit se passe en Roumanie, pays membre de l’U.E. ... enfin de l'UESS !!!

Incroyable : Deux parents de Bihor condamnés à la PRISON pour avoir éduqué leurs enfants en homeschooling afin de les protéger de l'école en ligne

Virgil Șerban - 02/01/2024

Une famille du département de Bihor a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis pour avoir éduqué ses enfants à la maison.

De manière incroyable, les deux parents ont été dénoncés par le directeur du Lycée théorique de Bratca, localité où réside la famille, après qu'à l'automne 2021, ils aient retiré leurs quatre enfants scolarisés - alors âgés de 8, 10, 11 et 13 ans - de l'établissement.

Les parents étaient mécontents qu'en 2020, ils aient reçu diverses notifications les informant que la présence des enfants à l'école était conditionnée par le port du masque ou/et les informant sur la vaccination. D'autre part, ils étaient dérangés par le passage à l'enseignement en ligne, car ils n'avaient jusqu'alors pas permis à leurs enfants d'accéder à Internet et à la télévision.

"Selon la déclaration de l'accusée, ils ont décidé de retirer les enfants de l'école car ils ne sont pas d'accord avec l'utilisation d'Internet, des chaînes de télévision et des cours en ligne que les enfants suivaient pendant la période de pandémie", ont expliqué les procureurs dans l'acte d'accusation.

Le comble est que le système de l'école en ligne a été critiqué par les parents, les enseignants, les spécialistes de l'éducation et les médecins.

Les enfants ont été inscrits à la Home Life Academy et à la West River Academy, des établissements d'enseignement privés aux États-Unis, qui offrent une orientation aux parents qui choisissent d'éduquer leurs enfants eux-mêmes moyennant des frais qui, en 2021, s'élevaient à 250 dollars par an et par famille.

Cependant, comme l'a communiqué l'Inspection scolaire de Bihor à la demande des procureurs, la forme d'éducation homeschooling n'est pas reconnue en Roumanie, et les spécialistes de la Direction Générale de l'Assistance Sociale et de la Protection de l'Enfant (DGASPC) de Bihor ont établi que les quatre enfants avaient de grandes lacunes éducatives par rapport à leur âge, et que les parents n'avaient pas la formation pour les éduquer, étant donné que la femme a terminé 8 classes et que son mari a le niveau du lycée.

Les deux parents ont été accusés par les autorités d'empêcher l'accès à l'enseignement général obligatoire, un délit puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à un an ou d'une amende.

En outre, les deux époux ont été obligés d'effectuer chacun 40 jours de travail d'intérêt général. Le verdict des juges peut encore être contesté par les procureurs et les deux parents dans un délai de 10 jours à compter de la notification, mais jusqu'au 2 janvier 2024, les parties n'ont pas exercé ce droit.

Gabriel Curcubet, président fondateur de l'Association du Homeschooling en Roumanie, a déclaré qu'il s'agissait d'un abus.

"Nulle part dans la loi il n'est écrit que vous êtes obligé d'inscrire votre enfant dans une école en Roumanie", dit le président de l'Association du Homeschooling en Roumanie, qui considère les deux parents, même avec les lacunes qu'ils ont en termes de formation, "plus consciencieux et plus responsables que le directeur qui les a dénoncés".

"Si cette école aux États-Unis les a laissés être éducateurs et mentors pour leurs enfants, avec la formation qu'ils ont, alors c'est l'affaire de l'école, ce n'est pas un problème pour les autorités roumaines", a expliqué Curcubet pour Adevărul.

Il estime qu'avant de décréter que ces quatre enfants ont des lacunes éducatives, les spécialistes de la DGASPC auraient dû les tester selon le système américain, et non le système roumain. "Peut-être devraient-ils tester les enfants avec le test Pisa, pour voir s'ils le passent", a déclaré Curcubet.

En 2022, à la suite d'une campagne du journal Adevărul (Trad : la Vérité et aussi la Pravda), le ministère de l'Éducation a envoyé la police pour retrouver les parents qui avaient choisi le système d'éducation à domicile pour leurs enfants.

La Constitution de Roumanie n'oblige pas à l'école publique.

Dans la Constitution de Roumanie, l'article 32, paragraphe 1, précise que "Le droit à l'éducation est garanti par l'enseignement général obligatoire, l'enseignement secondaire et professionnel, l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement."

De plus, le point 5 du même article mentionne que "L'enseignement à tous les niveaux se déroule dans des unités publiques, privées et confessionnelles, dans les conditions fixées par la loi".

Source : https://r3media.ro/incredibil-doi-parinti-din-bihor-condamnati-la-inchisoare-pentru-ca-si-au-educat-copiii-in-sistem-homeschooling-pentru-a-i-feri-de-scoala-online/ ?