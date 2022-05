RSF ose se moquer des journalistes mauritaniens pourtant en France ce n’est guère mieux…

Dans son dernier rapport, Reporters Sans Frontières emploie un vocabulaire à deux vitesses. Quand il s’agit par exemple de la presse en France, ils parlent de « presse aux ordres » sachant que l’essentiel de la presse française est aux mains d'hommes d'affaires notamment de célèbres familles mais quand il s’agit des journalistes mauritaniens, RSF parle de " reporters vulnérables au “journalisme alimentaire”, qui les pousse à rédiger des articles commandés et payés"

Pourtant, vu que l'essentiel de la presse française influente est aux mains d'hommes d'affaires, l'expression journalisme alimentaire est aussi valable pour les journalistes français car dès l’instant que vous devenez aux ordres, il s’agit de sauver votre poste donc vos revenus donc il s’agit là encore de journalisme alimentaire...

De plus RSF écrit à propos de la HAPA mauritanienne : " Le président de la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel est nommé par décret présidentiel, et défend davantage la chose publique que la déontologie et le pluralisme des médias, alors que de puissants hommes d’affaires s’offrent des chaînes de télévision et des radios pour influencer l’opinion publique. "



A propos de la nomination par le chef de l’Etat, RSF sait très bien qu’en France, le président du CSA ( Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ), équivalent de notre HAPA, est nommé par le chef de l'Etat français. Autre nomination importante en rapport avec les médias : le président du groupe France Télévisions était nommé par le CSA jusqu'à Sarkosy qui a décidé que désormais ce serait le chef de l’Etat qui nommerait le président de France Télévisions. Pourtant le groupe France Televisions est financé par les impôts de tous les français. Il ne devrait pas être sous la coupe du président élu par une partie des français. Ce fut ainsi jusqu’en 2013 où le CSA a repris ses fameux droits sachant que le président du CSA restait nommé par le chef de l’Etat, 3 autres membres nommés par le président de l’assemblée nationale et les 3 derniers par le président du Sénat.



Dès que le CSA a repris ses droits, le ver de l’époque était déjà dans le fruit. Ainsi à propos de la nomination de Delphine Ernotte en 2015 : « Cette nomination déclencha une polémique sur le manque de transparence de la procédure, notamment avec l'autorisation des candidatures secrètes. Le recalage de candidats sérieux sans les avoir auditionnés face à l'inexpérience de Delphine Ernotte dans l'audiovisuel laisse penser à des manœuvres en coulisse. Le candidat Didier Quillot porta plainte contre le CSA pour « abus d’autorité » tandis que la CGC et la CFDT déposèrent des recours en annulation devant le Conseil d'État. Finalement, ce dernier valida la nomination de Delphine Ernotte, considérant que « les atteintes alléguées à l'impartialité de la procédure n'étaient pas démontrées » ». Raison d’Etat…



