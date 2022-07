Rugby, le jour de gloire est arrivé, puis reparti

Cocorico ! La cime de l’olympe rugbystique, la première place du classement de l’IRB, le XV de France l’a atteinte pour la première fois le 11 juillet 2022. Triomphe sans gloire, qui devait plus aux échecs des Springboks et des All Blacks face aux gallois et aux irlandais qu’à une victoire étriquée contre un valeureux Japon, à deux doigts de nous infliger une leçon.

Petit rappel : le classement de l’IRB fonctionne avec des notes de 0 à 100, Lors de chaque rencontre, des points sont gagnés par l’une et perdus par l’autre (jeu à somme nulle). Entrent dans les paramètres de l’échange de points le différentiel de note des équipes avant match, qui joue à domicile, si c’est le mieux ou le moins bien classé qui gagne, si l’écart au tableau d'affichage du match dépasse 15 points, si le match a lieu lors de la coupe du monde ...

Le bail pour la marche la plus haute de ce podium fût de courte durée : les Irlandais nous ont délogés de la cime et faits régresser au deuxième rang ce lundi 18 juillet en battant derechef les All Blacks. Sic transit !

Tout d’abord, bravo aux Irlandais ! Notre rugby national était jusqu’à ce jour le seul à pouvoir se vanter d’avoir infligé aux terribles All Blacks deux défaites consécutives chez eux. Cette tournée triomphale de 1994 se concluait en outre avec la manière par un essai époustouflant, une charge d’anthologie, une fulgurance de légende. Il est connu sous le nom d’essai du bout du monde.

Il faut donc se réjouir que la deuxième équipe nationale à réaliser cet exploit soit irlandaise et surtout pas anglaise !

Et puis il convient de se poser la question de la pondération des tournées dans l’évolution du classement de l’IRB. En effet, il surpondère les rencontres ayant lieu lors de la coupe du monde, mais traitera de façon indifférenciée une rencontre lors d’un tournoi (6 nations au nord, four nations au sud, …) et les « test matchs » et autres rencontres sans réels enjeux. Celles-ci devraient, de mon point de vue, être sous-pondérées pour l’évolution du classement. Ces matchs ont pour intérêt principal de permettre de faire tourner l’effectif et de tester des nouveaux joueurs, de nouveaux attelages. Les feuilles de match ne sont dès lors pas représentatives de ce qu’elles seraient lors d’un match plus important, et ne pas minorer l’impact de ces rencontres induit sans doute des biais.

Soyons clairs : aujourd’hui, l’équipe type des All Blacks qui jouerait sur un terrain neutre cinq matchs de suite face à l’équipe type de l’Irlande ou de la France gagnerait sans doute au moins trois de ces rencontres, et plus probablement quatre. Mais ne boudons pas le plaisir de voir une équipe de France plutôt en forme …

