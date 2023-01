Russie : 10 hectares gratuits pour les sans-dents de chez nous ?

Pourquoi, en l’espace d’une décennie, la Russie est devenue l’un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire ?[i] Ceci est un résultat spectaculaire s’il en est : la production de blé a doublé en seulement cinq ans.[ii]

Le grand tournant se situe vers 2014. Suite aux sanctions financières et politiques adoptées par l'Union européenne et les Etats-Unis après l'annexion de la Crimée (et un référendum de sa population favorable à 97%), Vladimir Poutine met en place un embargo strict sur tous les produits alimentaires importés d'Europe, fruits, légumes, produits laitiers, viande, et céréales...

Depuis, les russes se sont retroussés les manches et se sont mis au boulot. Résultats ? D’une dépendance alimentaire venant de l’ouest, le pays est devenu quasiment autosuffisant, et se permet même d’exporter avec succès.

Donc, les plans successifs ont permis l’accession à la quasi-autosuffisance et une réduction drastique du déficit commercial alimentaire de plus de 80 % sur la dernière décennie

Fin 2020, pour la première fois le volume des exportations alimentaires de la Russie a dépassé le volume des importations alimentaires. Les exportations de produits agricoles en 2020 se sont élevées à 30,6 milliards de dollars (+20 % par rapport à l'année précédente ). (Ce n’est pas à la France que ça arriverait !).[iii] Et depuis tout baigne, la Russie exporte ses produits alimentaires pendant que la France elle les importe…Et va se chauffer au poêle à bois et rouler à vélo. Comme prédisait le mage Bruno Lemaire « les sanctions vont mettre l’économie russe à genoux ! »

----------------------------------------------------

Quel est l'état actuel de la sécurité alimentaire en Russie ? Voilà ce que dit le docteur en sciences politiques, professeur, vice-président du gouvernement de la région de Moscou Georgy Filimonov ; « Ils essaient d'étrangler la Russie : l'Occident en parle ouvertement. Mais même face à des sanctions sévères, nous parvenons à maintenir de bonnes performances économiques, à augmenter les opportunités d'exportation et à réduire systématiquement la dépendance vis-à-vis des approvisionnements étrangers sur le marché intérieur ».[iv]

L'une des principales régions est traditionnellement la région de Moscou, qui fournit aux autres régions russes des produits agricoles nationaux et participe activement à la résolution de problèmes d'importance fédérale. Au cours de l'année, les dirigeants de la région seront confrontés à des tâches encore plus ambitieuses dans divers domaines. Il existe déjà 26 projets dans le domaine de la substitution des importations pour une large gamme de produits : des aliments pour animaux, des pièces de rechange pour les machines agricoles, en passant par la viande de volaille, au lait et aux confiseries. Ce sont de grands projets avec des investissements à grandes échelles nécessaires pour créer l’Independence économique du pays. Leur volume total est d'environ 40 milliards de roubles.(3.5 milliards) De plus, tout projet d'envergure signifie des milliers d'emplois.

Le développement de la région moscovite contribue également à la croissance des petites entreprises, qui est activement soutenue par le gouvernement de la région. Il s'agit de prêts à taux préférentiel et de prêts à court terme.

Le programme "Podmoskovnye 10 ha",

A été lancé et affiche de bons résultats (trésorerie totale - 2580 ha). Les travaux agricoles ont déjà commencé sur 11 parcelles de 370 hectares. En 2023, il est prévu de mettre en circulation au moins 30 000 hectares de terres qui n'étaient pas utilisées auparavant pour la production agricole. Ce programme est sous le contrôle spécial du gouverneur de la région A. Yu. Vorobyov, qui a fortement réfléchi à la question de l'intensification de la mise en circulation des terres agricoles au niveau fédéral. Désormais, il est possible de faciliter la procédure de leur acquisition et de la mise en circulation pour les particuliers.

La science agricole la plus évoluée est en train de se construire activement dans la région de Moscou. Déjà cette année, une expérience de clonage bovin a été menée à bien. D'ici le milieu de l'année, il est prévu de lancer plusieurs complexes d'élevages et de reproducteurs de premier ordre. Ici, l'hybridation de la progéniture sera créée afin d’améliorer les nouveaux cheptels. Fin mars - début avril, un grand complexe fédéral du SGC Smena sera lancé, ainsi qu’Elinar Broiler, une joint venture américano/russe lancée en 1994 à Naro-Fominsk et à Shakhovskaya.[v] De tels travaux réduiront sérieusement la dépendance vis-à-vis des reproducteurs d’importation.

Tout est pensé pour le développement et l’avenir commun. Ceci est important non seulement pour la sécurité alimentaire dans un pays ou une région, mais aussi pour le développement en coopération internationale. L'intérêt pour les produits agricoles nationaux à l'étranger ne cesse d'augmenter. Par exemple, le Selyatino Agrohub près de Moscou, est devenu un centre clé pour le développement des infrastructures d'exportations de notre région et pénètre de plus en plus les marchés étrangers, par exemple chinois et sud-coréens. D’ailleurs, au niveau des dirigeants de la région de Moscou, il existe un dialogue intensif avec les partenaires de la province chinoise du Shandong dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie de transformation et du commerce. Inutile de dire que c'est une tâche importante face à la pression que les pays de l'Occident tentent d'exercer. Chacun de ces ponts économiques brise le régime d'isolement laborieusement créé autour de la Russie.

Ainsi, en développant notre production et nos technologies, en établissant et en diversifiant les relations extérieures, non seulement nous apportons des avantages tangibles à l'économie russe, mais nous renforçons également directement notre sécurité. Dans ce cas, la nourriture.

Les rats quittent le navire…Qui ne coule pas !

Depuis le début de la guerre en Ukraine les entreprises qui ont quitté le pays y employaient près de 260.000 personnes et ont renoncé à des revenus de 27 milliards de dollars en 2021. Près de 3.000 entreprises de 85 pays étaient présentes en Russie au moment de l'invasion de l'Ukraine. Elles avaient investi 137 milliards de dollars dans le pays, pour 290 milliards de chiffre d'affaires généré en cette année là. Elles employaient 1,3 million de personnes, soit 2 % de la population active.

C’est connu les russes sont inventifs, car dès que McDonald a quitté les lieux, l’enseigne est devenue « Vkousno i totchka »,[vi] servant toujours les mêmes menus, avec des produits nationaux et en prime sans payer aucun droit à la boite à malbouffe ricaine. C’est du tout bénef dans beaucoup de cas (merci Renault) ce qui renforce aussi l’Indépendance du pays.

Annexe : "Vivre en enfer".

Si des Américains et des Européens recevaient gracieusement 10 hectares de notre terre, propose le député de la Douma d'Etat Dmitry Gusev : « Il nous suffit de faire une grande campagne de communication en Europe et en Amérique en proposant : Venez chez nous, nous vous donnons 10 hectares, vous travaillez avec nous et pour vous. Il est certain que des millions de personnes se précipiteraient hors de leurs frontières, car bien souvent traités comme quantité négligeable chez eux où ils vivent l'enfer ; C’est certain qu’ils seraient heureux d’être parmi nous ! », ironise le député. [vii]

Georges ZETER/janvier 2023

Une enquête très complète sur l’agriculture russe. https://fr.obsfr.ru/report/15240/12326/