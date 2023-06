Russie : campagne de désinformation...

Ben, rosemar, faut pas dire ça, on est habitués et on sait tous que vos articles sont orientés à un point que ça donne une idée de l’infini, mais de là à parler pour ça de « campagne de désinformation », vous y allez fort !

Tout au plus une suite de textes forts, engagés politiquement, témoignant d’une pensée (unique) et d’une volonté (de suivisme) particulièrement déterminées ...

Rien de plus, n’en faites pas un drame !

On comprendrait que vous vous soyez émue avec la même sincérité quand les USA se sont faits pincer à espionner tous les gouvernements européens (leurs « alliés »), ou quand nos braves autorités bruxelloises ont claqué le pognon de dingue que nous n’avons pas en échange de commissions juteuses de Pfizer and cie, là, oui, il fallait s’indigner .

Mais quelques textes comme les vôtres, rien que de très bénin...

La preuve, on vous lit toujours ...