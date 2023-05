Russie : la guerre des chefs...

Rien ne va plus entre les chefs de guerre en Russie : une guerre à l'intérieur de la guerre... voilà qui fait désordre...

"La guerre des chefs est désormais totale entre le ministre russe de la défense et le chef de la milice Wagner.

Un antagonisme entre l'armée et le groupe paramilitaire qui se précise...

"ça, ce sont des gars de Wagner, ils sont morts aujourd'hui, leur sang est encore frais." dit le chef de la milice Wagner, Evgueni Prigojine, en montrant des cadavres dans une vidéo.

C'est avec cette vidéo macabre que le chef de la milice Wagner, Evgueni Prigojine a lancé les hostilités.

Avec violence, il s'en prend au ministre de la défense et au chef d'état major russe. Il hurle leurs noms, "Choïgou, Guérassimov ! où sont nos putains de munitions ?"

Des propos violents, une remise en cause virulente du commandement russe et de ses chefs de guerre.

Cela fait plusieurs mois que Evgueni Prigojine accuse l'armée russe de ne pas lui fournir assez de munitions.

Mais cette fois-ci, Evgueni Prigojine va plus loin : il passe aux menaces :

"Le 10 mai 2023, nous quitterons la ville de Bakhmout."

Situé dans l'est de l'Ukraine, Bakhmout est l'épicentre des combats depuis des mois.

Côté russe, Wagner est en première ligne pour s'en emparer. Que deviendrait l'armée russe sans Wagner ?

Evgueni Prigojine va-t-il mettre sa menace à exécution ?

Le ministre russe de la défense s'est affiché auprès de ses soldats et a semblé lui répondre : "Le chef du département militaire russe a donné l'ordre de surveiller particulièrement les problèmes de l' approvisionnement continu et rapide des groupes de soldats avec tout l'équipement militaire et les armes nécessaires..."

Il semble donc que les menaces de Prigojine ont été efficaces...

Pour Vladimir Poutine ces dissensions entre deux fidèles arrivent à un moment crucial : l'Ukraine s'apprête à lancer une contre offensive.

Une menace prise très au sérieux par les Russes : ils ont lancé l'évacuation des civils à proximité du front sud."

Cette guerre des chefs prouve une fois de plus que l'armée russe connaît de nombreux problèmes : manque de munitions, d'équipements, et aussi manque de coordination entre l'armée et le groupe paramilitaire...

