Russie : répression contre les minorités sexuelles...

Ha ha ha... Qu’est-ce qu’il est sympa, ce Poutine... J’y serrerais volontiers la main !

Dis-donc, l’auteur, t’es quelqu’un de bien, toi, je me trompe ? Nan, hein ? Bon, alors t’es à la fois pour les lgbtqxyz ET les migrants musulmans, pas vrai ? Bien sûr.

Alors regarde ça :

https://twitter.com/RadioGenoa/status/1731635626162757643

Il n’y a que dans l’esprit des cons que lgbtq et musulmans peuvent cohabiter. QUE dans l’esprit des cons. Alors ? Alors va falloir choisir. Soit t’es pour les lgbtq, soit t’es pour les musulmans. Mais on peut être pour deux principes qui s’opposent l’un à l’autre. Dans l’esprit des cons, c’est possible. Parce que dans l’esprit des cons, TOUT est possible. C’est même à ça qu’on les reconnait...

Mais dans la réalité, non. lgbtq et musulmans PEUVENT PAS cohabiter. Faut choisir...

Allez, je vais t’aider. Je ne suis pas suspect de sympathie à l’égard des pédés et assimilés. Je crois que c’est clair. En fait, j’en ai rien à cirer. Par contre j’apprécierais grandement qu’ils soient plus discrets, c’est vrai... Les jours, les semaines, les mois, bientôt les années des pédés, ça commence à gratter. Et leurs putain de drapeaux avec...

Mais il faut leur reconnaître une chose : au moins ils sont chez eux. Eux. Alors que les migrants musulmans, non. Pièces rapportées. Et sans notre accord, en plus... Alors entre le crétin avec son drapeau de pédé et la conne dans son sac poubelle qui laisse apparaître que les yeux, le choix, il est vite fait : que la conne dégage. Elle est pas chez elle. Alors que le pédé, si. Affaire réglée.