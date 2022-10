Russie-Ukraine : un scénario plausible

« La guerre va séparer les bons et les méchants »

Je dirai que la perspective de la fin qui justifie les moyens va séparer d’un côté ceux ont cru naïvement à la pérennité de leurs idéaux et de leurs train-train quotidien contre vent et marée et qui périront sans rien comprendre et de l’autre ceux qui ont su comprendre à temps que la dite normalité et le sens de l’histoire n’étaient en réalité que des impostures et qui auront peut-être une chance de s’en tirer.