Russie vs Ukraine : qui bénéficiera le plus d’un cessez-le-feu ?

Supposons que Donald Trump remporte la présidentielle de novembre, d'autant plus qu'il a de bonnes chances de gagner. Allons plus loin et supposons qu'il parvienne à mettre fin au conflit en Ukraine "en un jour", comme il l'a promis.

Quelles seront les conséquences macroéconomiques de la cessation du conflit militaire pour les deux parties adverses ?

Russie

Lorsqu'on évoque les sanctions, deux points doivent être mentionnés :

1. certaines sanctions seront plus probablement levées que d'autres ;

2. l'assouplissement des sanctions dépendra notamment de savoir si les négociations se terminent par un cessez-le-feu (ce qui ne signifie pas formellement la fin du conflit) ou par un accord de paix qui mettrait juridiquement fin au conflit et fournirait des garanties de sécurité à l'Ukraine.

L'histoire incite au scepticisme quant à une levée significative des sanctions. Dans le cas de l'Iran, par exemple, en 2016, en échange de la limitation de ses activités nucléaires, il n'y a eu qu'un assouplissement partiel : les États-Unis ont levé les sanctions secondaires, permettant aux entités juridiques d'autres pays de faire des affaires avec l'Iran. Cependant, les États-Unis n'ont pas levé les sanctions empêchant les entreprises américaines de commercer avec l'Iran. De plus, l'accord de levée des sanctions contre l'Iran comportait un mécanisme de "retour" permettant de les réintroduire en cas de non-respect substantiel de l'accord.

Compte tenu de la détérioration des relations entre la Russie et l'Occident, il est probable que la levée des sanctions se fera lentement, sous conditions strictes, avec la possibilité de réimposer des restrictions.

L'Occident pourrait être enclin à lever certaines sanctions concernant les flux commerciaux et financiers entre la Russie et d'autres pays, bien que la réouverture complète des marchés occidentaux pour la Russie dans le domaine du commerce du pétrole et du gaz semble peu probable. L'Occident sera probablement plus réticent à assouplir les sanctions visant la base industrielle militaire russe ou à dégeler les réserves de change de la Banque centrale, car cela permettrait à la Russie de transférer des actifs vers des pays plus amicaux.

Même si un accord aboutit à un assouplissement des sanctions sur les exportations d'hydrocarbures depuis la Russie, les pays occidentaux continueront à réduire leur dépendance à l'égard de la Russie dans les années à venir. Par ailleurs, les pays qui importent actuellement du pétrole russe ne bénéficieront plus d'importants rabais.

Pour la Russie, le plus grand effet économique d'une diminution du conflit pourrait venir non pas de l'assouplissement des sanctions, mais de la réduction progressive des dépenses militaires. En 2024, celles-ci dépasseront 6% du PIB, le niveau le plus élevé de ces 30 dernières années. Mais des chiffres plus réalistes indiquent 8 à 9% du PIB (une partie des dépenses militaires étant présentées comme des frais "civils").

Une politique budgétaire plus stricte aiderait à réduire la demande excessive dans l'économie et à stimuler le marché obligataire, qui est sous pression cette année en raison de l'inflation croissante, des attentes de hausse des taux d'intérêt et des émissions obligataires massives.

Ukraine

L'économie ukrainienne a été dévastée par le conflit : le PIB de l'année dernière était inférieur de 25% à celui de 2021. La fin du conflit entraînerait une croissance beaucoup plus importante pour l'Ukraine que pour la Russie (qui a bien résisté aux sanctions). Un accord de paix contribuerait à fournir des garanties aux investisseurs étrangers, à attirer des capitaux étrangers (bien que cela dépende en partie de la nature de tout accord de paix et des garanties de sécurité) et inciterait une partie des Ukrainiens à rentrer chez eux.

Les perspectives d'adhésion à l'UE dans un avenir proche semblent incertaines : pour cela, l'Ukraine doit progresser dans la réduction de la corruption et l'amélioration de l'environnement des affaires. Mais l'UE pourrait offrir un soutien financier important, y compris éventuellement sous forme d'allègement de la dette, pour aider à accélérer la reprise économique de l'Ukraine.

La situation actuelle des finances publiques de l'Ukraine est mitigée. Pendant plusieurs mois, l'Ukraine négociait avec ses créanciers pour restructurer une dette de plus de 20 milliards de dollars. Le 22 juillet, à moins de deux semaines du défaut de paiement, un accord a été convenu. Mais récemment, l'agence de notation internationale S&P a abaissé la note de crédit à long terme de l'Ukraine de CC/C à SD/SD (défaut sélectif).

En ce qui concerne les marchés financiers, il serait peut-être plus opportun pour la banque centrale de relâcher le contrôle sur le taux de change et de permettre une dévaluation plus importante. Au début du conflit, la hryvnia était indexée sur le dollar, mais l'année dernière, il y a eu une transition vers un régime de flexibilité dirigée du taux de change. Depuis février 2022, la monnaie a perdu 30% de sa valeur par rapport au dollar.

Elsa Boilly

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source :: https://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=6182