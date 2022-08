S’émerveiller, enfin !

@Aita Pea Pea

Je ne sais pas pourquoi mais complétement hermétique à ce genre de rock. Mais cela doit être du à ma piètre culture musicale. Par contre, j’ai adoré Otis Redding , James Brown et autres de la soul et du rythm and blues.

Je suis toujours surpris par l’efficacité de la mode actuelle initié par Tarantino consistant à piquer pour les films dans les musiques populaires américaines et autres des 50 à 70 et plus.

De vrais pépites, un exemple : « You’ll Never Walk Alone » de Gerry et the Pacemakers, « Let’s Stay Together » d’Al Green, « Cry Baby » de Janis Joplin, « I’m Sorry » de Brenda Lee, « Good Times » de Eric Burdon... et bien sur le « Surf Rider » de Lively Ones dans Pulp Fiction !!! Mon Shazam est truffé de toutes ces remises en memoire et des découvertes, j’avoue ...assez éclectique j’avoue aussi

Oouais je sais des tubes ... mais je suis simple sur ce sujet ... J’ai même apprécie la reprise de « Words » de F.R.David dans une pub Norauto, c’est dire ...