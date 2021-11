S’ouvrir à notre intelligence politique plutôt qu’à l’émotion stratégique

La litanie libérale capitalistique que représente Macron, le LR et le RN ou Zemmour, vont nous revendre le redressement de la France par l'économie capitaliste qui a fabriqué le sentiment d'insécurité et migratoire dont ils se font les chantres.

Ils nous vendent leur idéologie individualiste en évitant le déterminant Capitaliste. Pourtant nous le retrouvons dans toutes leurs propositions économiques.

1/ Que les entreprises créent de l'emploi.

2/ Que le capital des riches est indispensable.

3/ Que les prélèvements et les charges sont un handicap pour l'augmentation des salaires et la création d'emplois.

Trois balivernes qui nous sont servis depuis 1977, et qui l'ont été par le meilleur économiste de France Monsieur Raymond Barre.

Ces balivernes se mesurent à l'augmentation du pouvoir d'achat, du taux de chômage et à qui profite le capital.

Depuis cette date le salaires du privé est passé bien en dessous de celui du public qui s'est maintenant grâce à son pouvoir syndical.

Le chômage comptabilité s'est élevé autour des 3 millions et s'y maintient depuis en moyenne.

Par contre le capital n'a cessé de croitre au bénéfice de quelques particuliers. Dans même temps les salariés ont acquis des biens et possessions par l'endettement.

Par celui-ci ils ont contribué bien plus grandement à la formation de capitaux qui ont quitté le pays où ils se sont acquis.

Si ce n'était pas le cas les gouvernements successifs n'auraient pas soutenu l'investissement par toutes les mesures d'allègement des charges et prélèvements.

Les charges sont les coût de nos existences, puisque nos salaires sont des charges comptables.

Réduire les charges même sous forme de prélèvement c'est détruire des moyens d'existences. Puisque ces charges rémunèrent les emplois de ceux qui les occupent.

Ceux qui nous proposent de réduire les charges ou impôts se gardent bien de nous l'expliquer.

Si cela n'est pas expliquer pour éclairer les citoyens, c'est que leur ignorance leur est profitable.

Le PS social démocrate sous Hollande n'a pas fait mieux que les partis que j'ai cité.

Ne croyons surtout pas que parce que nous n'avons pas essayé le RN il sera plus efficace, car il est sur la même longueur d'onde économique et ne se distingue que par des options fascisantes, après lesquelles court le LR.

Comprenons enfin que chaque fois qu'un employeur fait réaliser un travail à ses salariés, c'est à ces mêmes salariés qu'il revend LEUR travail, qu'ils ne peuvent pas acheter.

Car LEUR travail leur est revendu plus cher que ce qu'ils ont reçu pour l'exécuter.

Alors soit ils attendent, soit ils empruntent. Quelle que soit l'option choisie ils concourront à l'accroissement du capital de ceux qui le détiennent.

Bonjour tristesse quand je constate que l'ignorance de l'ABC économique conduit la population dans les bras de partis s'ouvrant au fascisme, vers lequel même Macron se laisse tenter.

Sa gestion totalitaire du mouvement des Gilets jaunes et du COVID en est un exemple.

La force policière et les sanctions ont remplacé le contrôle interne des citoyens, car depuis longtemps ceux-ci l'ont transféré à la police et la justice.

Les citoyens ont donc ce qu'ils ont engendré depuis 1990 par leurs peurs et leurs dénigrements en suivant les mauvais chevaux.

Les salariés ont détruit le seul outil politique à leur service, les syndicats.

Tous cela pour croire qu'un chef charismatique va les sauver ; ils se mettent le doit dans l'oeil bien profond.

Si je vis assez vieux je ne manquerai pas de le rappeler. Tout comme ils est bon de rappeler que le pouvoir et les médias n'ont aucune honte de jouer avec l'empathie et la coloration des citoyens pourvu qu'ils ne se penchent pas sur leurs sorts économiques.