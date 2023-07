Salariés (taxe 70%) Bénévoles et autres (taxe 0%) Est-ce bien raisonnable ?

Salariés (taxe 70%) Bénévoles (taxe 0%)

Dans les grandes associations il y, à la fois, des salariés et des bénévoles. Ces employés font parfois le même travail. Ce qui caractérise le bénévolat ce n'est pas le travail réalisé mais c'est que le travailleur bénévole ne reçoit pas de rémunération pour son travail.

Pourquoi les salariés sont-ils taxés :

- Pour financer la (presque) gratuité du "médical", médecin, pharmacie, hôpitaux et autres.

- Pour payer les retraites

- Pour payer les chômeurs

- Pour payer les familles

etc….

Pourquoi les bénévoles ne sont pas taxés :

- Simplement parce que leur salaire est de zéro Euro et comme les taxes sont calculées sur le salaire, cela donne un résultat pour les charges de 0 Euro. (70% de 0 = 0).

Taxer le travail salarié est un frein à l'emploi :

- En effet et évidemment plus l'on taxe plus on décourage la chose taxée, ici le travail salarié.

- Exemple, on s'apprête à taxer les SUV non électrique pour en réduire le nombre.

- Régulièrement de nombreux organismes demandent la baisse des charges.

- Sous N. Sarkozy, on a détaxé les heures supplémentaires pour favoriser le travail et inventé l'auto-entreprise pour détaxer les toutes petites entreprises.

- L'employeur, s'il le peut, préférera une machine sans taxes plutôt qu'un salarié taxé.

- Depuis 1993 on a commencé à alléger les charges sur les petits salaires pour inciter à l'embauche.

- Depuis des années, l'état a mis uen place un dispositif équivalent à supprimer les charges sur les travaux au domicile privé.

- Etc...

Détaxer ou réduire les taxes sur le travail salarié, c'est techniquement possible mais :

- La perte de recette conduirait mathématiquement à la diminution des retraites, des allocations chômage ou encore des prestations médicales gratuites.

- A l'évidence cela est inconcevable.

Taxer le travail salarié, c'est techniquement possible mais :

- On pourrait, par exemple, constituer une taxe horaire.

- A l'évidence cela serait très difficile à mettre en œuvre et même surement stupide.

Nous sommes donc dans une impasse, comment y sommes nous venus ?

- Personne, en fait, n'a intellectualisé le fait de taxer le travail humain, ni dans le capitalisme, ni dans le communisme !

- Au 19ème siècle, le début de l'ère industrielle a marqué le vrai commencement du salariat organisé : tu travailles toute la journée pour moi et je te donne un salaire.

- Mais si tu es malade et que tu ne viens pas travailler je ne pourrais pas te payer car, étant absent, tu ne me fais pas gagner d'argent. Ce raisonnement tout simple plaçait le salarié dans une position très difficile, aussi l'on constatât très rapidement qu'il fallait fournir aux salariés un minimum de garanties.

- Ainsi, par exemple, Jean Baptiste Godin, fabriquant de poêles en fonte, fit construire dans les années 1860/1870, un centre de vie pour son personnel ; le fameux "familistère" de Guise avec la création d'un service d'œuvres sociales (écoles, caisses de secours…)

- Puis peu à peu, de décennies en décennies, nous avons rajouté des strates de protections sociales financées chaque fois par une augmentation des taxes sur les salaires.

- A noter que le surcout imposé au travail humain a poussé les entrepreneurs à développer le machinisme, les robots et finalement l'informatique.

Quelques chiffres représentatifs.

- En 2022, il y a 11.3 millions de comptes cotisants gérés par l'URSSAF pour recouvrer 648 milliards de recettes.

- Toujours en 2022 les dépenses maladie de la sécu ont été de 221,6 milliards.

- Encore en 2022 la taxe sur la valeur ajoutée a procuré à l'Etat, 184 milliards d'euros de recettes et l'impôt sur le revenu 74 milliards.

- En 2021, les salariés et individuels (cotisants) sont près de 30 millions sur 68 millions de Français.

Existe-t-il une ou des solutions pour libérer le travail de toutes ses taxes.

- D'abord un constat, en supprimant les charges sur les salaires et sans modifier autre chose (pour faciliter le présent calcul), les salaires seraient augmentés de 70% en moyenne.

- A première vue, nous pourrions augmenter corrélativement l'impôt sur le revenu pour financer les dépenses publiques (hôpitaux etc…), mais cette opération serait psychologiquement insupportable.

- Nous pourrions augmenter corrélativement la taxe sur la consommation (TVA), et cela serait indolore car les sur-revenus permettraient de payer plus cher les produits. C'est d'ailleurs la formule retenue et expliquée dans le livret "Viatique citoyen".

Quelques avantages concrets de la suppression des taxes sur le travail salarié.

- La facilité d'établir (ou de casser) un contrat entre employeurs et employés.

- Ainsi une meilleure mobilité pour chercher le bon employeur ou le bon employé.

- Une économie considérable de "paperasse", surtout pour l'employeur.

- Un coût de production considérablement baissé favorisant grandement les produits fabriqués dans le pays.

- Un travail très allégé pour les URSSAF permettant de libérer de nombreux postes.

- Un bilan écologique très vertueux en favorisant la proximité.

- Egalement, c'en est fini du travail dissimulé et l'on gagne en honnêteté et économie.

Remarques concernant le bénévolat

- Notons d'abord qu'un bénévole possède forcément des ressources extérieures pour vivre.

- Une expression courante dit : Tout travail mérite salaire.

- Le Viatique citoyen permet à tous (momentanément au moins) d'être bénévole.

- La suppression des charges réduit fortement l'écart entre salariat et bénévolat, écart qui est aujourd'hui intolérable et destructeur de l'emploi salarié.

Vu tous ces avantages, pourquoi attendre la mise en place de ce modèle.

- Parce qu'il s'agit d'une véritable révolution de nos habitudes

- Parce qu'il faut l'accord de la majorité de la démocratie

- Parce qu'il y a de nombreux détails à étudier.

Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas continuer comme cela à opposer travail officiel et travail officieux, travail humain et machine !,... et encore plus à l'heure de l'intelligence artificielle.

César Jules

juillet 2023