Sardou : Chanteur engagé à réactions !

Aujourd'hui de terribles conséquences d'une guerre en Ukraine assaillent le président de la fédération russe. Inutile donc de lui parler de l'ancienne chanson de Michel Sardou intitulée "Vladimir Ilitch" qui lui est certainement totalement inconnue. Vladimir Vladimirovitch pour qui la chute de l'URSS a été la « plus grande catastrophe géopolitique du siècle dernier » ne saura donc jamais le rapport de cette chanson avec un épisode historique bien connu à l'époque du pacte de Varsovie. Ce qui est certainement la moindre de ses préoccupations. Reste que ce n'est pas et de très loin le meilleur texte de Sardou et Delanoë.

Si l'artiste, interprète et auteur avec le parolier Guy Magenta de la chanson "Les Ricains", a bien rencontré François Mitterrand, le général De Gaulle ne lui a jamais fait cet honneur. Pour cause, le gouvernement de l'époque gaullienne déconseilla "fortement" aux radios de passer en boucle cette chanson à la gloire des soldats américains morts en 1944. Explication de la brouille - Le président De Gaulle était farouchement hostile à la politique des États-Unis au Vietnam et la chanson de Sardou qui glorifiait nos libérateurs tombait comme un cheveu sur la soupe du général. Un an avant un mois de mai inoubliable, le grand Charles pris la décision que la France ne ferait plus partie du commandement intégré de L'OTAN (1967).

Quant à l'idée d'écrire cette chanson elle est inspirée d'un slogan lu lors du printemps de Prague : "Lenine, probuď se, Brežněv se zbláznil", qui peut se traduire ainsi : "Lénine réveille-toi, Brejnev est devenu fou".

Sardou, qui va remonter sur scène "le 3 octobre 2023 au Zénith de Rouen" pour sa dernière tournée et souvent critiqué pour son engagement. Son côté radical sur certains sujets politiques mais également sur la défense de l'environnement devrait le rapprocher de Sandrine Rousseau. Que nenni, c'est tout le contraire, le chanteur déteste l'écologie politique selon la passionaria des verts. Elle le lui rend bien.

Le "J'accuse" de Sardou, en rapport avec la maltraitance de la planète par les hommes, ne laisse pas indifférent, c'est le moins que l'on puisse dire. Jusqu'où la recherche du buzz peut-elle aller ?

Pour revenir sur l'affligeant conflit Sardou/Rousseau, c'est à se demander qui des deux compères se donne le plus de mal dans la recherche du coup d'éclat permanent. Voire même, qui aime le plus se vautrer dans le ridicule. Franchement le Sardou polémiste n'est pas très fin lorsqu'il déclare :

« Ah non ! Je ne passe pas l'aspirateur, je ne fais rien du tout.... Je fais la cuisine, que des plats spéciaux pour les jours de fêtes. Je ne suis pas déconstruit du tout et je ne veux pas qu'on me déconstruise ».

Quant au mari de Sandrine Rousseau qui ne demande rien d'autre que sa tranquillité, la discrétion et le respect auxquels il a droit, le traiter comme un demeuré qui aurait épousé une tatie Danielle écolo est tout simplement pitoyable :

« Le pauvre, franchement. Il ne faudrait pas faire une marche pour aider ce pauvre mec ? Mon pauvre garçon sur quoi t'es tombé ! C'est l'enfer ».

Du côté de Sandrine Rousseau, se servir de la manifestation sur les retraites du 19 janvier pour régler un compte personnel avec Sardou relève d'un comportement pas très futé non plus. Allez, match nul !

Bien d'autres chansons engagées ou non de Michel Sardou ont connu un succès retentissant. Qui peut oublier les paroles prononcées par Sardou pour faire parler le paquebot France :

"Ne m'appelez plus jamais "France. La France elle m'a laissé tomber

Ne m'appelez plus jamais "France". C'est ma dernière volonté…"

Ou encore "Je suis pour", qui déclencha une polémique où Sardou était accusé de prôner la loi du talion suite à l'affaire Patrick Henry. Le chanteur reconnaîtra un mauvais choix concernant le titre de sa chanson et déclarera que sur le fond il n'était pas contre l'abolition de la peine de mort.

"Qu'est-ce que j'aurais fait moi" Dans cette chanson Sardou se pose des questions sur la résistance française pendant l'occupation du pays par les nazis et se demande dans quel camp il aurait été.

Monsieur le président de France - Une lettre à De Gaulle d'un américain dont le père a laissé sa peau du côté d'Avranches il y a vingt ans. Un courrier qui condamne ceux qui brûlent le drapeau américain, « les derniers des salauds ».

"Le rire du sergent" où Sardou se trouve accusé d'homophobie.

Bien d'autres chansons de l'artistes resteront inoubliables, impossible de tous les citer, mais comment ne pas se souvenir de "La maladie d'amour" - "Les bals populaires" - "Les lacs du Connemara" - "Je vole".

Sans oublier "J'habite en France" car grâce à cette chanson tout le monde à l'époque savait que dans ce pays unique au monde, il n'y avait "quand même pas 50 millions d'abrutis". Est-ce toujours le cas ? Souvent traité de facho, Sardou répondra : "J'ai toujours été gaulliste : on m'a traité de facho ! Je ne vais pas me justifier jusqu'à la fin de mes jours".

Pour terminer en beauté, un dernier petit coup de boule virtuel adressé à quelques élites politiques que le monde entier nous jalouse.

D'abord la réponse à Mélenchon qui l'accusait de vouloir échapper au système d'impôt universel.

"Je m'en fous du pognon. J'ai toujours payé mes impôts, je n'ai jamais gueulé parce que je payais 60% d'impôts. Il m'en reste 40, et avec les 40 je vis bien". "Il dit des conneries, de toute façon !"

Un tacle pour Zemmour - "Zemmour m'emmerde ! C'est trop facile de dire : 'Tout va changer s'il n'y a plus d'immigrés'. C'est ridicule ! Qu'on fasse peut-être un tri, à la limite...".

Un message adressé à Marine Tondelier - "Ce n’est pas écologique d'abolir les milliardaires ! Pourquoi ils polluent plus ? Moi, je prends l'avion privé, quand je suis en tournée (...) Qu'on soit raisonnables ! "Mais elle ne parle pas d'écologie, elle dit qu'elle veut la peau de Bernard Arnault. Mais elle est con ! Bernard Arnault fait travailler des milliers de personnes",

Sardou un réac, oui, mais plus sûrement encore un homme à réactions caractérielles ! La dernière tournée de Sardou s'achèvera le 16 et 17 mars 2024 à Paris La Défense Arena. Le chanteur ne manquera certainement pas à tout le monde. Mais, un artiste ne part jamais tout à fait.