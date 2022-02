Scénario de chaos généralisé  : une position internationale de nécessité

Le groupe terroriste houthi a récemment fait de fausses déclarations pour justifier ses attaques criminelles contre des installations civiles aux EAU. Ce sont désormais les Alwiyat Al Waad Al Haq (Brigades de la promesse ferme) irakiennes qui ont pris pour cible les EAU. Dans une déclaration publiée sur Telegram, le groupe terroriste avait annoncé qu’il allait lancer une attaque contre les EAU avec quatre drones, menaçant que « les prochaines attaques seront encore plus graves et plus douloureuses pour les EAU. »

Ce qui se passe actuellement, que ce soit par la milice houthiste ou ses alliés en Irak, ou par le Hezbollah libanais ou irakien, confirme clairement que le chaos au Moyen-Orient a atteint un nouveau palier. La communauté internationale hésite à criminaliser le militantisme, ce qui contribue à l’extension de la menace et à l’accumulation d’arsenaux dans des États qui vivent dans un vide sécuritaire et deviennent ainsi de nouveaux refuges pour le terrorisme en tout genre.

Les récentes attaques menées par le groupe terroriste irakien contre les Émirats arabes unis présentent plusieurs indices. Le groupe irakien a revendiqué l’attaque récente de quatre drones abattus par les Émirats arabes unis.

Et que cette affirmation soit vraie ou qu’il s’agisse d’une sorte d’attribution de rôles et d’une tentative de déstabiliser et de renforcer les capacités de ces milices opérant dans la région, il existe en tout cas une coordination, une coopération et un partage de connaissances entre les différentes armes sectaires financées et parrainées par des acteurs connus.

Il ne s’agit pas d’un rôle des Émirats au Yémen, comme certains aiment à le dire. Il s’agit de la mise en œuvre d’un vaste programme idéologique dont les contours et les objectifs ne sont peut-être pas encore totalement compris.

J’ai indiqué dans un article que le soi-disant « axe de la résistance » et ses milices visent constamment le projet de coexistence et la diffusion de la paix et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Chaque jour, ce projet gagne du terrain et affaiblit la capacité de ce malheureux axe à gagner de nouveaux partisans.

Mais ce qui est le plus important, c’est que ces milices ont provoqué le chaos et la stabilité dans plusieurs pays, notamment au Yémen, au Liban et en Irak.

L’annonce par lesdites brigades de l’utilisation de drones aux EAU soulève également des questions légitimes.

Pourquoi ces milices terroristes visent-elles les EAU ? Cette déclaration n’est-elle pas un rappel de l’attaque contre les installations de Saudi Aramco en 2019, dont l’origine avait alors fait l’objet de spéculations — à savoir si les drones avaient été lancés depuis le Yémen ou l’Irak ?

Leur revendication de responsabilité signifie-t-elle qu’il existe un plan de grande envergure que ces milices ont commencé à mettre en œuvre avec une coopération totale, afin de déclencher un conflit régional majeur et d’impliquer les pays du CCG dans des crises construites visant leur sécurité et leur stabilité ?

Le silence et l’incapacité de la communauté internationale à faire face à ces milices vont-ils perdurer ? Quand les grandes puissances se rendront-elles compte que leurs divisions et leurs désaccords sur la situation au Moyen-Orient ne garantiront les intérêts stratégiques d’aucune d’entre elles, mais seront une lourde perte pour toutes, comme c’est le cas en Afghanistan et ailleurs ?

Nous ne sommes pas surpris par les milices terroristes qui revendiquent la responsabilité du récent attentat manqué aux Émirats arabes unis. Car pour nous, il est clair que tout cela n’est qu’une pression par procuration en faveur d’un acteur connu.

Selon des rapports publiés, les « brigades » qui ont revendiqué l’attaque manquée contre les Émirats arabes unis sont un groupe irakien sous le commandement de la Force Qods des Gardiens de la révolution iranienne. Ce groupe entretient des liens étroits avec des armes sectaires similaires au Yémen, au Liban et en Irak.

Le groupe est lié aux brigades du Hezbollah irakien dirigées par Abu Mahdi Al Muhandis, avant que ce dernier et Qassem Soleimani ne soient tués dans une frappe aérienne américaine. Existe-t-il néanmoins une vérité sur ces milices terroristes au-delà de leurs noms ?

Beaucoup semblent être des milices fictives pour détourner l’attention de l’auteur principal. Et il est difficile de vérifier l’authenticité de leurs affirmations et d’établir que ces organisations terroristes sont réellement présentes sur le terrain. Mais il y a certainement une fonction principale derrière elles.

Il existe des acteurs connus qui visent la sécurité et la stabilité des EAU et de l’ensemble de la région. Il est désormais important pour les EAU de renforcer la coopération militaire et de défense avec les pays amis et alliés. La menace croît et évolue et doit être combattue avec force et détermination par des alliances et des partenariats solides.

Mais il est également important que tous, dans notre région et dans le monde, reconnaissent que le succès de ces milices à faire avancer leur agenda et leur idéologie terroriste sera un échec pour le monde entier.

Personne ne sera à l’abri de leur impact, car elles représentent une menace plus importante que Daech et Al Qaïda - elles disposent de capacités d’armement plus importantes et plus efficaces. Si une alliance malsaine se forme entre les différentes organisations terroristes, malgré leurs objectifs différents, il est possible qu’elles présentent toutes, quoique dans une moindre mesure, de réels problèmes de sécurité dans notre région et dans le monde.