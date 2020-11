Sécurité Globale ou du Floutage de Gueules

LE TROPISME ABSOLU

Nous voilà encore une fois au sommet du paroxysme de l’illogisme. Après le droit d’acheter des sapins mais ni les boules ni la guirlande, voici la loi qui impose de protéger ceux-là même qui sont en charge nous protéger. . Ce constat, aux confins de l’absurde, témoigne de la faillite sécuritaire de notre État de droit. Certes, la violence gratuite à l’égard de nos forces de l’ordre est une réalité j’y reviendrai... MAIS...

La violence de ces mêmes forces de l’ordre à l’égard des citoyens en est également une, quand bien même voudrait-on la minimiser en la qualifiant de marginale.

ET DONC

Habillé de son tropisme Sarkozyste, Darmanin fait adopter une loi baptisée Sécurité Globale au travers de laquelle il veut (je devrais dire voulait) imposer de dissimuler le visage des forces de l’ordre en intervention. Ineptie politique à double titre.

D’abord, au moment où nous sommes privés de nos libertés de mouvement par des exigences sanitaires, il n’est pas très judicieux de vouloir nous amputer du droit fondamental à la transparence et a l’information sur l’usage et les méthodes policières qu’emploie notre République dans le cadre de ses prérogatives régaliennes.

En second lieu, parce que les violentes images de répression contre les Gilets Jaunes, avec leur cortège d’éborgnés, de mains arrachées et de graves blessures subies par l’usage intempestif et souvent incontrôlé des LBD et autres Grenades de désencerclement, ont fait naître dans l’opinion un sentiment d’impunité complaisante à l’endroit de leurs auteurs. Sans le droit à l’image, ces violences tout comme l’embarrassante affaire Benalla n’auraient pu être légitimement dénoncées.

Alors, il est aussi vrai que la violence gratuite à l’égard de nos forces de l’ordre devient exponentielle et qu’elle doit rester inadmissible et condamnable.

Devant la représentation nationale, Darmanin, joue sur l’émotion, feignant une saine colère, en invoquant les policiers pris au piège dans leur véhicule incendié ou encore l’ignoble double assassinat de Magnanville, pour justifier le floutage des visages durant les interventions policières. Mais ça ne passe pas. L’article 24 fait polémique jusque dans les rangs de la majorité.

Certains ont compris que cet article n’est pas un simple « Floutage de Gueule », mais bel et bien un artifice autorisant les débordements répressifs. Darmanin revoit sa copie. Le voilà En Marche…… Arrière. Et c’est tant mieux pour la démocratie.

Che64 Aussi sur twitter @che64000