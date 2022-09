Ségolène Royal devenue une icône de la TV russe !

Bonsoir @Rosemar





« Oui, Ségolène Royal est désormais une icône de la TV russe... sans jeu de mots ? »

Ah ben, quand pour mieux transmettre les instructions de ses commanditaires à Washington en faisant massacrer jusqu’au dernier homme sa population et en distribuant les bons et mauvais points à tous nos gouvernants depuis plus de 6 mois, le sniffeur de coke Zelensky est l’icône et la coqueluche de tous les médias et TV - jusque Vogue - €uropéens et U$, on se doute bien que, même frappée du plus élémentaire bon sens, ce n’est pas une déclaration de Ségolène Royal sur notre propagande de guerre qui suffira à contrebalancer le rouleau compresseur de cette dernière !

Quant à la propagande de guerre russe, elle aurait certes tort de se priver d’une déclaration de Ségolène Royal ou de tout politique €uropéen dubitatif ou sceptique quand à la pertinence des options stratégiques occidentales, mais elle semble néanmoins disposer d’atouts « matériels » nettement plus consistants et déterminants pour « convaincre » le public €uropéen du niveau proprement suicidaire d’inanité et d’incurie géo-politique, géo-stratégique et géo-économique atteint par l’€urocratie et nos « dirigeants » dans leur toujours plus abjecte soumission aux diktats de l’Oncle $am.

"Mais remettre en cause des crimes de guerre, est-ce admissible ?

Est-elle apte à le faire ?"

Encore faudrait-il qu’une instance juridique internationale ad-hoc puisse enquêter pour en déterminer en toute objectivité la réalité et la pertinence.

Ségolène Royal se limite à questionner l’usage propagandiste des crimes de guerre, sans par ailleurs les nier. Nos médiacrates semblent bien moins soucieux de telles précautions oratoires lorsqu’ils nous en affirment en boucle la réalité !

Pour rappel, quelques précédents avérés relayés sans autre examen par l’ensemble des médias occidentaux : massacre de Timisoara, armes de destructions massives irakiennes, massacre des bébés dans des couveuses koweïtiennes, ... Et ceux-là ne sont que ceux dont on a sans équivoque établi la fausseté, mais de nombreux autres canards auquel le cou n’a pas encore été officiellement tordu ont été servis en pature à l’opinion pour justifier les interventions militaires occidentales en Afghanistan, en Syrie, en Libye, ...

Dans votre fonction d’enseignante dont le noble rôle est notamment d’éduquer nos têtes blondes, brunes et crépues à la citoyenneté en éveillant leur sens de l’esprit critique, ne vous effleure-t-il donc jamais au battement des tambours de guerre de questionner leur pertinence, ...

.... ou à tout le moins de saluer le courage de ceux et celles qui s’y risquent encore ???



Bien à vous, en vous présentant mes respectueuses salutations !