Séisme au Maroc : « Mohamed VI, tu as enfin l’occasion de montrer que tu es un grand roi ! »

Le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi 8 septembre au samedi 9 septembre 2023, a provoqué d’énormes dégâts et semé la panique dans les provinces et communes d’Al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech. On ne comprend d’ailleurs pas trop pourquoi le Maroc bloque des aides humanitaires, selon une ONG.

Devant une telle catastrophe, toi, Mohamed VI, tu as l’occasion unique de montrer à ton peuple que malgré ta maladie et tes absences répétées, que tu es solidaire de ces familles anéanties en redistribuant toutes tes richesses accumulées en 24 ans, depuis ton accession au trône le 23 juillet 1999.



Surtout que Selon une étude du Haut-Commissariat au Plan (HCP), le Maroc est retombé en 2022 au niveau de la pauvreté et de la vulnérabilité de 2014, malgré la résilience globale de l’économie.

Cela explique en partie pourquoi le nombre toujours plus nombreux de Marocains est obligé de traverser la Méditerranée pour essayer de survivre ailleurs…



Et pendant tout ce temps là, il semblerait que ta fortune soit devenue assez colossale… La cinquième fortune des dirigeants royaux du monde africain semble-t-il… Alors que le Maroc vit encore avec des bidonvilles autour des grandes villes…

Donc en bon sujet de ton pays, les marocains espèrent que tu comprendras que l’on ne peut pas gouverner en étant au dessus de la misère de ton peuple pendant que tu vis vraiment sur une autre planète digne des plus riches du monde.

On estime ta fortune à plus de 5 milliards d'euros. Toi, le monarque marocain tu voyages toujours avec une suite de 300 personnes. Tu as douze palais, 600 voitures, des montres à un million après plus de 20 ans de règne…

Le Maroc alloue chaque année 250 millions d'euros à la famille royale, bien que cela ne figure pas dans les budgets généraux. En 2015, il avait déjà une fortune estimée à 5 milliards de dollars. Le magazine us américain Forbes l'a classé premier dans la liste des plus riches du Maroc, et cinquième sur le continent africain. Voici quelques-unes de ses possessions les plus précieuses.

Douze palais et 1100 domestiques pour un million d'euros par jour.

Le monarque alaouite possède 12 palais dans le royaume aménagés et fonctionnels avec 1100 serviteurs au cas où il arriverait à tout moment. Leur entretien coûte un million d'euros par jour. Bien que, à la différence à son père, il ne demande pas que dans chaque résidence on cuisine des repas et des dîners au cas où il lui arriverait de se présenter sans préavis.

Il a son bureau dans le palais royal de Rabat, le plus grand. Il y reçoit les chefs de gouvernement, les monarques et autres invités d'honneur. En fait, à l'intérieur de l'enceinte se trouve un autre palais, le palais des invités, où les rois d'Espagne passent la nuit lorsqu'ils visitent le pays voisin.

D'où vient donc tout cet argent ? Est ce qu'il y a une famille marocaine qui peut manquer d'un repas quotidien pendant ce temps-là ? (Lire un élément de réponse ici ! et là l'article en espagnol )



Bref ! Dans la Chine antique, les empereurs apprenaient qu’il fallait connaître la condition de chaque citoyens pour être en mesure de bien gouverner…

Serait-il possible qu’une illumination soudaine frappe l’esprit de Mohamed VI pour qu’il se mettent enfin au service du peuple dont il a la charge et la responsabilité, au lieu de s’enfermer dans la frivolité et la futilité des puissants de ce monde qui n’ont que faire des intérêts des peuples qui continuent de croupir dans les misères…



Espérons que ce séisme puisse être l’occasion d’un revirement et d’un changement de cap dans la gouvernance de ce pays dont le roi, descendant du Prophète dont il est l'homonyme, serait bien inspiré de mettre en pratique l'enseignement divin que son ancêtre lui avait été transmis par le Ciel.

Votre serviteur,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 10 septembre 2023.





#séisme, #Séisme au Maroc, #Maroc, #Mohamed VI, #fortune, #inégalité, #migrants,