Selon les services de renseignement américains, les sites nucléaires iraniens n’ont pas été détruits (CNN)

Par Natasha Bertrand, Katie Bo Lillis et Zachary Cohen

Source : CNN, Mardi 24 juin 2025

Les frappes menées par les États-Unis contre trois installations nucléaires iraniennes le week-end dernier n’ont pas détruit les composantes essentielles du programme nucléaire du pays et ne l’ont probablement retardé que de quelques mois, selon une première évaluation des services de renseignement américains, décrite par quatre personnes informées du dossier.

Cette évaluation, encore inédite, a été réalisée par la Defense Intelligence Agency (DIA), le service de renseignement du Pentagone. Elle s’appuie sur une estimation des dommages établie par le Commandement central américain à la suite des frappes, a précisé l’une des sources.

L’analyse des dégâts subis par les sites visés et de l’impact des frappes sur les ambitions nucléaires de l’Iran est toujours en cours, et pourrait évoluer à mesure que de nouvelles informations seront recueillies. Toutefois, les premières conclusions contredisent les déclarations répétées du président Donald Trump, selon lesquelles les frappes auraient « complètement et totalement anéanti » les installations d’enrichissement nucléaire iraniennes. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a également affirmé dimanche que les ambitions nucléaires de l’Iran avaient été « anéanties ».

Deux des personnes au fait de l’évaluation ont indiqué que les stocks d’uranium enrichi de l’Iran n’avaient pas été détruits. L’une d’elles a ajouté que les centrifugeuses étaient en grande partie restées « intactes ».

« L’évaluation de la DIA est donc que les États-Unis ont peut-être réussi à retarder le programme de quelques mois, au mieux », a précisé cette source.

La Maison Blanche a reconnu l’existence de cette évaluation, tout en exprimant son désaccord.

Dans un communiqué adressé à CNN, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré : « Cette soi-disant évaluation est complètement erronée. Elle avait été classifiée "top secret", mais a tout de même été divulguée à CNN par un loser anonyme et subalterne au sein de la communauté du renseignement. Cette fuite manifeste vise à dénigrer le président Trump et à discréditer les courageux pilotes de chasse ayant mené à bien une mission exécutée à la perfection pour anéantir le programme nucléaire iranien. Tout le monde sait ce qui se passe lorsqu’on largue quatorze bombes de 15 tonnes chacune exactement sur leurs cibles : une destruction totale. »

L’armée américaine a de son côté déclaré que l’opération s’était déroulée comme prévu et constituait un « succès retentissant ».

Il est encore trop tôt pour que les États-Unis aient une vision complète des effets des frappes, et aucune des sources n’a précisé en quoi l’évaluation de la DIA diffère de celle d’autres agences de renseignement. Les États-Unis poursuivent la collecte d’informations, y compris à l’intérieur de l’Iran, alors qu’ils évaluent les dommages.

Israël avait mené des frappes contre des installations nucléaires iraniennes pendant plusieurs jours avant l’intervention américaine, tout en déclarant avoir besoin des bombes américaines antibunker de 15 tonnes pour achever la mission. Si les bombardiers B-2 américains ont bien largué plus d’une douzaine de ces bombes sur deux des sites – l’usine d’enrichissement de Fordow et le complexe d’enrichissement de Natanz –, celles-ci n’ont pas entièrement détruit les centrifugeuses ni les stocks d’uranium hautement enrichi, selon les personnes informées de l’évaluation.

Selon ces mêmes sources, les frappes ont principalement touché les structures en surface des trois sites – Fordow, Natanz et Ispahan – qui ont subi d’importants dégâts. Cela inclut les infrastructures électriques ainsi que certaines installations de surface utilisées pour transformer l’uranium en métal destiné à la fabrication d’armes nucléaires.

M. Hegseth a également déclaré à CNN : « D’après tout ce que nous avons vu – et j’ai tout vu –, notre campagne de bombardements a annihilé la capacité de l’Iran à fabriquer des armes nucléaires. Nos bombes massives ont atteint avec précision chaque cible et ont parfaitement fonctionné. L’impact de ces bombes repose désormais sous une montagne de décombres en Iran ; ceux qui prétendent qu’elles n’ont pas été dévastatrices cherchent simplement à discréditer le président et le succès de la mission. »

Mardi matin, Trump a réaffirmé sa conviction que les frappes avaient causé d'importants dégâts.

« Je pense que tout a été complètement détruit », a-t-il déclaré, ajoutant : « Les pilotes ont atteint leurs cibles. Ces cibles ont été anéanties, et les pilotes méritent des félicitations. »

Interrogé sur la possibilité que l’Iran puisse reconstruire son programme nucléaire, Trump a répondu : « Cet endroit est sous les décombres. Cet endroit est détruit. »

Alors que Trump et Hegseth se montrent confiants quant au succès des frappes, le président du Comité des chefs d’état-major interarmées, Dan Caine, a rappelé dimanche que l’évaluation des dommages était encore en cours, et qu’il était « bien trop tôt » pour déterminer si l’Iran conservait certaines capacités nucléaires.

Jeffrey Lewis, expert en armement et professeur à l’Institut d’études internationales de Middlebury, qui a examiné de près des images satellites commerciales des sites visés, partage lui aussi l’avis selon lequel les frappes ne semblent pas avoir mis fin au programme nucléaire iranien.

« Le cessez-le-feu est intervenu sans qu’Israël ni les États-Unis ne parviennent à détruire plusieurs installations nucléaires souterraines clés, notamment près de Natanz, d’Ispahan et de Parchin », a déclaré M. Lewis, en référence au cessez-le-feu entre Israël et l’Iran annoncé lundi par Donald Trump. Parchin est un complexe nucléaire distinct situé près de Téhéran.

« Ces installations pourraient servir de base à une reconstitution rapide du programme nucléaire iranien. »

Plus tôt dans la journée de mardi, les briefings confidentiels prévus pour la Chambre des représentants et le Sénat au sujet de l’opération ont été annulés.

Le briefing destiné à l’ensemble du Sénat a été reporté à jeudi, selon deux sources proches du dossier.

Deux autres sources ont indiqué à CNN que le briefing réservé à l’ensemble des membres de la Chambre des représentants avait également été reporté. La raison de ce report, tout comme la nouvelle date prévue, n’ont pas été précisées dans l’immédiat.

Le représentant démocrate Pat Ryan, élu de l’État de New York, a déclaré mardi sur X : « Trump vient d’annuler sans aucune explication un briefing confidentiel de la Chambre sur les frappes en Iran. La vraie raison ? Il prétend avoir détruit “toutes les installations et capacités nucléaires”, mais son équipe sait très bien qu’elle est incapable d’étayer ses vantardises et ses mensonges. »

Comme l’a déjà rapporté CNN, des doutes persistent depuis longtemps quant à la capacité des bombes américaines antibunker – connues sous le nom de Massive Ordnance Penetrators – à détruire totalement les sites nucléaires iraniens les plus protégés, enfouis profondément sous terre, notamment ceux de Fordow et d’Ispahan, le plus grand complexe de recherche nucléaire du pays.

Fait notable : les États-Unis ont frappé Ispahan non pas avec une bombe antibunker, mais avec des missiles Tomahawk tirés depuis un sous-marin. Une décision motivée par le fait qu’il était admis que la bombe ne parviendrait probablement pas à atteindre les niveaux inférieurs d’Ispahan, enfouis encore plus profondément que ceux de Fordow, selon l’une des sources.

Par ailleurs, selon deux sources proches du dossier, les autorités américaines estiment que l’Iran dispose également d’installations nucléaires secrètes, qui n’ont pas été visées lors de la frappe et qui demeurent opérationnelles.

