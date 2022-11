Sinistre de l’intérieur

Ecoutez Mince ! On vivait jusque là dans l’ignorance d’une violence extrême et aveugle qui, ce week-end s’est abattue dans les Deux-Sèvres, région déjà sinistrée par les exactions historicobullshit d’un nobliau local. Nous nous pensions à l’abri, pire… nous ne savions pas, tout quiet que nous étions sous la protection de notre ministre de l’intérieur, Saint Michel du bocage et paratonnerre essentiel de notre paix aussi sociale que fragile.

Mais là, Darmanin ne pouvait plus se taire. Nous sommes ses enfants qu’il est chargé de protéger contre les vilains mais même les enfants ont droit à la vérité. Enfin, pas tout le temps… mais là, oui...

Et donc, sous le fallacieux prétexte de manifester contre les méga-bassines, ce gentil projet de la FNSEA consistant à pomper les nappes phréatiques déjà en PLS vu les sécheresses successives et que la Confédération Paysanne combat, Darmanin nous explique qu’en fait ce sont des écoterroristes qui étaient à la manœuvre. Quatre mille écoterroristes venus en famille qui ont lâchement attaqué les forces de l’ordre, celles-ci répliquant pacifiquement avec leurs lacrymos, leurs LBD et leurs paisibles grenages de désencerclement. Résultat ? Cinquante blessés dont cinq hospitalisations plus une ribambelle de plaies ouvertes. Y compris sur des élus de la République. Ben ils n’ont qu’à pas être écoterroristes, les élus. Faut bien faire la différence entre manifestants exerçant leur droit de manifester malgré l’interdiction inique du préfet, avec les écoterroristes et Darmanin nous y aide grandement avec le sens de la mesure qui le caractérise.

La FNSEA qui annonce continuer à pomper l’eau pour son agriculture intensive mortifère, même si les recours des opposants aboutissent : pas écoterroriste. L’élevage intensif qui crée les algues vertes, fléau des plages bretonnes et massmurderer du zooplancton et phytoplancton, entraînant de fait la disparition de la faune marine pour aboutir à des « zones mortes » ? Pas écoterroriste. La disparition des insectes, des vers de terre, des oiseaux des champs, des batraciens, induite par l’utilisation forcenée d’insecticides et de pesticides par la même agriculture intensive ? Pas écoterroriste. La stérilisation des sols, l’empoisonnement de l’eau et de l’air, les flingages en série des écosystêmes par toujours la même agriculture intensive ? Pas écoterroriste. En parlant de ça, moi, c’est ce que je viens d’énumérer qui me terrorise, en fait. Ce qui est le but des groupes terroristes, non ? Faire régner un climat de terreur dans la population pour que les gouvernants radicalisent leur politique et que les idées des terroristes finissent par s’imposer en réaction.

Un connard qui roule en camion sur des femmes, des hommes, des gosses, qui ne lui ont rien fait, au nom d’une religion, c’est du terrorisme. D’autres connards ouvrant le feu sur des gens assis en terrasse ou assistant à un concert, c’est du terrorisme. Un énième connard qui tue soixante dix-sept jeunes militants au nom d’une idéologie de merde qui a déjà fait plus de soixante millions de morts, c’est du terrorisme. Trois connard de plus qui déciment une rédaction, attaquent une supérette fréquentée par des Juifs, c’est du terrorisme. D’ultimes connards qui flinguent à tout va dans des églises, des synagogues, des temples, des mosquées par haine raciale, c’est du terrorisme. Les voitures piégées, les décapitations, les attentats aveugles, les assassinats ciblés, les ceintures d’explosifs, c’est du terrorisme.

Zut… En écrivant ça, je me demande si Darmanin ne vient pas d’insulter les véritables victimes du vrai terrorisme. S’il ne s’est pas, une fois de plus, répandu dans la démagogie moisie dont il a le secret. Si pour quarante blackblocks ou fichés S (1 % des manifestants, houlalà, quelle terreur !), il ne nous a pas survendu l’idée que, lorsqu’on n’est pas d’accord avec le jusqu’au boutisme productiviste de la FNSEA et de ses relais au gouvernement, on est écoterroriste.

