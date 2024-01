Soirée de débauche de l’élite russe...

@rosemar

Vous devriez vous renseignez pour ne pas proférer doctoralement des idioties parfaites privées de sens quelconque.

En Russie on avait envoyé au front durant une seule mobilisation partielle en automne 2022, soit il y a plus d’un an. Et on n’a mobilisé que des hommes (on n’est pas une Ukraine quand même), que des personnes âgés et ayant une qualification militaire appropriée, ce qui ne correspond en aucun point à ces déchets de la société russe que vous décrivez ici. Cette mobilisation est terminée il y a un an. Depuis en Russie on n’envoie personne au front, c’est-à-dire on n’appelle au combat personne contre son gré.

La Russie, ce n’est pas votre Ukraine bien-aimée...

Pourtant environ 500 000 volontaires ont signé leur contrat de service l’année dernière. On ne les pas « envoyés », ils se sont embauchés eux-mêmes.

Évidemment, vous ne connaissez un seul grain de tout ça...

Spécialiste en Russie, vous dites ?

Ahahahahahahahahahaha.

Vous ne savez que copiez-coller les articles les plus abjects de vos merdias.