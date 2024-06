Sonia Devillers : toute la subjectivité de France Inter

Sur le sale boulot de Sonia Devillers, on pourrait le pointer un jour sur deux. Et elle n’est pas toute seule.Cependant nous avons besoin d’un service public à la hauteur pour le bon fonctionnement d’une démocratie de citoyens.Quand l’extrême-droite est, elle, pour privatiser et en donner encore plus aux oligarques sans lesquels il est vrai elle serait1. moins mis en promotion 2. beaucoup mieux connue en réalité 3.mise à la bonne place dans les sondages si les questions s’appuyaient sur le point 2.