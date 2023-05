Soral a échoué

En ce beau lundi de Pentecôte nous avons évidemment fait un barbecue. Je suis assez content de la cuisson. Le poulet était tendre, et le boeuf beaucoup plus pris que le voudrait la tradition, mais ici la Haute direction préfère trop cuit à pas assez.

La haute direction, qui a du s'absenter, car nous avions oublié que la Princesse avait sa répétition de violon. Me voilà donc seul à table en compagnie du Prince. Dans ces conditions, tout va très vite. Nous parlons politique. Je ne sais pas comment cela vient, mais il est rapidement question du référendum de 2005.

Il pense que j'ai voté oui. Mais non. J'ai même fait campagne à la radio dans ce sens. Et le non l'a emporté, alors que six mois auparavant le oui était presque à 70%. J'avais même parié à mon cousin une caisse de champagne que le oui ferait moins de 60%. À Noël.

La suite tout le monde la connait. Le non l'a emporté, tiens, un 29 mai comme par hasard, avec 54% des voix si je me souviens bien. Mais, poursuit mon fils, le TCE n'a-t-il pas été ratifié par la suite ? Eh oui, le 4 février 2008, le Congrès convoqué par Nicolas Sarkozy ratifie le traité de Lisbonne, très proche, extrèmement proche du Traité Constitionnel Européen refusé trois ans plus tôt par le peuple souverain.

Mais alors, pourquoi Sarkozy a-t-il été élu, si sa volonté ne coïncidait pas avec celle du peuple ? Était-il opposé à Le Pen ? Non. Ni à Le Pen père, ni à Le Pen fille. Mais à Ségolène Royal, la candidate du Parti Socialiste. Cette dernière a eu bien des soucis. Déjà on peut dire que globalement, que si la droite a largement soutenu Sarkozy, la gauche, elle, n'était pas totalement derrière Royal. Ou, dirons nous autrement, il en manquait un peu.

Mais pourquoi en manquait-il ? Ce que je vois, c'est que Ségolène Royal avait proposé que les politiques publiques soient évaluées par des jurys citoyens tirés au sort. Du coup, toute la classe politique lui était tombée dessus. je dis bien toute la classe politique. Même Jean-Marie Le Pen l'avait attaquée là dessus.

D'ailleurs, vu que dans la plupart des cas l'élection est déjà jouée au premier tour, il est politiquement significatif que Nicolas Sarkozy avait réussi à prendre des voix au Front National. Et c'est ça qui l'a fait gagner. Cela est d'autant plus significatif politiquement, que le polémiste Alain Soral avait créé son mouvement Égalité et Réconciliation pour éviter qu'un scénario aussi désastreux ne se reproduise. "Plus jamais ça", dirons-nous.

Et là je ne sais pas pourquoi, mais mon fils me reprend pour affirmer qu'il a échoué. Pourquoi ? Je ne lui demande pas pourquoi. Je suis le père donc ce n'est pas à moi de poser des questions. Mon rôle est de faire croire à tout le monde que je sais tout, alors que tout le monde sait qu'il n'en est rien. Et puis surtout, je pose surtout des questions si je ne suis pas d'accord.

Là, je vais surtout chercher des choses qui vont dans son sens. Là vu que Madame est revenue, il est temps de parler de femmes. En l'occurence Élisabeth Borne a attaqué Marine Le Pen, en reprochant à son parti de ne pas s'être défait d'un certain pétainisme. Eh bien si Soral avait réussi, Marine Le Pen aurait été en mesure de contre-attaquer, au lieu de se défendre bêtement.

En effet, si le Maréchal Pétain n'avait pas été là pour signer une paix, il n'y aurait plus grand monde ici pour en parler. Nos grand-parents auraient été beaucoup plus nombreux à se faire occire dans la continuité de l'étrange défaite. Les effets du Baby-boom auraient été moins marqués, faute de combattants sacrifiés sur l'autel de la fierté nationale. Ils auraient été éliminés inutilement, un peu comme aujourd'hui jusqu'au dernier Ukrainien.

Les politiciens sont souvent prompts à dépenser sans compter l'argent des autres, le fruit de notre travail, sans parler de notre sang.

Bon là dessus Fiston est parti jouer dans sa chambre. Il m'a laissé en compagnie de Madame, qui a engagé une conversation passionnante au sujet de la moquette des escaliers.