Sortez de vos tombes !

Chacun craint sa fin prochaine par une guerre mondiale, une éruption géante, des températures hors norme, une épidémie mondiale, des sécheresses ininterrompues ou des inondations cataclysmiques. Mais personne ne craint rien : ils sont déjà morts.

On pense que l’Homme est indissociablement lié à la pensée. C’est celle-ci qui lui a permis de survivre puis de dominer les autres espèces animales souvent plus féroces que lui. Que va-t-il en rester s’il perd cette capacité de discernement qui le caractérise.

L’intelligence ne concerne que l’individu, c’est elle qui va lui permettre de créer et d’innover, sa force viendra de l’effet de groupe qui agira sous la férule du plus apte ou du plus privilégié qui prendra les décisions nécessaires pour conforter le groupe, ces décisions s’éloigneront forcément de toute espèce d’intelligence.

On s’est très tôt aperçu que plus les études étaient longues et minutieuses, plus il était évident que l’on ne savait rien sur tout. Ce n’était pas une preuve d’humilité plus ou moins feinte, c’était une simple constatation. Peu d’érudits (quelques-uns quand même) assènent des certitudes qu’on est prié de vénérer. Le décideur qui doit décider du destin d’un groupe n’a lui pas d’autres choix, s’il veut conserver son statut et son aura, de ne jamais se tromper. Indépendamment de ses qualités personnelles, et même si on invoque un quelconque surhomme, le chef s’occupera des affaires d’intendance et de discipline plutôt que du principal : engendrer le nouveau et le beau, quelquefois même le bien.

Mais les temps anciens sont révolus. Des avancées technologiques plus que scientifiques ont mis à la disposition de tous des appareils qui permettent de savoir tout sur rien plutôt que rien sur tout.

Car la prétention des incultes surpasse de beaucoup celle des sachants : à chaque question dont ils ignorent tout, ils sortent de leur poche un petit appareil qui répond pour eux. Vous parlez d'atomes par exemple, ils vous mettent sous le nez une photo et un commentaire qui dit tout sur lui. Le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, méfiance pour les neutrons, et ensuite ? Aurez-vous l'idée de penser qu'un électron c'est à la fois une onde et une corpuscule, que des ondes stationnaires doivent être postulées pour que l'orbite soit stable, que des interférences sont possibles, que les protons restent ensemble malgré la répulsion entre charges positives...

De fait l'acquisition du savoir incertain réclame des efforts et du temps, les appareils dits modernes ne vous donnent pas le temps de faire des efforts..

Beaucoup de gens ont compris que la domination n'est utile qu'aux bravaches pour faire en sorte que les autres se battent à leur place. Mais l'ordre doit régner, il faut un sacré auquel chacun se réfère, que tous acceptent. Qui proposer sinon le plus malfaisant ? Les Rois de droit divin ont fait leur temps, les Monarques républicains sont contestés et n'arrivent plus à concilier leurs obligations et un tissu de lois et de normes qui finalement servent les plus puissants ou les plus agités.

Si l'individu possède en son sein l'intelligence, il faut que le nouveau ordre proposé donne des directives pour lui seul, à son échelle.. Le bilan écologique individuel permet de satisfaire aux critères. Il intègre, pour un individu donné, tout ce qu'il contribue à émettre comme gaz à effet de serre ou en pollutions diverses. Un impôt unique pourrait être institué, remplaçant tous les autres, corrélé aux nuisances écologiques engendrées au niveau personnel. La plupart des lois limitant des comportements jugés non satisfaisants pour la planète pourraient être abandonnées.

A ce prix, peut-être pourrait-on sortir du tombeau.