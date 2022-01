Sortie de totalitarisme sanitaire

Voici un extrait du discours tenu par Françix Ruffon le soir du second tour de l’élection exécutive gauloise, après l’annonce de sa victoire contre le grand exécutant sortant, O Micron, leader incon(dé)testé du parti centriste la DAP, la Démocratie Au Pas.

« ...Enfin,

enfin nous allons pouvoir respirer, libérés du carcan imposé ces derniers mois par l’exécutif sortant.

Enfin,

enfin nous allons pouvoir revivre dans un pays de liberté, d’égalité et de fraternité !

Et stopper cette dérive dystopique symbolisée par le pass personnel et le traitement génique obligatoire.

Quelle lourde responsabilité d’être le Grand Exécutant de notre Gaule contaminée.

Car oui, notre Gaule est contaminée, partiellement par le Covide, mais surtout par le traitement qui lui est appliquée.

Depuis deux ans, nous, Gaulois, vivons dans une peur permanente, une peur sciemment entretenue par l’ancienne équipe de Micron, conseillée par des sociétés de nudging en lien avec les laboratoires Pastor.

C’est une véritable stratégie des chocs chère à Noami Gross qui a été appliquée pour manipuler l’ensemble de la population.

Nous participons à une immense expérience d’Emile Grams revisitée, subissant des chocs massifs à répétition, poussés à la dissonance cognitive, pour nous faire accepter l’inacceptable : le contrôle de nos corps, avec un traitement génique expérimental imposé, et le contrôle de nos esprits, par la mise en place d’une société totalitaire.

Chaque aspect de notre existence a été envahi par cette crise plus politique que sanitaire, jusqu’à nos rapports humains avec nos anciens, enfermés seuls dans leur chambre, et nos enfants, masqués et traités géniquement.

Traumatisés, tétanisés, nous avons laissé se mettre en place cette société de contrôle total au nom d’une lutte sanitaire.

Pour protéger nos anciens, pour protéger les plus fragiles, nous sommes tous prêts à fournir de terribles efforts. Mais faut-il sacrifier toutes nos libertés fondamentales ? Notre esprit critique ? Nos enfants ?

Nous avons été contraints de participer à une expérience médicale de grande ampleur hasardeuse, avec une prise en compte de la balance bénéfice/risque en faveur seulement des bénéfices financiers.

Dès demain commencera la convention citoyenne sur la politique de lutte contre le Covide, qui devra nous proposer un cadre législatif démocratique, adapté et proportionné pour sortir de cette impasse totalitaire. Cent camarades gaulois seront tirés au sort, et auront deux mois de réflexion et de formation, conseillés par des experts de tout horizon, médecins, politologues, psychiatres, philosophes... pour nous proposer ce cadre, qui sera soumis à un referendum.

Mais comme promis au cours de la campagne, promesse réitérée au cours du débat contre Mr O Micron, ma première mesure sera de supprimer le pass personnel en Gaule, de lever l’obligation de traitement génique, et de lever l’interdiction de prescription de médicaments génériques par les soignants.

Ce totalitarisme étatique qui s’était emparé de nos existences ce soir cesse. ...

… Vive la Liberté, l’Égalité, la Fraternité, la Tolérance, l’Espoir, et vive la Gaule. »