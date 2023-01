Sous influence

En 2007, j'écrais un article qui avait un titre sybilin en associant deux autres mots "Lobbies" et "Lobster" (le homard). L'origine du mot "Lobby" vient de "vestibule qui attend dans le couloir". Comme, le homard ! L'action d'un lobby est souvent discrète et indirecte contrairement à une manifestation initiée par une organisation syndicale. Elle s'appuie sur une bonne connaissance des circuits décisionnels et sur la constitution de vastes réseaux. En exerçant une pression et en jouant de leur influence sur les décideurs, les lobbyistes visent ainsi à influencer la mise en place de législations, réglementations et normes économiques, à leur avantage. Le lobbying intervient dans les relations étroites avec les médias, dans le milieu de la recherche et auprès des pouvoirs publics. Le lobbying est très prisé aux Etats-Unis où les entreprises s'attachent de plus en plus souvent les services d'un lobbyiste professionnel. Le général Grant, lors de la guerre de Sécession avait quitté la Maison Blanche en flamme et s'était réfugié dans le rez-de-chaussée (lobby) d'un hôtel pour chercher des conseils auprès des Membres du Parlement. Plus comique encore, le dictionnaire Webster désignerait le mot "lobby" comme un enclos dans un champ pour rassembler les animaux avant le transfert à l'abattoir. Le rôle des lobbies est d'apporter des conseils, un contrôle ou une représentation spécialisée à tous les niveaux de pouvoir. Le nombre d'agences de lobbying a doublé à Washington depuis le début de ce siècle et doit dépasser les 40.000. Les budgets alloués dans ce but, frisent les 3 milliards de dollars en prenant de l'embonpoint dans ses exigences et en doublant ses tarifs. Je reprends ci-dessous, des extraits de cet article de 2007. L'esprit a été remis à l'heure avec les dernières affaires entourant le scandale du Qatar gate et les inculpations pour possessions de sommes de billets de banques dont on n'est pas sensé savoir d'où elles proviennent. Le jeu d'influence par Internet n'était pas encore aussi répondu en 2007. Aujourd'hui, il s'est démocratisé en spots publicitaires, sous tous les types d'influenceurs moins payés pour leur action informative d'accord, mais non moins efficace.

Lors de la guerre de Sécession, le général Grant avait quitté la Maison Blanche en flamme pour se réfugier dans le lobby (rez-de-chaussée) d'un hôtel et chercher des conseils auprès des Membres du Parlement.

Plus surprenant, le dictionnaire Webster désigne le mot "lobby" comme un enclos dans un champ pour rassembler les animaux avant le transfert à l'abattoir.

Le nombre d'agences de lobbying a doublé à Washington depuis le début de ce siècle et se rapproche des 40.000.

A Bruxelles, les plus représentés dans la capitale belge sont les « in-house ». Employés par les grands groupes, ils représentent leurs intérêts auprès des décideurs européens. L’AmCham ou American Chamber of Commerce, l’organisation « maison » la plus connue, ne représente pas moins d’une soixantaine de firmes américaines, parmi lesquelles, la désormais célèbre Pfizer.

Les consultants des cabinets de lobbying, des cabinets d’avocats et des cabinets de défense de produits, vendent leurs services aux firmes. Les think tanks prennent de l’ampleur à mesure qu’ils se démocratisent et sont bel et bien devenus d’importants moyens d’influence.

Les grands groupes industriels ou agricoles, les dirigeants politiques font partie des clients des lobbies. La complexité des affaires, de la législation européenne et l'éloignement de l'endroit où sont prises les décisions, n'y sont pas étrangers.

Tous les secteurs sont impactés : culture, économie, religion y trouvent ses propres conseils avisés.

Passés dans le milieu politique, ils apportent leur poids dans les décisions, bousculent avec parfois une connotation péjorative ou en promulguent de nouvelles lois par ricochet.

En Europe, ce service de conseils juridiques aux États est né en 1970.

A partir de la Commission européenne de Bruxelles, un demi-milliards d'individus est impacté dans la vie quotidienne au niveau des normes et des impôts conseillés par les lobbies sans que sa population sache en attribuer l'origine. .

Salaires et bâtiments prestigieux sont les clés du succès de leur présence comme des "Ombres aux Vœux Non Identifiés".

On engage dans ces secteurs des collaborateurs avec des salaires de départ de 300.000 dollars et on suit patiemment l'évolution des dépenses du Capital. Le gâteau qui suit les "lobsters", n'en sera que plus grand. Les lobbyistes sont à la fois des professionnels, mais aussi des mercenaires se vendant au plus offrant.

A ce tarif, cherche-t-on encore à se battre pour une idéologie ou pour seulement gagner de l'argent et à en faire gagner au client ? Si c'est le cas, le politique ne recevrait dans cette atmosphère, que des "miettes" un peu plus grosses de cette grande scène.

Le code de conduite, de déontologie et d'éthique a été mis en place fin 2007. Les cadeaux au dessus de 150 euros ont été défendus.

Les parlementaires ont juré sur l'honneur de respecter ce code. Ils le disent et vont même jusqu'à refuser l'accès aux lobbies qui interfèrent comme arbitres. Les ONG en concertation avec le pouvoir et les entreprises multinationales impriment aussi insidieusement leurs idées stratégiques pour décider de l'avenir de l'énergie, l'environnement, l'agriculture, les services.

Cette menace potentielle pour la démocratie ne peut se régler et se réguler que par la transparence et l'encadrement des "encadreurs" alors que les ministres et politiciens sont parfois formés à des postes techniques auxquels ils n'ont pas été formés et sont obligés d'apporter leur confiance. Le financement des partis, sources par excellence, est une question primordiale de cette zone d'influence.

Une prise du risque par la responsabilité citoyenne à tous les niveaux peuvent corriger ce dirigisme qui sort en droite ligne d'une élite. S'impliquer et ne pas uniquement voter pour des représentants est la voie de la sagesse.

A Bruxelles, 12.489 organisations recensées, avec près de 50.000 personnes à effectuer du lobbying auprès de l’UE, dont environ 24 000 personnes travaillant à temps plein et 1500 qui ont accès au Parlement.

L’ONG "Transparency International" l'estime à environ 26 500 lobbyistes présents de façon régulière à Bruxelles.

Aujourd'hui, les lobbies se sont démocratisés en spots publicitaires sur Internet. Moins payés pour leur action informative d'accord , mais non moins efficace.

Les lobbyistes de Bruxelles travaillent dans un périmètre très restreint. Sur quelques kilomètres carrés, autour du rond point Schuman. Ils encerclent les institutions européennes et ça n'est pas qu'une image. Dans les faits, on constate que les lobbyistes sont partout, aussi bien au parlement et à la commission que dans les groupes de travail qui précèdent l'écriture des directives et des lois votées par les députés. Les lobbyistes ne travaillent pas dans le secret. Ils ont pignon sur rue. Ils sont d'ailleurs répertoriés et ils portent un badge précis pour rentrer dans l'enceinte du parlement. Pour ce faire, ils disposent de gros budgets qui leur permettent d'informer les autorités européennes. A l'appui, des dossiers luxueux, très bien écrits et très bien documentés. Des cabinets privés au service de grands groupes industriels, financiers ou agricoles pour intervenir auprès de politiques. Des groupes de pressions qui parviennent à faire modifier des lois. Ils arrivent ainsi, dans la discrétion, à toucher les plus hautes instances du pouvoir.

Le "lobbying" est une stratégie menée par un groupe d'intérêt, groupe de pression et groupe d'influence, appartenant à un même secteur d'activité professionnelle et cherchant à défendre ses propres intérêts auprès des décideurs politiques.

Et si on associe les deux idées, cela pourrait créer une lutte à mort.

En 2007, le mot d'ordre était de faire évoluer l'institution "Vers un lobbying plus transparent" pour perdre sa connotation négative associée à cette profession. Le magazine "European Lawyer" était censé apporter la lumière.

Il faudra cependant prendre garde aux hébergeurs des "bonnes" paroles du peuple citoyen et des média citoyens. La manipulation des idées peuvent aussi transiter insidieusement par cette voie "blanche". Ne pas s'en inquiéter par un manque d'analyse ferait preuve d'un laxisme béat. L'enfer pavé de bonnes intentions, en quelques sortes.

Le lobbying des avocats américains avait une longueur d'avance sur les européens. Cinq cabinets d'avocats sur dix y sont consacrés. Partie du procédé démocratique, le lobbying y serait plus implanté car réglé par les institutions. Passer du cabinet privé au cabinet public y est d'ailleurs très courant.

Dans les années 90, Olivier Hoedeman a créé le centre de recherche le plus écouté sur l'influence de l'industrie dans les décisions à Bruxelles et le lobbyste, Pascal Kerneis représentait 40 multinationales dans le secteur des services, banques, assurances, tourisme, etc... en pèsant pour plus ou moins 50% du PNB de l'Union européenne... Les coulisses de l'Union européenne expliquent comment sont créées les lois qui déterminent la vie de plus de 500 millions d'Européens. The Brussels Business est le deuxième pôle de lobbying mondial après Washington DC.

Je terminais ce billet de 2007 par la question "Internet sauvera-t-il le monde ?"

Tiktok et autres logiciels se sont intégrés dans le processus de lobbying mais en s'adressant aux internautes, c'est ce qu'on peut appeler "du gagne petit".

Les lobbies s'adressent à des décideurs pour les influencer.

La comitologie peut être vraiment un danger pour la démocratie. par l'art de la persuasion du lobbying.

L'esprit a été remis à l'heure avec les dernières affaires entourant le scandale du Qatar Gate et les inculpations pour possessions de sommes de billets de banques dont le commun des mortel n'est pas sensé savoir d'où elles proviennent, associé au malversation à la corruption ont remis sur la table les problèmes de lobbying.

Des soupçons de corruption au Parlement européen et la chambre des mises en accusation prolonge la détention préventive du suspect Niccolo Figa-Talamanca, actif dans de nombreuses ONG. #CorruptionEurope

Le but était de pousser le Qatar à ce nouveau mondial de foot et de faire oublier les aspects plus négatifs de son organisation dans ce pays. Via Internet, être influenceur est devenu un véritable métier.

Ce Grand Jeu du lobbying est bon pour assurer le succès de la planète citoyenne entière à condition que les cartes distribuées soient transparentes puisque tout est une question d'argent.

Depuis, le cinéma, dans une relation de cause à effet, s'est emparé de l'idée des "Jeux d'influence".

Saison 1.

Jeux d'influence (1/6)

Jeux d'influence (2/6)

Jeux d'influence (3/6)

Jeux d'influence (4/6)

Jeux d'influence (5/6)

Jeux d'influence (6/6)

Dans la trame de cette série "Jeux d'influence", un agriculteur, empoisonné par un pesticide, demande à un ami député de le défendre contre les lobbies et une journaliste associée à un homme politique enquête sur les dérives criminelles d'une multinationale de l'agroalimentaire.

Saison 2

qui commence ce jeudi

Jeux d'influence, les combattantes (1/6)

Jeux d'influence, les combattantes (2/6)

Jeux d'influence, les combattantes (3/6)

Jeux d'influence, les combattantes (4/6)

Jeux d'influence, les combattantes (5/6)

Jeux d'influence, les combattantes (6/6)

Un an après la victoire du décret interdisant certains pesticides toxiques dans l’agriculture, la situation a empiré au mépris de la loi. Dans le nord de la France, lors d'une visite scolaire des silos à grains de la coopérative Vitalia, en situation de quasi-monopole dans la région, des élèves s'évanouissent. Devenu ministre de l’Agriculture, Guillaume Delpierre est pris à partie par des activistes du groupe écologiste Jeunesse 2050, qui dénoncent la mainmise du syndicat Synea sur la politique agricole. La journaliste Claire Lansel, qui travaille désormais au Quotidien, un journal d'envergure nationale, est alertée sur les pratiques de Vitalia par Chloé Forrest. Celle-ci, figure montante du mouvement Jeunesse 2050, refuse toujours de croire au suicide de son père, ancien cadre au sein de la multinationale de l'industrie chimique Saskia, dont Vitalia est une filiale. La coopérative rappelle sans explication des livraisons de grains susceptibles d'avoir intoxiqué des bovins, comme le constate Claire chez un éleveur, qui tente d'éluder les questions sur ses vaches malades. Dans cette nouvelle saison sous haute tension, un ministre de l’Agriculture est pris au piège de l’exercice du pouvoir, un lobbyiste est prêt à tout pour étouffer un scandale sanitaire, des mères de famille se retrouvent démunies face au drame qui les touche, et une journaliste acharnée se démène pour découvrir la vérité.

Sujet de réflexions au sujet des lobbies très vaste car celles-ci touchent tous les domaines. J'ai vu les 12 épisodes qui se suivent, sans m'en inspirer qu'avec beaucoup de recul.

Nous sommes tous sous l'influence de l'argent. Ce mardi, commence les soldes et ce mois-ci. Pour la première fois dans l'histoire, la convention paritaire de certaines PME augmentera les salaires de 11%.

Le cactus en parle avec humour



En 2008, j'avais écrit une histoire d'argent créée par "Le Grand Maître virtuel" qui se terminait par une longue période de prison pour son dauphin. En 2019, il en sortait en ayant compris les dommages qu'avait eu l'argent sur lui dans "Le retour du dauphin virtuel".

Il y a déjà un certain temps que j'envisageais de remettre le sujet des lobbies en question.

J'ai eu envie de poursuivre cette histoire dans un 3ème volet sous la forme et le titre d'une "Catch-22 situation chez les lobbies" dans laquelle les acteurs connaissent les stratégies mêlées à l'argent.

Je le publierai en parallèle par paragraphes, à un rythme très variable en fonction de l'actualité et de l'imagination qu'elle m'engendrera.

Ce sera une fiction comme tout ce que j'écris dans mes autres eBooks.

Je pourrais écrire en début que toute ressemblance avec des faits existants ou aillant existé, est purement fortuite, selon la formule traditionnelle.

Comme je l'ai souvent fait dans d'autres cas, au moment où j'écris les premiers chapitres, je ne connais pas son scénario jusqu'à sa fin.

Le charme de l'écriture est de faire participer le scénario avec l'actualité, au petit bonheur la chance, contrairement à l'écriture d'un livre qu'il faut passer, une fois écrit, à un éditeur un manuscrit achevé et attendre parfois longtemps avant que le livre soit publié sur un beau papier.

Comme pour mes autres billets, j'écris pour mon propre plaisir et je ne force personne d'y prêter attention si l'envie n'y est pas.

En cours, de route, certaines suggestions viennent s'y ajouter en commentaires ou ne pas avoir de suites du tout repoussées dans les annales de la comédie ou la tragédie humaine, par une autre imagination.

Retraité, je ne suis pressé par personne, j'ai tout mon temps.

D'ailleurs, je pourrais ouvrir ma fiction à l'imagination de tous ceux qui auraient des idées amusantes à me soumettre à mon adresse ( [email protected] ) pour faire évoluer le roman qui serait alors cosigné en suivant l'idée maitresse de départ.

Dans le langage courant anglais, "Catch-22" désigne une situation kafkaïenne et inextricable, de perdant à perdant, soumise à une double contrainte à laquelle un individu ne peut échapper en raison des règles imposées par le système avec des limitations contradictoires sur lesquelles un héros de l'histoire n'a aucun contrôle et qu'il doit accepter tout en impliquant ses interlocuteurs, en dissimulant son propre abus de pouvoir en contre-sens de ses propres prérogatives.

La référence au roman publié en 1961, "Catch-22" de Joseph Heller, a pour scénario, l'histoire d'une escadrille d'aviateurs basée sur la petite île italienne de Pianosa pendant la Seconde Guerre mondiale. Un héros tragi-comique tente à tout prix de sauver sa vie en simulant la folie dans un monde qui a perdu la raison avec la réflexion « Quiconque veut se faire dispenser d'aller au feu n'est pas réellement fou. ».

En français, "L'Article 22" correspondant à l'idée "démerde-toi comme tu peux" s'y ajoute.

Au début, le héros de mon histoire va être tenté par la proposition de sa cheffe sans lui préciser comment il devra l'aborder dans un jeu d'influence. Ne le regrettera-t-il pas par après ?

Un 1er et 2ème chapitre n'est qu'une entrée en matière pour ébaucher le sujet.

Dans les 50 nuances de Grecs, il y a déjà des idées apparemment sans aucun lien avec ce qui va suivre, quoique en y réfléchissant bien...

"Catch-22 chez les lobbies (1) - Trois ans depuis l'assassinat de David (clic)

Catch-22 chez les lobbies (2) ) La soirée avec Noémie

Bonne année à tous

Allusion