Soutien à l’Ukraine : Ils n’iront jamais au front ces politiques

Texte qui a reçu le soutien d’une majorité de députés : 372 voix pour, 99 contre. Le Gaby Attal, pour convaincre les Playmobils, leur a donné de l'envolée lyrique à la tribune : « Voter contre, c’est signifier à nos alliés que la France tourne le dos à son engagement et à son histoire. (…) S’abstenir, c’est fuir ses responsabilités devant l’histoire, trahir ce qui nous est de plus cher. » Détaillons donc le panégyrique : D’abord, « nos alliés » ne sont pas très chauds pour continuer d’envoyer des sous, des armes et encore moins des soldats. Les U.S eux ont coupé les vivres il y a un temps, et Trump qui a de grandes chances d’être élu mettra fin à la partie du jeu de la mort ; donc mon Gaby, « oh Gaby, tu devrais pas m'laisser la nuit - J'peux pas dormir, j'fais qu'des conneries. »[i] - « Son engagement et son histoire » ? De quoi parle-t-il ? Quel « engagement » ? Celui ânonné par Macron depuis deux ans suite à la grande table poutinienne. Ça lui est resté au fond de la gorge et depuis il « engage » pet sec le petiot, en envoyant sans consulter personne des canons avec leurs servants français instructeurs pour l’armée ukrainienne, des chars un peu bidon qui se font dégommer en deux temps trois mouvements, des obus qui vident les réserves de ce qui reste de l’armée française, tout ça couronné par des embrassades enamourées avec le Volodymyr. De plus, nous n’avons aucune histoire commune avec l’Ukraine, à part un Richelieu qui fut envoyé par le Tsar de Russie en 1803 comme gouverneur d’Odessa.[ii] « S’abstenir, c’est fuir ses responsabilités devant l’histoire. » Une fois de plus de quoi parle-t-il ? Cette succession de mots enflammés pourrait s’appliquer à n’importe quelle situation de géopolitique, ce n’est juste que de la rhétorique guerrière digne d’un ancien combattant des tranchées. « Trahir ce qui nous est de plus cher. » ? Plus cher à toi et ta caste qui depuis toujours veut envoyer au casse-pipe la plèbe afin qu’une bonne fois pour tout, elle la boucle ? Car, pour le commun, ce qu’il y a de plus cher, ce sont les enfants, la santé, la famille, les anciens, la sécurité, le pouvoir d’achat et si possible des vacances au soleil pour oublier tous les mensonges venant de ces élus… Mouais, je te l’accorde, pour les tiens ce n’est pas très woke et va-t-en-guerre ces « ambitions populaires ». Dire que c’est avec ce blabla digne d’un vieux grumpy que l’Attal a fait passer cette loi par plus des deux tiers des députés présents, montre combien cette bande organisée veut sauver ses meubles et masquer ses incapacités…

Le bidule se nomme : Accord Bilatéral de Sécurité entre la France et l’Ukraine . Vous remarquerez qu’il n’est pas multilatéral cet accord… L’accord prévoit un engagement de dix ans de la France envers l’Ukraine, avec notamment 3 milliards d’euros de soutien militaire programmés dès 2024. Les élus du camp présidentiel, les socialistes et Les Républicains (LR) ont quasiment tous voté pour. En revanche, ceux de La France insoumise (LFI) et du Parti communiste ont voté contre ; le RN s’est abstenu.[iii] Petite parenthèse, les héritiers du pauvre Jean Jaurès assassiné en 1914, car il prônait la paix et surtout pas une guerre contre l’Allemagne, eh bien ces « socialistes » 2024, eux sont à fond avec les macaronistes pour continuer la guerre pendant 10 ans ! On n'est jamais mieux trahi que par les siens, n’est-ce pas !

Reprenons la litanie Attalesque - Fatalesque : « La Russie est une menace non seulement pour l’Ukraine, mais aussi directement pour nous, pour l’Europe, pour la France, pour le peuple français. » Celle-là, tous les « allons Zenfants de la patrie » répètent la litanie en boucle sur tous les médias, là pour faire monter la sauce, le stress et la peur. Les armées slaves vont débarquer à Paris et puisque que leurs athlètes ne sont pas invités aux jeux, que l’Hidalgo refuse de souhaiter la bienvenue à ceux sous bannière internationale (Alors que le tapis rouge sera déroulé pour ceux d’Israël) et bien, la soldatesque ruskofs, très fâchée s’installera à l’Élysée et organisera des barbecues de viande d’ours tout en essuyant leurs couteaux ensanglantés dans les beaux rideaux que Brigitte avait commandés. Il continue le Gaby : « Le message du président de la République a été très clair : nous n’abandonnerons pas l’Ukraine et nous n’excluons par principe aucune option. »[iv] Y’a pas d’option Dupont ! Avec quoi, qui, comment, quel argent, quel équipement ? C’est un peu moi allant chercher des noises à Tyson et étant étonné que seulement en éternuant le Mike me foute KO. Okay Gaby !

Ne gâtons pas notre plaisir : notre Gaby-gabegie termine par une envolée si dithyrambique, que tous les locataires du Panthéon sont debout. « Si l'Ukraine perd, nous perdons nous aussi. Nous ne laisserons pas la Russie gagner. La France ne peut s'effacer devant ses responsabilités. Je le dis du plus profond de mes tripes qui se nouent autour de l'intérêt des Français, Slava Ukraini ! »[v] Et bé ! Fait gaffe, car quand les « tripes se nouent » c’est peut-être aussi la gastro, tu y as pensé ? Quant à « gagner et perdre », on dirait que tu parles d’un match de hockey. Fait attention, sont super balèzes sous ces cieux en ce qui concerne triturer la crosse et le palet…

Quant au vote du sénat : oh surprise, une très large majorité a voté en faveur de l'accord de coopération entre la France et l'Ukraine. 293 élus, pour et 22 contre.[vi]

Nos deux naze.emblées sont d’accord, l’Europe, c'est la paix, et ceuces qui pensent le contraire sont des poutinolâtres indécrottables comme la gadoue sibérienne qui colle aux chausses des moujiks pleins de vodka.

Ti détail de fin : « Ce vote n’a aucune valeur juridique (art 50-1) comme d’ailleurs ce traité Ukraine/France qui ne sera opposable aux Tiers et aux français que s'il est ratifié par une loi Art 53 ! Du Vent ! Du Vent ! L’esprit Emmanuel Macron qui manipule le Parlement qui se laisse faire ! »[vii] Prononcé et prédit par Yves Pozzo di Borgo, homme politique et selon Conspiracy Watch, Yves Pozzo di Borgo relaie depuis 2019 des théories complotistes… Ce qui est un gage de grande moralité lorsque vous êtes fiché par sir anti complot Rudy Reichstadt, roi des subventions.

Alors à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules,

Ça sert à quoi l'cochonnet si t'as pas les boules ?

(Rip Alain, t’es surement mieux où tu es maintenant que de subir l’Attal)

Georges ZETER/mars 2024

