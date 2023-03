Suppression du ticket de caisse : bonne ou mauvaise idée ?

@Fergus

Moi je suis tres fan d’ espace , et contrairement aux apparence je respecte les cosmaunaute ... autant que tout les metier qui se mete en danger , les militaire , les medecin , les pompier .....

Mais je deteste ce coté mediatique , cette facon d’ en faire des individu parfait style hero sovietique , pui d’ en faire entrer certain en politique comme si il venit du peuple , un peut de la meme facon qu’ on as fait rentrer moreti ou le judoka douillet ...

on ne rentre pas par hasard en politique ... et ca n’ as rien d’ altruiste .