Supprimons l’hiver 2022

En ce 1er septembre, ce n’est pas seulement la rentrée scolaire de 12 millions d’élèves et de 860 000 enseignants qui fait la une des médias, c’est le sentiment que l’hiver est déjà un peu là. Il suffit d’écouter les propos du premier de cordée à la pensée si complexe et le flot d’annonces gouvernementales.

Notre grand timonier, théoricien et grand praticien du « En même temps » a pris la parole le 24 août 2022, juste avant le conseil des ministres de rentrée. Fin de l’abondance, autrement dit, fin de l’argent facile et gratuit. Fin de l’insouciance pour ceux qui vivaient tel Casimir dans l’île aux enfants alors qu’insécurité et terrorisme sont notre quotidien et que la guerre aux portes de l’Europe frappe en Ukraine depuis 6 mois. Fin de l’évidence. La démocratie et nos libertés sont en danger.

Inflation annoncée à deux chiffres pour la fin de l’année en France. Taux d’intérêt à la hausse. Baisse de l’euro par rapport au dollar (- 12% depuis le 1er janvier 2022), ce qui renchérit automatiquement le coût d’acquisition des énergies fossiles dont les prix sont libellés en dollar.

Hypothèse plausible de coupures de gaz et d’électricité cet hiver pour cause d’impérities gouvernementales depuis une quinzaine d’années sinon plus. Tout dépendra de la rigueur plus ou moins prononcée de l’hiver à venir, tente-t-on de nous rassurer. Il n’en demeure pas moins avéré que l’abandon du nucléaire soi-disant compensé par les moulins à vent intermittents et les miroirs magiques est de l’entière responsabilité de nos gouvernants successifs : François HOLLANDE, Emmanuel MACRON, Ségolène ROYAL, Nicolas HULOT, Elisabeth BORNE. Alors, le conflit russo-ukrainien a bon dos dans la bouche de nos bonimenteurs professionnels.

Remise de 30 centimes à compter du 1er septembre puis diminution à 10 centimes en novembre et ce jusqu’à la fin de l’année sur le prix du litre d’essence affiché dans les stations. Mais après le 31 décembre 2022 ? Mystère et boule de gomme.

Explosion du montant des impôts fonciers à payer d’ici le 15 novembre pour 60% des Français qui sont propriétaires. Pour la 48ème année consécutive, le budget 2023 de l’État français sera déficitaire mais quand même voté sous les applaudissements des assemblées en décembre. Quant au déficit du commerce extérieur, signe en quelque sorte de la bonne santé des entreprises françaises, la seule question est de savoir si ce trou déjà abyssal en 2021 (- 85 milliards d’euros) finira l’année 2022 en de ça ou au-delà des 100 milliards d’euros.

Doha, 18 décembre 2022. L’équipe de France de football, sans doute maraboutée par dieu sait quel charlatan, n’est pas en finale du tournoi mondial.

Non, décidément, j’ai hâte d’entendre à nouveau notre premier de cordée nous dire qu’il ordonne aux Français de zapper l’hiver 2022. Et, pour donner l’exemple, d’annoncer dès le 2 janvier 2023 qu’il part se retirer jusqu’au printemps au Fort de BREGANCON avec maman Brigitte.

Bertrand RENAULT – 2 SEPTEMBRE 2022.