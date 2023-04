​Sûreté nationale : de quoi éclairer la presse francophone à propos de l’arrestation du journaliste Saleck Zeid en Mauritanie

L'organisation Reporters sans frontières, RSF, devrait se renseigner avant d'écrire quasiment n'importe quoi. Quand on lit leur tweet, on a l'impression que le journaliste Saleck Zeid a été arrêté après un article d'investigation sur des crimes commis en Mauritanie. Il n'en est rien. Pour rappel, sans le connaître, j'ai soutenu sa candidature malheureuse quand il a voulu prendre la tête du Syndicat des Journalistes Mauritaniens vu qu'il subissait des attaques de certains juste car c'est un jeune hartani qui a osé vouloir diriger le syndicat (hartani, pluriel haratine descendants d'esclave en Mauritanie).

Je peux comprendre l'esprit de corps de la presse, j'ai toujours soutenu la liberté d'expression même face à la terreur islamiste à une époque où l'essentiel des intellectuels mauritaniens avait pris la fuite mais je ne peux pas en l'occurence cautionner ce qui lui a valu son arrestation. Beaucoup de journalistes ne me pardonneront jamais cette indépendance d'esprit et si on devait m'arrêter un jour, je n'aurais certainement pas leur soutien. Peu importe, car je sais que j'en trouverais toujours un ou deux loin de l'esprit de corps face à la désinformation.

En l'occurence, Saleck Zeid n'a pas été arrêté pour un article mais pour une seule phrase. Alors qu'à Nouakchott se succèdent des meurtres crapuleux, il a écrit dans des termes qui accusent indirectement les services de sécurité : "on donne des armes aux espions mais que le commun de mortel vive ou meure, cela importe peu" puis il a mis #elemeune un mot en arabe qui veut dire "sécurité" et "sûreté". Ensuite avant son arrestation, il a écrit qu'il a été convoqué au commissariat pour explication.





Pour saisir combien de tels propos ne sont pas anodins, il faut savoir qu'un journaliste, qui s'affiche proche du directeur de la sûreté nationale, a publié des photos de lui avec des armes de guerre qui servent en Mauritanie au tir à la cible traditionnel. Ce journaliste a été attaqué par de nombreux activistes le présentant comme espion du directeur de la sûreté nationale et par bravade il s'en est félicité lui-même pour minimiser l'attaque. Ce n'est pas un secret d'Etat.



Ainsi beaucoup de gens ont pris cette phrase comme une attaque personnelle de Saleck Zeid contre le directeur de la sûreté nationale mais même sans cette histoire connue de tous sauf de RSF, et dont ne parlera aucun journaliste ni syndicat de journalistes défendant Saleck Zeid, ce qu'il a écrit n'est pas digne d'un journaliste professionnel à moins de prendre son courage à deux mains pour expliquer la flèche comme je viens de l'esquisser, ce qui ne plaira peut-être pas au directeur de la sûreté nationale à qui je présente mes excuses de journaliste professionnel qui prend soin de ne pas entrer dans les détails noms et photos à l'appui car c'est une guéguerre médiatique entre des jeunes blogueurs à laquelle je refuse de prendre part. Je dis juste l'essentiel car j'estime qu'on accuse l'Etat à tort dans cette affaire.

Cela dit, l'erreur des services de sécurité mauritaniens est de ne pas communiquer à temps alors que la loi mauritanienne est claire. On ne peut pas arrêter un journaliste surtout connu sans prendre les devants afin d'éviter la désinformation. Ainsi RSF et d'autres présentent cette arrestation au mieux comme injustifiée au pire comme étant le résultat d'un travail professionnel d'un journaliste d'investigation.



Saleck Zeid sortira certainement lundi. Je lui conseille, maintenant qu'il est connu, d'éviter d'être arrêté pour autre chose qu'un travail sérieux et courageux. Quant aux journalistes qui veulent défendre un journaliste, il faut le faire avec honnêteté intellectuelle afin de ne pas nuire à l'image de la profession.



VLANE A.O.S.A