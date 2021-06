T’as qu’à dire NON

https://elpais.com/sociedad/2020-04-21/los-indigenas-de-mexico-se-cierran-para-frenar-al-coronavirus.html

« Les indigènes du Mexique s’enferment pour freiner le coronavirus »



« Dans les zones rurales, les gens sont plus obéissants et disciplinés et comprennent les conséquences. Sur le terrain, ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la communauté. Ils savent que la communauté peut tomber malade et que les centres de santé sont très éloignés, donc ils savent prendre soin d’eux-mêmes », explique Gisela Lara Saldaña, coordinatrice du programme de Sécurité sociale (IMSS) dédié au service des plus pauvres et des plus reculés. populations du pays...

La relation toujours tendue entre les « usages et coutumes » et les lois qui s’appliquent dans le reste du pays a été reproduite à Guerrero, avec 166 municipalités bloquées ou à Veracruz où les autorités estiment qu’il existe 30 autres villes à accès contrôlé. Le système des « usages et coutumes » est un modèle d’autonomie gouvernementale pratiqué dans près de 2 500 municipalités avec des populations autochtones au Mexique. Le modèle, inclus dans l’article deux de la Constitution, est l’une des grandes victoires des peuples autochtones, principalement à Oaxaca, où plus de 400 des 570 municipalités sont régies par ce cadre »

