Talleyrand et le congrès de Vienne de demain

L’ogre gisait à terre et sur cette immense dépouille l’Europe s’attablait. La France au pilori se préparait à payer un quart de siècle de gloire. Aigle à terre, géant foudroyé, que lui restait-il sinon à implorer le pardon ? Un homme sut sauver l’essentiel, aujourd’hui, en sommes nous capables ?

Cambrone restait à foudroyer, Astérix à inventer, mais impossible n’est pas français et Malpaquet diplomatique, Talleyrand se dressa face à l’Europe. Au festin, le vaincu exigea sa place.

Insolence ultime, courage sublime, il osa entre deux valses s’inviter dans la conférence de l’Europe vainqueur du Corse.

Les plénipotentiaires des rois s’indignèrent et Talleyrand leur tint à peu près ce langage.

« Messieurs, vous avez combattu Napoléon, il n’est plus, il est donc normal pour moi de m’asseoir avec vous ! »

Admirons la manœuvre, l’espoir, au lieu de mendier, il exigea et réclama cette place comme son dû. Prince de Bénévent peut-être, roi des larrons certainement, empereur de l’insolence surement. Il fallait oser, Talleyrand joua tout sur un coup de dé et triompha.

De Gaulle, eut pu réussir un tel mouvement, il avait des lettres et le sens de la grandeur.

Du désastre algérien, de la colonisation, il sut s’extraire avec élégance.

Comme Talleyrand, il avait des lettres, mais aussi l’intelligence de son temps, la sensibilité au capital, aux infrastructures pour le peuple. Les autoroutes, l’aéroport d’Orly, monuments au développement de son pays, la bombe et les bases du programme nucléaire, l’aidèrent à hucher la France sur un piédestal. Ces merveilles modernes fondent encore notre prospérité !

Après le triomphe, la gloire, vient la décadence. La race s’affaiblit et chu du haut de sa grandeur :

Regarde. Des brigands, dont l'essaim tourbillonne,

D'affreux bohémiens, des vainqueurs de charnier

Te tiennent dans leurs mains et t'ont fait prisonnier.

(...) Font rage. Ils vont montrant un sénat d'automates.

(...) Ayant dévalisé la France au coin d'un bois,

Ils ont à leurs haillons du sang, comme tu vois,

(...) Faussaires, meurtriers, escrocs, forbans, voleurs,

Ils savent qu'ils auront, comme toi, des malheurs

(Les châtiments 1853)

Merci Victor Hugo, ta hargne contre Badinguet anticipait la Macronie. Les parlements serviles et soumis, le pays dévalisé, livrés au pillage des bandes américaines pompeusement renommées investisseurs.

La fille de joie hésite devant tant d’impudeur, mais Marlène s’estime sûrement Talleyrand avec l’égalité homme femme. Séjourné occupe le palais dont le prince de Bénévent avait rêvé et la France est foulée au pied.

Apsphasie est morte, Madame de Pompadour enterrées, l’heure est aux petites âmes noyées dans les tripots sonne. La macronnie se sent à l’aise dans la petitesse.

Veille amie de la gloire, la France eut parfois de ces temps d’alanguissement, de ces moments d’abandon où elle se laissait aller aux amours de cantinière au bauge de l’affaissement et enrichissent des fortunes douteuses.

La sève semblait partie, les élégants, les muscadins, sur la dépouille du bien public ils bâtirent d’immense fortune. Dans ces moments, la France était un tripot, Laws, les assignats, organisèrent la ruine publique et les vainqueurs discrets s’arrondirent.

Au moins, les fortunes restaient françaises, mais la Macronnie innove. Start-up nation ? Admettons-le, mais le capital fuit à l’étranger. L’Allemagne nous dévore, l’Amérique pompe notre sang avec son gaz et ses amendes.

Nos amis, dégoûtés de nous comme d’un ivrogne multirécidiviste nous tourne le dos et le monde de demain désespère de nos errements.

Dans tout affaissement, dans toute bauge il y a un fond. Le mensonge parvenu à son comble crée une répugnance invincible qui par sa petitesse répugne à l’âme française. Avons-nous accumulé assez de dégoût et de mépris, pour enfin nous relever ?

Car, le mensonge nous y sommes. Nous savions et personne ne peut prétendre ignorer la réalité.

Dés 2022 nous avions relayé le discours suivant : Permettre à l’OTAN de prendre l’Ukraine posait un poignard sur la gorge des Russes. À travers les plaines de l’est, les armes occidentales auraient pu hypothéquer la sécurité russe. Certains, avec y joie mauvaise y virent l’occasion d’un butin facile et la richesse du sol russe excitait le capital financier désespérément à la recherche de substance pour se maintenir en vie.

Décision fut donc prise de guerroyer dans les plaines d’Ukraine et des proxys furent trouvés. Les services secrets US entretiennent suffisamment de racaille pour ne jamais manquer de suplétifs. Restait à "Vendre" cette guerre et un torrent de propagande y pourvu. Une multitude de petits axillaires, entrepreneurs moraux de bas étage y vit l’occasion de se décerner un brevet de vertu. Pour s’être désinformés et ne pas avoir réfléchi, par la grâce du suivisme ils se huchèrent sur un piédestal factice !

Les roquets recourent volontiers à l’insulte, c’est là souvent leur seul argumentaire.

Fort de leur pseudo-consensus médiatique, ils mordent crient et jappent.

Complotiste, mensonge, propagande russe ! Répondaient-ils. Et drapés dans leur candide perversion ils s’autorisèrent des procédés indignes d’un débat démocratique.

Hélas, leurs mots puent, et dégagent désormais le fumet fétide des sacs d’ordures trop longtemps abandonné, car le réel les rattrape : La semaine dernière, les drones ukrainiens ont démontré la réalité de la menace par une frappe contre deux radars stratégique. Passés, sûrement grâce à l’aider de l’OTAN, ils ont trouvé le défaut de la cuirasse russe et réussit à atteindre ces objectif bien protégé. Admirable performance technique certes, bien utiles pour la propagande des plateaux en manque de bonne nouvelles d’une guerre perdue, les conséquences le sont moins :

L’horloge de l’apocalypse bondit en un instant et notre sécurité à tous fut menacée. Les russes auraient le droit de lancer leurs armes pour désarmer la menace à laquelle ils devenaient aveugles. Nous avions alerté sur le danger, il est désormais réalisé.

Le crique macroniste s’indigna-t-il ? Non, bien sûr, l’Ukraine a le droit de se défendre jappent-ils comme si le droit cautionnait les erreurs stratégiques.

Nouveau mantra des temps ou l’on confond (Que ce soit en Ukraine ou à Gaza) droit émotion et stupidité pour utiliser des armes à tort et à travers avec pour seul résultat d’échouer sur toute la ligne. Certains se complaisent dans ces fautes d’analyse. Certains y voient l’avantage d’ajuster l’exigeance à leur petitesse.

Le banderiste mauvais soldat, nous y a habitué. Il a déjà perdu en 45 et se prépare à perdre sa revanche. Quelle fut l’utilité d’une telle frappe pour aider la victoire de l’Ukraine ? Aucune, mais le banderiste, bon terroriste et mercenaire se régale de telles actions et satisfait ainsi les exigences de ses sponsors.

Peu importe les champs d’Ukraine balayés d’obus et arrosés du sang des malheureux kidnappés dans la rue, l’essentiel demeure la satisfaction des extrémistes maîtres de la planche à billet.

Les familles sont brisées, les corps démembrés, mais joie, bonheur pour nos dirigeants, des navires russes coulent, des radars sont détruits et enfin on pourrait menacer la Russie d’une frappe nucléaire. Face à de tels résultats, les cadavres ukrainiens comptent-ils ? Pour les cyniques de Washington, cela vaut le coup, comme disait Madame Albright en parlant d’une autre guerre du déshonneur !

Politique folle, insensible au reste du monde ! Elle réussit l’exploit de joindre ignorance et inefficacité. Elle nous ruine, sans espoir de gain. Et, avec une patience admirable nous la souffrons !

Notre prince enfant parle d’envoyer des soldats en Ukraine et pour se rêver César fait bon marché de leur sang. Il s’imagine sans doute ainsi compenser les insuffisances de campagne de sa maraîchère mayennaise. Désastre annoncé, les Européennes annoncent la catastrophe finale de la macronnie et il nous revient d’anticiper la suite.

Opposition de carton, face à tant d’inconséquence, le parlement, se montre incapable d’envisager la destitution et laisse la tragédie aller à son terme sans le moindre grain de sable dans l’engrenage ! Il est des lâcheté qui marquent au fer rouge l’histoire d’un peuple !

Pourtant, devant le réel, de honte nous devrions réviser cette politique folle Sur le front, même à trois contre un, les Ukrainiens échouent à reprendre l’initiative dans le secteur de Karkhov. Ils se contentent de ralentir les Russes en jetant des hommes sous leur feu sans espoir de redresser la situation !

À ce rythme, les Russes peuvent prendre leur temps, le triomphe est acquis et seule la date du défilé sur la place rouge reste à fixer. Nulle part il n’existe assez d’armes en stock pour remonter la pente et assurer la victoire ukrainienne. Notre obstination augmente la facture et l’heure du paiement viendra.

Alors, comme au congrès de Vienne, nous nous présenterons en vaincu ? En mendiants avec la Macronnie ou donnerons-nous des garanties d’avoir cuvé notre gueule de bois ? Ou, comme Talleyrand en participant du monde de demain libéré de la Tyrannie de Washington, mais alors, quelle preuve de notre changement exhiber face à une communauté internationale excédé des caprices dans lesquels nous nous sommes complu ?

Menace pour les peuples, la paix sur terre, donneurs de leçons inconséquents, voila ce que nous sommes aujourd’hui aux yeux du monde de demain.

Première étape, le peuple de France a devant lui une date démocratique majeure le 9 Juin. Il nous revient de refuser à tout parti qui n’a pas pris clairement position contre l’armement de l’Ukraine la moindre voix.

La cause dite Ukrainienne, en réalité celle des kieviens coupables de deux coups d’états (2004 et 2014) nous déconsidére. La macronnie se trouve sans doute des affinités avec ce ramassis de criminels venus voler le pouvoir en Ukraine avec l’argent US, pas nous ! Annihilation de tous les votes où l’ensemble du corps électoral ukrainien a participé. Les tyrans banderiste on ignoré les votes du peuple Ukrainien pourtant constant dans son refus de l’aventure de l’OTAN. (Eh oui, entre 2004 et 2010 lorque Kiev s’est rapproché de l’OTAN la racaille putschiste de la révolution orange occupait le pouvoir sans mandat réel). Ex les élections présidentielles de 2010 (Eh oui, les dernières où L’ENSEMBLE de l’Ukraine a voté ensemble, justement contre les candidats pro OTAN !). Seulement, les USA ont financé les putschistes pour bien évidement obtenir ce service !

Nous devons les condamner, exiger de la dictature banderiste l’abandon du pouvoir et cesser de lui transférer toute cartouche au-delà du nécessaire pour la condamnation du clown triste devenu le caudillo de ce dominion anglo saxon.

L’agonie des empires est riche en tragédie et l’histoire de notre temps est celle de la chute de la thalassocratie anglo saxonne. Angleterre, USA se sauveront ou pragmatiques sauront préserver un noyau. Ils sont doués pour cela, mais les gravats tomberont sur les affidés trop fidèles pour prendre du champ à temps. L’histoire et les services éventuellement rendus à la France par les états-Unis n’exigent pas de nous une fidélité de chien envers les anglo saxons.

La France se doit alors à elle-même et l’heure de prendre du champ sonne. Couper le lien entre nos marionnettes et Washington devient désormais une question vitale.

Faillir à cette obligation impérieuse revient à manquer à notre nation.

Tout parti incapable d’une position aussi claire : 0 armes pour les banderistes pour imposer la paix en Ukraine devient indigne d’un vote, à nous de le rappeler à la population.

Nous devons exiger une destitution du gamin occupant de l’Élysée, incapable de revenir au réel. Parvennu au pouvoir par des moyens déloyaux, il a violé le corps social et nous ne lui devons rien. Nous devons nous libérer de son emprise maléfique !

Virons-le sans pitié, sans retraite ni pardon ! Que la fanfare de la garde joue la Strasbourgeoise pour sa sortie et laissons la maréchaussée le saisir de corps une fois parti de l’Élysée que sa présence empeste. La chaîne démontrera au monde le changement de cap !

Une cours d’assise spéciale devra le juger, lui, ses sbires gouvernementaux et les parlementaires complices du désastre. Devant l’ampleur de la catastrophe, aucun doute n’est permis et l’indignité nationale sera prononcée. Ensuite, il restera la peine. Le référendum serait une solution, mais peut condamner un peuple à porter un tel choix ?

Je propose de permettre au peuple français, par référendum de déléguer cette décision psychologiquement lourde à une poignée de citoyens les pleins pouvoirs pour tirer les conséquences nécessaires des errements constatés. La macronnie s’est fait assez d’ennemis pour trouver des candidats !

Ensuite, il faudra exiger que les médias continuent à nuire. Leurs actes et leurs programmes des deux dernières années doivent être immédiatement analysés par des jurys citoyens qui formeront des articles 40 (Transmission des dossiers au parquet) pour désinformation, mensonges et bien sur appel à la haine. Vu l’état des geôles françaises, nos journalistes peineront à purger leur peine et le sort de ces individus tarés convaincra le reste du monde de notre repentance.

Ensuite, il faudra, avec des peines moindres examiner avec le même prisme les réseaux sociaux. Le principe de la liberté d’expression sont clairs : Toute parole est libre et il est hors de question de sanctionner une quelconque position, mais vous pouvez avoir à rendre compte devant le juge à postériori. Ceux qui ont eu recours à l’insulte et aux propos racistes méritent sanction ! Ces dernières années, des franges de l’opinion ont bénéficié d’une tolérance coupable pour leurs errements sous réserve de relayer les ukases du pouvoir. Celle-ci doit s’arrêter là, capital et intérêt de cette dette doivent être remboursés ! Ainsi, ces perroquets de la petitesse apprendront la responsabilité !

Ensuite, les fortunes de nos oligarques, je rappelle la définition :

Un oligarque est une personne faisant partie d'un petit groupe politique qui gouverne de façon privilégiée.

De façon commune, on considère par ce terme ces individus qui cumulent de grandes fortunes et le pouvoir médiatique pour influencer la vie politique.

Devant l’échec et la facture à prévoir, la confiscation est de droit ! Une personne qui dans un régime démocratique se sert de sa fortune pour acquérir une influence hors de proportion avec sa voie de citoyen est un séditieux qui renverse tous les principes de notre gouvernement.

Ces principes proclamés, rien ne doit protéger nos oligarques ! Leur pratique des dernières années viole allégrement la démocratie en France et notre droit prétends les protéger ?

La Russie à envoyé Kodokorvski en prison, certains y voient un viol de la démocratie, mais prenez le raisonnement exposé : Est-il normal de permettre à un individu dont la fortune reposait sur l’appropriation frauduleuse d’actifs d’état de désigner le dirigeant de son pays comme on nomme un domestique ?

La démocratie a au contraire le droit de se défendre contre ceux occupés à influencer la politique avec de l’argent, que ce soit celui de leur fortune ou celui de puissances étrangères.

Alors bien sûr, les esprits ne sont pas encore mûrs pour une telle évolution, mais la fenêtre d’Overtone doit être ouverte. L’occident s’est caractérisé par une extrême difficulté à réviser ses mythes et modifier l’opinion exige de démarrer le travail très en amont.

Maintenant, réfléchissez bien, tout le monde sait qu’après la capitulation banderistes, nous devrons aller à Moscou comme on va à Canossa. Si nous avons su faire nos devoirs, expulser l’OTAN, l’ordre américain et ses complices, alors, tels Talleyrand au congrès de Vienne nous pourront nous asseoir à table avec les vainqueurs comme le Général De Gaulle le fit en 1945 !

Restera à reconstruire la France !