Tant de « nous » à construire, à préserver

Les constats sont faits maintenant, enfin accueillis, acceptés et reconnus par une forte majorité, c'est l'heure du bilan pour « nous » les humains... Il n'est pas brillant le bilan... en fait on a tout bousillé. Les bêtes sauvages, les plantes, les forêts, les rivières, les fleuves, les océans … l'intérieur même de la terre et l'espace sont atteints ... les seules choses dans cet univers qui ne soient pas menacées sont celles qui ne sont pas à notre portée. Charmant !

Combattre tous les jours et sans cesse

L'ordre du jour, pour un nombre toujours accru d’entre nous, c'est maintenant de combattre tous les jours et sans cesse pour stopper la crise du climat, agir tous les jours pour nous adapter parce qu'il est tard et que nous n'avons plus le choix. Nous mettre dans la tête toutes et tous que même si ça parait dérisoire, le moindre dixième de millimètre d'élévation des eaux des océans en moins c'est beaucoup de souffrances épargnées à l'échelle du globe... Le moindre petit effort en vaut la peine.

8 milliards et pas un de moins.

On pourrait déjà proposer deux postulats qui vont bien ensemble. Le premier c'est que si le problème vient du nombre, c'est qu'il peut trouver sa solution par le nombre... En gros si nous nous mettons à 8 milliards dans l'action, c'est évident que nous aurons des résultats. 8 milliards et pas un de moins. Le deuxième postulat c'est que seule la voie démocratique peut nous sortir de l'impasse. C'est comme pour les droits de l'homme... les bonnes choses, les choses bonnes pour tout le monde s'inventent dans la démocratie et nulle part ailleurs.

8 700 milliards dans les paradis fiscaux... c'est beaucoup !

C'est en fait peut-être bien le premier problème à résoudre, les autres en découlent tous... La démocratie pour être vivante a besoin d'égalité... tout simplement pour qu'on puisse dire "nous"... aujourd’hui, impossible de dire « nous » dans le monde que nous vivons. Il y a "eux" là-haut … ceux qui sont d'accord pour que 8 700 milliards soient à l'abri dans les paradis fiscaux ...si riches qu'ils ne touchent plus le sol... et nous dans notre impuissance, vécue, ressentie, constatée, écrasante, insoutenable. La formule est d'ailleurs maintenant consacrée, les ultras riches font sécession... ils quittent le « nous », n'en font pas partie. Peut-être bien que « nous » devrons faire sans eux.

Un « nous les humains » qui existe bel et bien

Et « nous » l'humanité... qu'ils le veuillent ou non, ce « nous les humains » existe bien, nous sommes une espèce et même si elle est qualifiée d'« arme d'extinction massive » par le secrétaire général des Nation Unies en 2022, elle est une réalité, une entité... unique et indivisible. Cette espèce a déjà fait beaucoup et peut faire encore beaucoup... et même beaucoup mieux et beaucoup plus... l'heure est de nous demander si nous pouvons croire en nous.

Il y a des « nous » auxquels on ne peut pas porter atteinte

Il y a « nous » qui avons compris le drame qui se jouait et qui luttons pour l'écologie. Ce nous est immense, il va d'une jeune fille qui jette de la soupe sur un Van Gogh dans un musée à un retraité construisant sa maison écologique, en passant par un politicien ancien militant de Greenpeace sur la voiture duquel on ne devrait pas écrire « crevure » ni aucune insulte... l'insulte détruit le « nous » ce qu'il ne faut surtout pas... parlons-nous avec respect toujours. Il y a le « nous les féministes » et tout ce qui va avec la libre disposition de nos corps, il y a le « nous les antiracistes » parce que nous sommes humains, il y a le « nous pour la justice sociale » parce qu'elle est l'expression collective du respect.

Nous pourrons alors faire quelque chose.

L'Homme est capable de prodiges, l'existence du génie humain est une évidence. Et si l'homme venu sur cette planète était aussi beau que le rouge-gorge ou l'hirondelle, aussi beau que le chêne ou la libellule... l'homme qui longtemps s'est cru la quintessence de l'univers connu, maintenant il ne le sait pas, ne le sait plus... n'ose plus le croire tant il se voit laid en son miroir... « nous » est un autre. « Nous » est bien plus grand et bien plus beau que l'image qu'on nous impose. Fabriquons du « nous » nous pourrons alors faire quelque chose à partir de la beauté retrouvée.