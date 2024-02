Taylor Swift, la bombe électorale de Joe Biden...

Taylor Swift Alison, onze Grammy Awards, trente-deux American Music Awards, plus de cinquante millions d'albums vendus, ce qui la place parmi les artistes ayant vendu le plus de disques dans le monde à seulement 34 ans. Son influence sur la jeunesse est telle qu'aux États-Unis, d’après un sondage de Redfield & Wilton Strategies, son soutien pour un candidat pourrait faire pencher la balance en faveur de... Joe Biden !

Navrant d'imaginer que 41 millions d’Américains entre 18 et 27 ans, dont 8 millions de primo-votants, de jeunes électeurs peut-être plutôt concernés par la musique que la politique de leur pays, vont pour au moins une partie d'entre eux voter Joe Biden sur recommandation de la star Taylor Swift. Certes, il serait hasardeux de donner le chiffre précis du nombre de fans de l'artiste qui s'exécuteront le jour dit. Selon un sondage, ils devraient-être 18% à préférer voter pour un candidat soutenu par Taylor Swift, mais aux États-Unis les sondeurs ont la fâcheuse réputation de manquer de fiabilité. Pas certain non plus que Taylor Swift ait une réelle influence sur la participation à l'élection ou pour attirer plus de dons vers "Joe le gaffeur" que pour Trump.

La belle milliardaire et chanteuse américaine était assez peu loquace politiquement jusqu'en 2018, en 2020, elle décida de soutenir l'actuel président des États-Unis. Par la suite, l'influenceuse et popstar "stratosphérique", pourra constater qu'elle a conservé l'affection et la fidélité de ses fans malgré son coming out politique. Pour expliquer son engagement avec l'actuel président des États-Unis, la personnalité de l’année 2023 du magazine Time déclarera :

« Je serai fière de voter pour Joe Biden et Kamala Harris » « Sous leur direction, je suis convaincue que l'Amérique a une chance de commencer le processus de guérison dont elle a tellement besoin »

« Le changement dont nous avons le plus besoin, c'est d'élire un président qui reconnaisse que les gens de couleurs méritent de se sentir en sécurité et représentés, que les femmes méritent le droit de décider de ce qui arrive à leur corps, et que la communauté LGBT mérite d'être reconnue et intégrée. Tout le monde mérite un gouvernement qui prenne les risques sanitaires mondiaux au sérieux et donne la priorité à la vie de son peuple ».

Maintenant, tout ce cinéma médiatique autour des vedettes "embauchées" par les candidats à la présidentielle tient de la traditionnelle mise en scène à grand spectacle à l'américaine avec paillettes, feu d'artifice et publicité à gogo. En fait, ce cirque électoral infantilisant ne date pas d'aujourd'hui et personne n'y échappe. Un exemple français, celui de notre Johnny Hallyday national qui avait soutenu Sarkozy en 2007. Paradoxe, on dira à une star populaire qu'elle s'engage de trop et devrait plutôt s'occuper de ses affaires. Ou, a contrario, qu'elle ne pense qu'à sa carrière et ne prend pas ses responsabilités.

En tout cas, malgré ses déclarations à l'emporte-pièce, Trump est assez malin pour ne pas s'attaquer lui-même à la chanteuse, suivie par une foule d'inconditionnels sur les réseaux sociaux aussi bien des Républicains que des Démocrates, qui ne pardonneraient pas qu'on s'attaque à leur idole. L'ex-président laissera donc le soin de démolir l'artiste à ses proches et à son équipe de campagne, qui ira jusqu'à inventer des théories complotistes pour la salir. Quant aux deepfakes pornographiques avec Taylor Swift, qui circulent sur X, le forum 4chan en serait à l'origine.

Tay-Tay représente également un nombre faramineux d'abonnés sur les réseaux sociaux, ce qui explique l'intérêt des politiques et des médias pour l'icône de la pop, première femme à être désignée personnalité de l'année par le magazine Time, devant le président chinois Xi Jinping, son homologue Vladimir Poutine, le Roi Charles ou encore le patron de OpenAI et la poupée Barbie. Nous vivons quand même une époque formidable !

Photos : Shutterstock - Instagram