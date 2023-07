Télé Bolloré - Un milliardaire populaire !

Enfin une bonne nouvelle, il reste des Français lucides sur les capacités d'initiatives dans l'urgence de l'ensemble de la classe politique française. Un sondage exclusif Opinionway pour CNEWS réalisé en ligne le 3 et 4 juillet permet de constater que 32% des Français n'accorderaient leur confiance à aucune des 14 personnalités présentées dans le sondage pour trouver des solutions qui sortiraient le pays de la situation actuelle.

Malgré tout, 29% des moins de 35 ans estiment que Marine Le Pen serait la plus apte à prendre les bonnes décisions dans l'intérêt du territoire, ou certaines zones ont été dévastées, pillées ou brûlées. Marine Le Pen, héroïne de la paix sociale retrouvée et des gens qui se lèvent tôt, qui l’eût cru possible lorsqu'elle incarnait le diable ?

Chez les plus de 65 ans, ces vieux boomers retraités devenus les cibles des pourfendeurs de l'âgisme, toujours volontaires pour enfoncer le dernier clou dans leur cercueil, sont encore 27% à faire confiance à Emmanuel Macron, et quand même 23% à Marine Le Pen.

Comme chacun sait, l'âge n'est pas forcément synonyme de sagesse. La preuve par les chiffres. Ce qui se passe dans nos rues pousse Marine Le Pen vers le palais. Avec l'aide empressée du milliardaire Bolloré et de sa télé devant laquelle se masse le peuple, la classe laborieuse comme disait Arlette Laguiller. Des travailleurs qui dans un temps pas si lointain votaient en masse pour les socialistes ou communistes, enfin la gauche quoi ! À qui la faute n'est pas une bonne question, un nom ne peut tout expliquer. Dans combien d'années la gauche ne sera plus du tout une force politique capable de réaliser l'alternance, c'est une question qui peut se poser ? Sa faiblesse actuelle est un fait ! Ses divisions, une réalité !

Ah, CNews et le pouvoir de l'argent, "La folie des grandeurs" d'un Bolloré avec les Praud, Sonia Mabrouk et bien d'autres serviteurs zélés comme Charlotte d'Ornellas de Valeurs Actuelles et Europe1. La journaliste qui semble toujours torturée au fer rouge par tout ce qui touche à l'immigration devrait rejoindre le service Police-Justice du Journal du Dimanche et ainsi retrouver Geoffroy Lejeune.

Certes, le JDD est en grève depuis bientôt 3 semaines pour protester contre la nomination à la direction du journal d'un directeur considéré comme d'extrême droite. Le jour viendra sans doute ou le milliardaire coupeur de têtes saura se venger des journalistes qui ont osé se révolter. En attendant, sa chaîne de télévision fait un carton d'audience chaque fois que Zemmour, tel un dieu médiatique venu prophétiser l'apocalypse migratoire, intervient sur CNews.

Cependant, il plus que temps que l'on trouve à dire autre chose que de présenter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir comme un désastre politique, sociale et sociétale, pour que les téléspectateurs libres de leurs choix changent de chaîne. A bon entendeur !