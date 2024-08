Telegram ou la scandaleuse arrestation de Pavel Durov

« Un Anneau pour les gouverner tous, un Anneau pour les trouver. Un Anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. » J. R. R. Tolkien, Le Seigneur des anneaux, 1954-1955 « L'étoile du Nord à l'étoile du Sud : envoie ce télégramme ! Décapite à l'instant ta comète rouge et ta comète violette qui te trahissent. » Robert Desnos, La Liberté ou l'Amour (1927)

Lorsqu'un « pouvoir » commence à censurer il est évident que la situation tourne mal. Une situation qui devient doublement critique lorsque la population ne réagit pas ou approuve les mesures de censure. Qui s'est ému en France de l'interdiction et de l'impossibilité de consulter et recevoir Sputnik comme RT France ? Personne. Et voici que dans un coup crapuleux dont il a le secret, ce qu'il reste de « pouvoir » en France vient littéralement de tuer la messagerie Telegram. Nul doute que les ordres viennent « d'ailleurs », de la part d'un pays qui n'imagine pas un seul instant que la France puisse se prévaloir de son étiquette de pays où la Liberté d'expression est supposée encore exister pourvu qu'elle reflète une pays "sage", qui se tient bien et qui vote comme il faut et pour les "bons" dirigeants. Liberté d'expression ? Indépendance de pensée ? Pourquoi faire, en effet ? Depuis quand les vassaux désobéissent-ils à leur suzerain ?

La censure, on le sait, est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d’expression de chacun. Elle passe par l’examen du détenteur d’un pouvoir (étatique ou religieux par exemple) sur des livres, journaux, bulletins d’informations, pièces de théâtre et films, etc. – et – ce avant d’en permettre la diffusion au public (censure a priori, en amont ou dite préventive) ou après cette diffusion (censure a posteriori, en aval). D’une manière générale, il s’agit d’un acte institutionnel ayant pour but d’éliminer les éléments discursifs hostiles et de rendre les discours sociaux et ceux des locuteurs conformes à l’idéologie dominante. Elle est alors un instrument du pouvoir autoritaire qui agit sur les individus. La censure adopte de multiples visages en s’exprimant à travers des mesures répressives diverses (culturelles, esthétiques, linguistiques, etc.). i

Voici ce que l'on peut apprendre comme un coup de tonnerre en plein mois d'août 2025, au moment où il est manifeste que tout part en morceaux dans le supposé « camp du bien », dans l'UE, en France, aux Etats-Unis, en Ukraine et au cœur de l'OTAN.

On se rappellera que ne voulant surtout pas être accusée de se mêler de la très tendue campagne présidentielle américaine, la Commission européenne s’était distanciée, mardi 13 août, du rappel à l’ordre que Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur et du numérique, avait adressé à X, juste avant la diffusion d’un entretien entre le propriétaire du réseau social, Elon Musk, et le candidat républicain, Donald Trump.

« Le timing et la formulation de la lettre n’ont été ni coordonnés ni convenus avec la présidente [Ursula von der Leyen] ou le collège » des commissaires, avait déclaré Arianna Podesta, porte-parole de l’exécutif européen, en une précision qui désavouait non pas la mesure mais le moment choisi par M. Breton pour hausser le ton, alors que Bruxelles retient son souffle en vue du scrutin américain.

Thierry Breton avait en effet, en un comportement comminatoire de capo Maffia, « alerté » le patron de X sur son devoir de respecter les règles européennes en matière de modération des contenus, dressées dans le règlement sur les services numériques (connu sous le sigle anglais DSA, pour Digital Services Act). Avec l’entrée en vigueur de cette législation, en octobre 2022, l’Union européenne (UE) est en effet scandaleusement devenue maîtresse en matière d’encadrement des réseaux sociaux et des risques systémiques qu’ils posent (ou poseraient) pour la société, leur imposant notamment de prévenir « l’amplification de contenus dangereux », comme l’a souligné le même Th.Breton dans sa lettre, pointant également la flambée de violences au Royaume-Uni. Une obligation qui vaut pour toute publication accessible aux citoyens européens, y compris pour « les diffusions en live ». Une obligation qui s’impose aussi à « vous, en tant qu’utilisateur avec 190 millions de followers », rappelait le commissaire à Elon Musk, auquel il était reproché , selon la doxa ambiante, de « partager, à l’occasion, de fausses informations, y compris sur l’élection américaine. »

On voit ce qu'il en est de cette inquiétude palpable d'une camarilla mondialiste et démocrate qui a compris que se profilait la défaite possible du Kamala-Harrisme après le Bidenisme, d'où l'urgence de faire taire les canaux de communication et réseaux qui « penseraient mal ». Le "coup" d'arrêt contre E. Musk ayant raté, il devenait urgent de continuer la chasse à la déviance avec cette proie de choix que constitue le réseau Telegram qui rassemble tous les ingrédients de la malpensance : un réseau crypté, impossible à contrôler et avec, à sa tête, un dirigeant d'origine Russe, aujourd'hui de nationalité française et donc facile à capturer ! L'aubaine !

On trouvera ci-après, toujours précise, l'analyse de l'excellent Aldo Sterone qui démonte le piège d'une confiance trahie :

I- L’homme de haute technologie et milliardaire Pavel Durov (39 ans), fondateur et PDG du réseau « Telegram » et du réseau social russe VK a été arrêté à l’aéroport de Paris en descendant de son jet privé.

Pavel Durov, comme l'explique le magazine Dreuz dont nous citons in extenso l'analyse de Patrick Grundbergii, devrait être jugé en France et condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison pour avoir refusé de se soumettre aux ordres de la censure française. Le fondateur du réseau social, citoyen français résidant aux Émirats arabes unis ces dernières années avait atterri à Paris pour faire le plein.

Pavel Durov a quitté la Russie lorsque le gouvernement a tenté de contrôler sa société de médias sociaux, VK puis Telegram. Mais en fin de compte, ce n’est pas Poutine qui l’a arrêté pour avoir permis au public d’exercer sa liberté d’expression. C’est la France qui l’a enfermé.

Pavel Durov se trouve dans une prison française depuis samedi soir, un terrible avertissement pour tout propriétaire de plateforme qui refuse de censurer la vérité sur ordre des gouvernements et des agences de renseignement.

Les ténèbres s’abattent rapidement sur le monde qui fut libre pendant un court instant.

Pavel Durov, fondateur et propriétaire de Telegram, est une personnalité importante du monde de la technologie. Au 24 août 2024, sa valeur nette est estimée à 15,5 milliards de dollars, ce qui le place parmi les individus les plus riches du monde, au 120e rang.

Les réalisations notables de M. Durov ont commencé avec la création de VKontakte (VK), le plus grand réseau social de Russie, qu’il a cofondé avec son frère Nikolai en 2006.

VK est rapidement devenu une plateforme dominante en Russie, similaire à Facebook.

Le mandat de Durov à la tête de VK a été marqué par des conflits avec les autorités russes sur la confidentialité des données et le contrôle du contenu.

En 2014, face à la pression croissante, il a été contraint de vendre sa participation et de quitter l’entreprise.

En 2013, Durov a lancé Telegram, une application de messagerie basée sur le cloud, réputée pour l’importance qu’elle accorde à la confidentialité et à la sécurité.

Avec plus de 900 millions d’utilisateurs actifs mensuels, Telegram est devenu un acteur important sur le marché des applications de messagerie, en concurrence avec des plateformes comme WhatsApp.

L’application a pris de l’importance dans divers conflits mondiaux, y compris la guerre en Ukraine, où elle a été une source cruciale d’informations et donc également de désinformation – mais à la différence des grands médias et des chaînes de télévision, rien n’est censuré.

Faisons ici une pause importante et courte pour bien décrire la réalité

Les réseaux sociaux n’étant pas censurés (à part les incitations au meurtre et à la violence) ils sont remplis d’informations – en fait, toutes les informations s’y trouvent – il y a également de la désinformation, mais il est facile de la détecter (X a implanté les « notes de la communauté » qui les repèrent presque immédiatement)

Les grands médias étant très fortement censurés, il y a beaucoup d’informations cruciales dont vous n’entendez jamais parler. Elles sont occultées, ce qui est bien plus pervers et plus grave que la désinformation. Exemple : hier, CNN a brutalement coupé la vidéo de RF Kennedy Jr. lorsqu’il déclarait que le parti démocrate a fait un virage à gauche.

Chaque jour, des faits sont occultés, interdits de diffusion (ou transformés pour que le public ne les comprenne pas).



Et bien entendu, il y a beaucoup de propagande destinée à influencer votre jugement. Hélas, ça marche assez bien. Et contrairement aux réseaux sociaux, vous ne trouverez nulle part dans les médias les moyens de vérifier si ce qu’on vous dit est vrai. Pour cela, vous devez aller sur des médias comme Dreuz.info et les réseaux sociaux.

Durov a été arrêté à Paris le 24 août

Durov s’est installé à Dubaï en 2017 pour échapper aux pressions russes et poursuivre son travail avec Telegram. En 2021, il a obtenu la nationalité françaiseiii, une décision qui est devenue un aspect central de son statut juridique actuel.

Aujourd’hui, Durov a été arrêté. La France n’aime pas énormément la liberté – ceux qui me suivent depuis longtemps, écrit P. Grundberg, savent que c’est la raison principale qui m’a fait quitter la France. Alors qu’il débarquait de son jet privé à l’aéroport du Bourget, son arrestation a été effectuée sur la base d’un mandat de perquisition lié à des allégations de blanchiment d’argent, de trafic illégal de stupéfiants et de distribution de contenu lié à la maltraitance des enfants sur Telegram : en réalité, c’est parce qu’il refuse de censurer les groupes qui utilisent Telegram.

Son arrestation risque d’avoir des répercussions non seulement sur son entreprise, mais également sur le principal réseau social pour la liberté d’expression au monde, X, ex-Twitter. Souvenez-vous qu’il y a quelques jours, l’Europe a menacé, et tenté d’intimider Elon Musk pour qu’il renonce à interviewer Donald Trump. Musk n’a pas renoncé. 1 milliard de personnes l’ont regardé. »

On ne manquera pas de lire la « présentation » du même événement par un quotidien bien connu.iv

II- Le fond de l'histoire demeure le même - neutraliser un gêneur -, comme on peut s'en rendre compte dans la présentation du quotidien Le Parisien v :

« Durov se trouvait dans le viseur de la justice française pour plusieurs infractions qui ne le concernent pas à titre personnel, mais dont est accusée sa messagerie cryptée. Il faisait l’objet d’un mandat de recherche émis par l’Office français de lutte contre les violences faites aux mineurs dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des accusations de fraude, trafic de drogue, cyberintimidation, crime organisé, apologie du terrorisme concernant des mineurs et un manque de coopération avec les forces de l’ordre.

Une modération insuffisante

La justice reproche à Pavel Durov de ne pas agir contre les utilisations délictuelles de sa messagerie par ses abonnés, en ne mettant pas en place de modération sur sa plateforme et en ne collaborant pas avec les enquêteurs, lorsque ceux-ci ont pu lui en faire la demande.

La plateforme compte environ 900 millions d’utilisateurs actifs et est l’une des applications de messagerie les plus populaires dans le monde. L’application vise à atteindre plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois d’ici un an. Sa particularité réside dans le chiffrement de bout en bout des communications, et son siège social est situé à Dubaï.

Contrairement aux plateformes américaines, critiquées pour leur exploitation commerciale des données personnelles, Telegram a adopté une approche différente prônant la confidentialité des échanges et des données des usagers. Elle s’est engagée à ne jamais dévoiler d’informations sur ses utilisateurs.

Fausses informations et contenus haineux

Le milliardaire âgé de 39 ans est soupçonné de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation criminelle de Telegram. Avec ses groupes de discussion pouvant accueillir jusqu’à 200 000 personnes, la messagerie est parfois accusée d’augmenter le potentiel viral des fausses informations et la prolifération de contenus haineux, néonazis, pédophiles, complotistes ou terroristes. Les messages transmis par le biais de cette dernière sont en principe impossibles à déchiffrer, sauf par leur destinataire. »

Et quid des vraies informations ?

Le journaliste Tucker Carlson a parfaitement résumé cet acharnement contre ceux qui pensent mal :

« Pavel Durov a quitté la Russie lorsque le gouvernement a tenté de contrôler sa société Telegram. Mais en fin de compte, ce n’est pas Poutine qui l’a arrêté pour avoir permis au public d’exercer sa liberté d’expression. C’est un pays occidental, allié de l’administration Biden et membre enthousiaste de l’OTAN, qui l’a enfermé ».

De son côté, le sénateur russe Alexeï Pouchkov a déclaré :

« La dictature libérale ne tolère pas les solitaires qui revendiquent la liberté et ne respectent pas ses règles ». Et d’ajouter : « Elon Musk, préparez-vous ».

Durant les décennies de guerre froide, l’Occident s’est gargarisé en nous vantant les vertus du “monde libre” par opposition à l’empire du mal soviétique. On voit ce qu'il en est aujourd'hui de cette imposture avec une « Europe de paix », une « Europe qui libère » qui cadenasse toute parole.

Il y a bien longtemps que les masques sont tombés et que la liberté d’expression n’est qu’une illusion, y compris dans nos démocraties dites avancées.

C’est le règne sans partage de la censure, orchestrée par ceux qui nous mentent tous les jours pour conserver le pouvoir, pour nous imposer leurs diktats et pour cacher leurs multiples turpitudes.

La réalité est simple : tous les coups sont permis.

Donc, derrière les motifs artificiels qui tentent de justifier l'arrestation de P. Durov, c’est bien “le manque de collaboration” et la “modération déficiente” qui sont en cause dans l’affaire Durov, lequel découvre une nouvelle variante de la Lettre de Cachet puisqu'il déplaît

1-en e communiquant pas aux autorités l’identité des opposants au pouvoir qui fréquentent ses réseaux, comme le font couramment Facebook, Google, Signal, et quelques autres.

2-en ne censurant pas préventivement les contenus “populistes” qui gênent le pouvoir.

III- La véritable explication est celle que donne Régis de Castelneau dans sa propre messagerie avec une demande très précise qui sera adressée à l'intéressé, lequel vient d'entrer dans le club des Assange et Snowden.

L'urgence est désormais de faire sauter le verrou de cette messagerie qui rend littéralement malades ceux qui aimeraient plus que jamais la contrôler. C'est dire que M. Durov risque très probablement, moyennant un accord qui ne sera pas tenu, d'être fermement invité à ouvrir l'accès aux clefs de chiffrement, aux identitités des utilisateurs de Telegram et à la base de donnée de Telegram pour les analystes et ingénieurs des renseignements occidentaux afin qu'il puissent utiliser l'application à d'autres fins (influencer, déstabiliser, écouter, géolocaliser des cibles importantes qui utilisent ce réseau, télécharger les contenus des téléphones, etc. ...)

« Pavel Durov, fondateur écervelé de l'équivalent Russe de Whatsapp (Telegram) et de Facebook (VK) qui voyageait librement en Russie malgré l'utilisation intensive de ces réseaux sociaux par les terroristes Ukrainiens et des pays qui les soutiennent, vient de décourvir qu'en France il serait accusé de terrorisme puisque sa plateforme autorisait aussi les réseaux d'informations dits "pro-russes" à s'y exprimer. De passage à Paris, sourd aux conseils d'éviter les pays occidentaux après les interdictions des médias russes (Sputnik, RT etc ...), cet idiot fini de Pavel Durov, vient donc de se faire arrêter et va découvrir les joies d'une détention provisoire version dure dans le pays de la Liberté d'expression. Pour info, la semaine dernière Durov avait tenté de rencontrer Poutine, mais ce dernier avait jugé "sans intérêt" de perdre du temps avec un idiot. Fou de rage, il comptait rencontrer Macron, car pour rappel c'est le Président Français qui lui avait donné la nationalité Française en 2021 en récompense d'avoir créé des réseaux sociaux qui "permettaient la liberté d'expression en Russie". Et manifestement ce bas de plafond de Pavel Durov y avait cru. Conclusion : Il a donc confondu une récompense pour avoir permis l'usage de ses résaux pour destabiliser son pays et la promotion de la Liberté d'expression qui n'exite plus chez nous. Si tant est qu'elle ait jamais existé. C'est dire la profondeur de son idiotie. Sans pour autant, le comparer à ces grands hommes, cet âne bâté de Pavel Durov va découvir, comme Alexandre Soljenitsyne qui avait préféré rentrer en URSS et avait supplié qu'on lui rendit sa nationalité quitte à retourner aux Goulags, que l'Occident était pire que le pire de l'URSS ( comme Manning, Assange, Snowden et tant d'antre) ... En effet nous y sommes muselés, abrutis et réduits à l'état de produits servils auxquels ont aussi été retiré, la Liberté et la Sécurité comme l'avait prédit Benjamin Franklin. Pour autre information : étant à présent aussi de nationalité Française, Paul du Rove, c'est le nom français (à particule en plus) de cet abruti fini de Pavel Durov qui trop fier de devenir occidental, ne s'était pas rendu compte du piège : Il ne peut plus être assisté par la Russie puisqu'il est à présent citoyen Français arrêté en France souvrainement. Alors ! de quel côté était-il le plus libre de s'exprimer et de permettre l'expression libre de toutes opinions du coup ? Réponse : en Russie. CQFD. PS : on sait ce qui va être secrètement demandé à cette limace au QI de chaussette : ouvrir l'accès aux clefs de chiffrement, aux identitités des utilisateurs de Telegram et à la base de donnée de Telegram pour les analystes et ingénieurs des renseignements occidentaux afin qu'il puissent utiliser l'application à d'autres fins (influencer, déstabiliser, écouter, géolocaliser des cibles importantes qui utilisent ce réseau, télécharger les contenus des téléphones etc ...). Or il n'est pas dit qu'il puisse et même s'il le faisait, il serait trahi et condamné de toutes les façons. Il est grand temps pour la Russie de nationaliser Telegram. Elle ne l'avait pas fait avant car les sanctions s'appliqueraient alors et l'application serait interdite en Occident. »

Instant décodage.



Un premier point de vue sur ce truc bizarre.



« Pourquoi les Russes se marrent.



Pavel Durov, fondateur écervelé de l'équivalent Russe de Whatsapp (Telegram) et de Facebook (VK) qui voyageait librement en Russie malgré l'utilisation intensive de ces réseaux… — Régis de Castelnau (@R_DeCastelnau) August 25, 2024

https://bfmtv.com/police-justice/le-pdg-franco-russe-de-la-messagerie-cryptee-telegram-interpelle-en-france_AN-202408240359.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0PKZYfzEEfNVk4f-bXcSieLs0Erg2s8BS5wV7CvabJRrB5gDmV_aFJbko_aem_5PI1-EfEi4OshVXEhsszZA



