Tentative d’assassinat contre Trump : les Services secrets complices ?

Il y a deux faits qui se sont produits et qui incriminent Joe Biden.

Il a déclaré :

“I have only one job, and that’s to beat Donald Trump. I am absolutely sure that I am the best person to do this. So, we’re done talking about the debate, it’s time to put Trump in the bulls-eyes."

« Je n’ai qu’un seul travail, et c’est de battre Donald Trump. Je suis absolument sûr que je suis la meilleure personne pour le faire ». Donc, nous avons fini de parler du débat, il est temps de mettre Trump dans le mille. »

https://www.youtube.com/watch?v=eGA1vV_j7hE

Et il a utilisé le service secret destiné à Trump pour securiser sa femme Jill Biden.

https://thehill.com/homenews/house/4780367-jim-jordan-whistleblowers-secret-service-trump-shooting/