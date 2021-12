Tentative d’assassinat d’Al Kadhimi  : et maintenant  ?

La tentative d’assassinat du Premier ministre irakien Mustafa Al Kadhimi a suscité une grande attention régionale et internationale, compte tenu du poids régional de l’Irak et de la capacité du régime iranien à exercer une influence idéologique, stratégique et militaire obscure. Trois drones ont visé la maison d’Al Kadhimi près de la zone verte de Bagdad.

De toute évidence, aucun mouvement ou organisation de milice conventionnelle, quelles que soient ses capacités opérationnelles ou armées, ne peut commettre ce crime. Ce type de planification et d’exécution nécessite un État auto-exécutant ou ses agents ou milices armées.

Même Daesh, qui contrôlait une zone de la taille de l’Angleterre, ne pouvait pas disposer d’équipements de combat avancés comme les drones ou les missiles utilisés par les loyalistes du régime des mollahs iraniens. Tout le monde sait que le groupe yéménite Houthi attaque l’Arabie saoudite avec des drones et des missiles guidés de fabrication iranienne.

Le déploiement à grande échelle de ces armes de combat avancées est limité aux États et aux régions qui sont directement subordonnés aux mollahs d’Iran. C’est le cas du Hezbollah libanais, et de l’Irak, où les Gardiens de la révolution iraniens ont ouvertement armé, organisé et supervisé ces activités. Idem au Yémen.

Compte tenu de ce qui précède, personne ne peut accepter le déni iranien de tout lien ou association avec la tentative d’assassinat de Kadhimi. Chaque jour, les mollahs commettent des crimes dans notre région et nient toute implication dans ce qui se passe.

La situation actuelle en Irak pourrait ne pas permettre une enquête complète et approfondie sur les responsables de la tentative d’assassinat d’Al Kadhimi. L’important est d’apprendre de cet acte pécheur et d’aller de l’avant.

Ils veulent tuer Kadhimi, mais ils veulent aussi tuer le rêve de l’Irak et des Irakiens de briser le cycle du chaos et des troubles, et de contrer les milices et l’influence sectaire qui continuent d’affaiblir la souveraineté de l’État irakien. La première étape consiste à s’attaquer aux véritables menaces, à savoir la corruption, les armes et le militantisme.

La lutte contre les milices sectaires est aussi sérieuse et importante que la lutte contre Daesh, car toutes les organisations et milices s’opposent à l’idée et à la souveraineté de l’État. C’est une menace qui s’étend au-delà des frontières de l’Irak à l’ensemble du monde arabe.

Face au chaos des milices sectaires soutenues par les mollahs iraniens, l’Irak a besoin d’un soutien régional et international fort qui va au-delà des mots et du soutien politique. L’Irak doit rapidement retrouver sa gloire d’antan, sécuriser ses armes, éliminer toute emprise militante et poursuivre les responsables du chaos, de la violence et des effusions de sang.

Ceux qui ont choisi d’assassiner le Premier ministre en ce moment ont seulement l’intention de ramener l’Irak à un état de chaos et de violence. Ces attaques se poursuivront tant que leurs auteurs seront libres et impunis. Donc, leurs identités ne doivent pas rester inconnues.

Le Liban est un exemple vivant ici. Le Hezbollah pro-iranien n’a jamais cessé de détruire le Liban. Il n’a jamais accepté la responsabilité de ses malheurs devant le monde.

Les prochains mouvements de l’Irak doivent être calculés. Les Arabes et la communauté internationale doivent aider l’Irak à éliminer ou du moins à réduire les conditions qui ont permis à l’influence iranienne de faire son chemin dans ce pays arabe.