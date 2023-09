Tenue de combat

Grincheux salut !



« c’est pas lui qu’avait une copine avec un anneau dans le nez et les chveux bleus ? une excellent élève ! »

Les anneaux sont assez courants maintenant ...Les cheveux coloriés c’est pour les pieds tendres !

Vu que mon neveux a refusé de se plier, il a arrêté les cours et du coup il est parti avec son grand frère faire le ramassage de pomme en Espagne ... Bien dommage car il aurait surement eu son bac sur les doigts de la main ... Mais il ne regrette pas ... Maintenant du coup il vit avec justement sa copine qui n’a pas les cheveux bleus et tous deux se déplacent en utilitaire aménagé et traverse l’Europe pour travailler en tant que saisonnier ... Ils ont rencontré tout plein de gens différents ... Ont aussi vus des édifices de toutes sortes ... Ils ont aussi bivouaqué aux bords des ruisseaux, des rivières, des fleuves et en haute montagne et etc ... Ils parlent tous deux l’espagnole et l’anglais couramment et arrivent aussi à communiquer dans d’autres langues ... Quand il en parle il dit que là au moins il vit ...Que oui des fois c’est dur, il fait chaud, il pleut, il fait froid et etc mais qu’à ses yeux c’est mieux pour lui comme vie que de se lever tous les matins à la même heures pour aller au taf ... Tous les matins prendre encore et encore la même route pendant 40 ans ... Cette route qui va te mener au fauteuil sur lequel tu vas poser ton cul pour observer pendant 7 heures voir plus des chiffres les yeux rivés sur un écran ....

Que c’est mieux de rester sur place en Grèce pendant quatre mois voir plus à bosser et partager cette vie éphémère avec des gens, aussi bien les autochtones que d’autres venus de provinces et de pays avoisinant que de prendre ses cinq semaines de congés payés et aller en vacance en Grèce pour en revenir et dire « c’est chouette la Grèce » Et bien évidement de faire défiler les photos prise avec portable aux collègues du boulot entre deux poses d’écran ...

Voilà monsieur Grincheux ... Grincheux grincheux ? C’est quelle tribu ça ? Celle des pieds tendres ?