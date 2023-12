Terrorisme d’État et Ukraine

< une guerre par procuration est menée par le biais d’un gouvernement terroriste >

Oui, le droit International est une simple théologie politique de façade. Et, dans la ’’démocratie occidentale’’ chaque Etat peut changer de théologie pour lui-même, tout en l’appliquant fermement pour d’autres . Ne pas honorer sa signature est permis (pour nous-mêmes) mais est interdit pour les autres, et fera l’objet de sanctions. On pleure le génocide des ’bons’ et on le pratique en toute tranquillité pour les autres. La vie des autres n’a aucune valeur.

L’occident est en train de creuser un merdier qui pourra se terminer très mal, pour tout le monde. A moins que le reste du le monde se soumette aux suzerains arrogants-dominateurs, grands et petits.