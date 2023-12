Terrorisme : de l’ambiguïté des concepts

@Yann Esteveny

Bien évidemment.

Mais la lutte n’est pas terminée.

Pour les moutons qui ont gobé la plandémie, une bonne partie restent dans le déni (Ils ne veulent pas passer pour des cons) et bien sur ils croient au changement climatique provoqué par la géo-ingénierie, HAARP, etc.

Comme ils restent dans le déni le plus total car ils refusent de dire qu’ils se sont fait baisés comme des bleus, ils vont rester amorphes devant les lois liberticides qui tombent sous le prétexte de terrorisme (d’état). Les prochaines contraintes sont le passe carbone et le psse numérique ou plus exactement, le crédit social à la chinoise. Pour les prochains JO, une bonne excuse.

Pour le covid, on aurait pu leur trouver une excuse mais aujourd’hui ils se comportent comme les complices des dictateurs et des génocidaires. Donc il n’y aura aucun pardon pour ceux-là.