Tesla propose un plan pour renoncer au pétrole et au gaz dans le monde entier

La société américaine Tesla a présenté un grand rapport sur la manière de transformer le monde en renonçant aux combustibles fossiles et le prix que cela coûterait.

Selon les estimations de l'entreprise d'Elon Musk, renoncer aux carburants traditionnels en faveur des énergies renouvelables (EnR) coûterait aujourd'hui beaucoup moins cher que de continuer à utiliser le pétrole et le gaz dans la production d'énergie. Les idées clés du plan sont citées par l'agence Bloomberg.

Les analystes de Tesla affirment que leur plan de transition énergétique mondiale ne coûtera que 10.000 milliards de dollars, alors que le plan de base actuel des pays dans le monde pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles au profit des EnR coûtera 4.000 milliards de dollars de plus. La transition énergétique, dont le point final sera la transition complète vers une production d'énergie écologique, devrait être achevée en 20 ans, soit beaucoup plus rapidement que ce que les plus grandes économies du monde prévoient actuellement (l'UE d'ici 2050, la Chine d'ici 2060).

Le plan d'Elon Musk comprend la création d'une production d'énergie supplémentaire à partir de EnR d'une capacité de 30 térawattheures, ainsi que des installations de stockage de cette énergie sous forme de batteries puissantes d'une capacité totale de 240 térawattheures. L'entrepreneur insiste sur le fait que le montant de 10.000 milliards de dollars n'est pas si élevé en sachant que cela ne représente qu'une partie d'un nouveau secteur économique mondial d'un montant de 100.000 milliards de dollars.

"Dans 20 ans, cela représentera 0,5% de l'économie mondiale. Ce n'est donc pas un chiffre très élevé", a déclaré Elon Musk le mois dernier, annonçant son plan.

Outre les entreprises technologiques qui se chargeront du développement et de la production de panneaux solaires, de batteries puissantes, d'éoliennes et d'autres systèmes, les entreprises minières qui exploitent des gisements d'aluminium, de cuivre, de nickel, de lithium et d'autres métaux nécessaires à la production de technologies propres en bénéficieront également. Le rapport de Tesla indique que des investissements totaux de plus de 1.000 milliards de dollars seront nécessaires pour l'extraction et le traitement ultérieur des ressources minières, soit respectivement 502 et 662 milliards de dollars.

"Un avenir électrifié et durable est techniquement réalisable et nécessite moins d'investissements et d'extraction de matériaux que le maintien de l'économie énergétique instable d'aujourd'hui", indique le rapport de Tesla.

Elon Musk souligne que pour augmenter l'extraction des métaux nécessaires, il faudra creuser seulement 3,3 gigatonnes de terre de plus chaque année, ce qui est bien inférieur aux 15,5 gigatonnes extraites chaque année pour l'extraction des combustibles fossiles. De plus, il n'y a actuellement aucun risque de réduction critique de la quantité de métaux nécessaires pour de tels volumes de production, et les investissements dans le secteur contribueront à la recherche de nouveaux gisements.

D'ici 2040, le recyclage secondaire des panneaux solaires et éoliens usagés jouera son rôle, et les progrès devraient permettre de remplacer certains métaux et matériaux coûteux par des alternatives moins chères et plus répandues, conclut le rapport.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4795