Théorie du complot

« Des pédo-satanistes dirigent dans le plus grand secret le Monde » C’est paraît-il le credo des complotistes. Cependant, il faut noter que, de nos jours, on accuse les gens d’être plutôt que de dénoncer leur comportement ou même leurs dires. Ainsi, quelques clics et vous devenez pédophile, antisémite, islamophobe, fémininophobe (nouveau)… etc. Il faut donc prendre avec quelques précautions toutes les vomissures pouvant être engendrées et largement épandues par les nouvelles technologies.

Les accusations sont sérieuses, G. Soros et plus généralement les sympathisants Démocrates à l’aide des milieux financiers et de la quasi-totalité des médias mèneraient une guerre secrète contre les héros de la Liberté que seraient D. Trump ou B. Johnson. Les milieux qui propagent de telles informations sont considérés par la quasi-unanimité des lettrés comme étant d’extrême droite voire nazi. Leur dépendance quasi-filiale avec la Russie ne fait aucun doute. Des millions d’américains seraient convaincus par ces arguments d’après le tout venant des médias.

Quoi qu’il en soit, la planète compte 2 781 milliardaires (en dollars) qui possèdent de l‘ordre de 14 200 milliards de dollars. Il serait pour le moins étonnant que ce joli monde n’essaie pas de préserver leur pécule acquis par leur travail et leur talent. Les institutions internationales dans lesquelles ils peuvent exercer leur influence ne manquent pas : Fonds Monétaire International (FMI), Banque Mondiale, Organisation Mondiale du Commerce (OMC)… BlackRock, le plus important des gestionnaires d’actifs, possédait de l’ordre de 10 000 milliards de dollars à lui seul. L’ensemble de production de richesses en France était en comparaison de 2 800 milliards d’euros (1 euro = 1,0978 $). Rien qu'en France le montant des transactions financières est de l'ordre de 2 000 milliards d'euros par an. La dette mondiale est supérieure à 200 000 milliards de dollars alors que le total de la création de richesses est bien inférieur.

Les effets de richesse se retrouvent dans à peu près tpus les domaines. Le “Time magazine”, le “Washington Post”, le “Los Angeles Times” sont aux mains de richissimes propriétaires (Patrick Soon-Shiong, Marc Benioff ou Jeff Bezos) et connaissent d'ailleurs des problèmes financiers principalement dus à l'envahissement des médias par Internet, lui même dominé par les plus grandes fortunes du Monde (Bill Gates, Lawrence Page, Mark Zuckerberg...). En France, la plupart des titres de la presse généraliste sont détenus par un milliardaire. Dix d'entre eux représentent 90 % des ventes de quotidiens nationaux et 55 % de l’audience des télévisions. Parmi les activités diverses. La fortune cumulée de l’ensemble des milliardaires a connu depuis le début de la pandémie de Covid-19 la plus forte augmentation jamais enregistrée. Le sport n'est pas à l'abri des préoccupations des gens les plus fortunés mais loin des performances sportives. Le club de football de Paris a attiré des montagnes d'argent d’un pays du Moyen-Orient ce qui lui a permis d'écraser le championnat de France.

Les milliardaires d'aujourd'hui revendiquent une activité philanthropique multiformes, allant de la spéculation à peine dissimulée, aux actions caritatives les plus diverses jusqu'à la volonté affichée de changer le Monde.

Peut-on encore douter d'une coalition des plus riches pour dominer le Monde ? Tous les pays ou presque possèdent leurs milliardaires, dans l'ordre, la Chine, les USA et l'Inde sont les mieux dotés. La Russie est le cinquième pays ayant le plus de milliardaires. Une sorte de Démocratie résiduelle a été installée au sein des pays, des élections libres ou truquées ont lieu, des dirigeants élus, des lois édictées. Pourtant, qui peut croire qu'un milliardaire n’est pas avant tout un milliardaire avant d'être Démocrate ou Républicain, Français ou Qatari, Blanc ou Noir, Païen ou musulman. Au mieux ils feront de leur mieux pour influencer les décisions qui leur permettent de développer leurs affaires comme ils l'entendent, au pire ils imposeront leurs diktats.

Il est donc avéré qu'une toute petite poignée de l'humanité détient l'essentiel des pouvoirs pour, pour le moins, influencer les dirigeants politiques. Comment s'y prendre pour désarmer d'éventuels adversaires qui s'indigneraient de cet état de fait ?

Vous critiquez le système financier ! Vous êtes pour le moins une survivance d'idéaliste qui fait perdre leur temps aux gens sérieux. Si cette accusation de cryptocommuniste ne suffit pas, vous insinuez que cette haine (supposée) des riches couve un antisémitisme latent. Bien entendu, dans le même temps, vous fermez toutes les portes des médias, de la politique et de la culture aux auteurs de telles infamies. Dans le cas le plus extrême, des "spécialistes" invités à un des innombrables débats médiatisés laisseront entendre que vous faites partie des complotistes qui croient que la Terre est plate, que le World Trade Center n'a pas été détruit, que personne n'a été sur la Lune ou que des petits hommes verts dirigent les flux financiers.

La vérité, toujours douteuse, jamais inébranlable, souvent remise en cause, n’a jamais intéressé vraiment les foules qui préfèrent s’adonner aux certitudes simples et toutes faites. Le ou les dirigeants de toutes les époques l’ont parfaitement compris et ils s’efforcent donc de bâtir un méta-Monde qui justifie leur pouvoir et leurs privilèges. Les sorciers, les envoûteurs, les dieux servirent à cet effet avec une efficacité remarquable. A l’ère de la quantification, du matérialisme pondéral le plus strict, où tout doit se peser, se juger à l’aune des plus nombreux qui ne peuvent pas avoir tort puisqu’ils représentent, dit-on, le peuple, il fallait trouver d’autres sortilèges que ceux reposant sur un sacré inaccessible : ce seront les médias et les réseaux dits sociaux. Il devint impératif de les modeler dans le sens qui complaisait aux puissants et faire oublier la lutte des classes qui n’est en rien une proposition idéologique mais une observation de bon sens : les plus riches sont les plus puissants, ils se querellent souvent entre eux pour affirmer leur virilité mais ils s’allient toujours pour terrasser les mécréants qui veulent les dépouiller ou qui remettent en cause leur efficacité.

Il existe donc bien une minorité agissante qui croit plus ou moins sincèrement qu’ils sont bénéfiques pour l’humanité et qu’ils agissent pour le bien de tous. Si vous dénoncez cette minorité, vous vous exposez à être mêlé à des hurluberlus qui remettent en cause la rotation de la Terre autour du Soleil. Vous êtes pour le moins fou ou malveillant : vius avez tort d’ailleurs tout le monde le dit.

On s’achemine ainsi vers une ploutocratie totalitaire aidée en cela par les performances époustouflantes des technologies numériques. Il faut évidemment entretenir les effrois avec des guerres, des réchauffements dévastateurs (bien réels ceux-là), des épidémies, des agressions au mortier, au couteau, à la kalachnikov ce qui permet à terme d’avoir plus de vigiles dans les supermarchés que de vendeurs.