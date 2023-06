Tiktok contre Meta, si la Chine veut gagner elle doit s’y prendre autrement

Il y a deux manières de combattre. Adopter les mêmes méthodes que son ennemi, ou adopter des méthodes différentes. Lorsque on se bat contre un ennemi plus fort, on ne peut gagner en utilisant les mêmes méthodes que lui. Ceci n’est pas écrit dans l’Art de la Guerre, mais cela pourrait. Le guide de la nation chinoise Xi Xinping, devrait savoir cela.

Le combat des titans de la tech Tiktok contre Instagram, est un cas d’école.



La guerre des algorithmes.



Jusqu’à ce que Marc Zuckerberg rachète instagram, ce réseau social était méritocratique.Le succès récompensait l’effort et le talent. Chacun pouvait gagner beaucoup de notoriété par la seule force de son imagination, et non pas avec la profondeur de son porte monnaie. Les publications étaient chronologiques, et leur audience dépendaient uniquement de leur qualité.

Zuckerberg monétarise le réseau, introduit la publicité et commence à restreindre l’audience de millions de petits créateurs professionnels dans tous les domaines, pour faire place aux publicités ennuyeuses des grands groupes qui n’avaient pas vu la technologie arriver et se trouvaient dépassés.

Concrètement, l’algorithme fonctionne comme le programme d’une machine à laver, il peut rétrécir votre audience de 10% ou de 90% en fonction de qui vous êtes ou de quel catégorie d'utilsateur vous êtes, "particulier" ou professionnel.

Dès lors qu’instagram vous identifie comme un professionnel, il restreint l’audience de vos publications qui ne s’afficheront plus sur le fil d’actualité de la majorité de vos followers pour vous forcer à faire de la publicité !

Et malheureusement, bien sûr, lorsque vous faites de la publicité, si vous n’êtes pas LVMH, vous n’apparaitrez jamais sur le fil d’actualité des gros portefeuilles, dont les profils sont réservés aux gros annonceurs. Malin. Oui, malin.

Le succès initial de Tiktok est d’avoir compris et analysé cela et proposé un algorithme totalement méritocratique et débridé à tous et à toutes (comme celui d’Instagram avant que Zuckerberg ne le rachète), avec la possibilité donc de se faire connaître de millions de gens en très peu de temps, si tant est que vous étiez un professionnel doué dans ce que vous faisiez.

Tiktok a donc séduit très vite des milliards d’utilisateurs et pris des parts de marchés considérables à Instagram.

On aurait pu croire que les Chinois souhaitaient gagner les cœurs en proposant un Capitalisme éthique et juste en face du Capitalisme corrompu de l’occident. Si l’on s’en tient à l’exemple Tiktok contre Instagram, force est de constater que ce n’est pas le cas.



Tiktok a simplement copié les algorithmes d’instagram à ses débuts (méritocratiques) et dès qu’il a capté suffisemment d'utilisateurs, lui aussi bridé les petits créateurs professionnels pour les forcer à faire de la publicité et monétariser à son tour ses utilisateurs professionnels, comme Instagram...

Tel est la réalité aujourd’hui.

Même méthode que Zuckerberg donc, et Mauvais calcul ou calcul à court terme.



À l'aune de cet exemple, il est fort possible que ceux qui pensent encore que la Chine promeut un nouvel ordre du monde, plus juste, et plus méritocratique, aient un réveil douloureux.

Si l’on s’en tient au cas d’école Tiktok contre instagram, la Chine veut simplement remplacer les Etats-Unis, et est totalement prête pour cela à adopter les mêmes méthodes, peu loyales, et agressives.



Nous pensons donc, sauf prise de conscience et changement radical de mentalité, qu’elle perdra.

Si seulement quelqu’un pouvait m’organiser un rendez-vous avec Xi Jinping pour lui expliquer cela je suis sûr qu’il comprendrait… Vous les chinois avez une opportunité en or et vous allez la transformer en plomb. Est-ce que c’est ce que vous voulez ?

A bon entendeur, salut, comme on dit.



Stan, votre serviteur.