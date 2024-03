Tirs de Tsahal : + de 100 Palestiniens tués

Des soldats de Tsahal ont tiré à balles réelles sur des civils Palestiniens qui se ruaient vers des camions d’aide humanitaire à Gaza. C’était le 26 février, et la raison invoquée par ces preux militaires a été : « qu’ils se sentaient menacés »…[i] Comme défense ? Tsahal évoque des « dizaines de morts et de blessés, car piétinés ou écrasés par les camions ».[ii] Quant à cette « bousculade », rien d’étonnant, puisque depuis cinq mois, la population gazaouie ou ce qu’il en reste est mis en situation de famine organisée par le gouvernement Netanyahou. Qu’ensuite, ce même Netanyahou s’insurge en entendant les mots « génocide », « crimes de guerre » et « crime contre l’humanité » prouve combien ce gouvernement d’extrême droite fait peu de cas de la misère et du délabrement d’une population civile, affamée et massacrée, sans que vraiment aucun des pays occidentaux ne bouge. Seule l’Afrique du Sud a porté l’affaire devant la Cour internationale de Justice qui le 26 janvier 2024 a rendu une décision au titre de la Convention contre le génocide ordonnant en Israël d'empêcher tout éventuel acte génocidaire, et d'autoriser l'accès humanitaire à Gaza.[iii] Tout cela est resté lettre morte, et ce qui s’est passé ce 26 février le confirme. Quant aux gouvernements français et américain : Macron se dit « indigné et exprime sa plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international ». Quant au gouvernement Biden : le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a présenté ses condoléances aux personnes tuées. « Nous sommes en contact avec le gouvernement israélien depuis tôt ce matin et comprenons qu’une enquête est en cours. Nous suivrons cette enquête de près et nous ferons pression pour obtenir des réponses ». D’autres, comme le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell dénonce un « nouveau carnage et des morts totalement inacceptables », ce qui voudrait dire qu’il y a des morts « acceptables » ? Quant au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lui « condamne les événements ».[iv] Mouais… Le blabla policé as usual ! Ce n’est pas demain que la bande d’énervés de Netanyahou arrêtera de tirer dans le tas et de faire des « morts totalement inacceptables, durant les évènements ». Comme on le voit, ce sont bien des mots trop légers, des indignations de bon aloi et des reproches dissimulant toute l’ambigüité occidentale sur le comportement d’Israël de ces 75 dernières années. Au bal des faux derches, nous sommes les premiers !

Les palestiniens nassés dans leur prison de Gaza : Les combats, selon l’armée israélienne, continuent dans le nord à Zeitun, ainsi que dans le centre du territoire et à Khan Younès. Poussés toujours plus vers le sud des centaines de milliers de déplacés ont gagné Rafah, une ville collée contre la frontière fermée avec l’Égypte. Ce qui veut dire « on ne passe pas » ! Pas d’échappatoire, une souricière. Près d’un million et demi de Palestiniens, selon l’ONU, sont à présent massés, dans cette ville bombardée quotidiennement, où le Premier ministre israélien, a promis de lancer une offensive, afin de vaincre le Hamas dans son « dernier bastion ». En dépit des multiples avertissements internationaux, Netanyahou a affirmé qu’une trêve ne ferait que « retarder une telle offensive ».[v] Il a sa feuille de route à suivre et tant pis si on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, et dans ce cas, c’est aussi la poule qui y passera : Le nettoyage ethnique doit accoucher d’un Israël, free de palestiniens, point ! De toute façon, Netanyahou peut guerroyer tranquille, car, les États-Unis ont opposé ce mardi 20 février leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Il s’agit du troisième véto américain depuis le début de la guerre…[vi]

Est-il juste de qualifier de guerre le conflit opposant un groupe militant (le Hamas) à un pays (Israël) qui se traduit à ce jour par un bilan disproportionné de victimes civiles palestiniennes à Gaza ? « À mon avis, ce n’est pas une guerre, et ce n’est même pas un conflit », affirme Yakov Rabkin, professeur émérite à l’Université de Montréal. Il y voit plutôt « une des armées les plus fortes au monde s’opposant à une population avec des groupes de résistance qui utilisent toutes sortes de moyens qu’on appelle terroristes ». Il compare ainsi la situation dans la bande de Gaza aux « campagnes de pacification menées jadis par les empires français et britannique contre la population indigène de leurs colonies lorsque des révoltes y avaient lieu. Israël, depuis le début, en 1948, essaie de contrôler la résistance palestinienne d’une façon ou d’une autre. » C’est donc bien d’une guerre coloniale qu’il s’agit et non pas d’un conflit ! Voir aussi, ce que font subir les colons israéliens à la population civile palestinienne en Cisjordanie et à la frontière du Liban ; c’est ni plus ni moins qu’un nettoyage ethnique.

La meilleure définition de Tsahal vient d’un lapsus de Meyer Habib, Mossieur, « l’armée la plus morale du monde ». Lors d’une interview avec un journaliste de TF1 : - Meyer Habib : « Israël a une armée qui est morale, qui fait tout pour avoir le maximum de victimes. » Le journaliste : « Vous voulez dire, un minimum ? » - Meyer Habib : « Le minimum, oui, pardon… » Il faut dire qu’avoir ce genre d’olibrius pour vous défendre… Il vaut mieux avoir 1000 ennemis bien identifiés !

Georges ZETER/1er mars 2024

