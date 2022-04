Petit récapitulatif des boycotts les plus improbables mis en place contre la Russie par différentes organisations publiques ou privées pour marquer leur opposition à l'invasion de l'Ukraine. Des prises de position sérieuses mais qui peuvent parfois prêter à sourire !

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une campagne militaire d’invasion de l’Ukraine sur l’ordre du président Vladimir Poutine. L’écrasante majorité de la communauté internationale a condamné cette opération. En contestation, de nombreuses sanctions économiques et culturelles ont été mises en place contre la Russie par les États et diverses institutions. Or certaines sont assez étonnantes, voire franchement improbables ! Découvrez dans cet article le top 7 des boycotts les plus étonnants contre la Russie.

1. Les chats russes interdits de mignonitude

La Fédération internationale féline (FIFe) a annoncé le 1er mars sur sa page Facebook sa décision d’exclure tous les chats russes de ses compétitions. Le conseil d’administration a indiqué que plus aucun chat « appartenant à des exposants vivant en Russie ne peut être inscrit à une exposition de la fédération en dehors de la Russie, quelle que soit l’organisation dont ces exposants sont membres ». Cette exclusion des chats russes implique également qu’ils ne pourront plus être importés ni enregistrés dans les livres de généalogie de la FIFe.

Cette décision sera maintenue au moins jusqu’au 31 mai, et pourrait être prolongée si les chats continuent de mener leur invasion du monde… Heu non pardon, si les Russes continuent de mener leur invasion de l’Ukraine !

2. Un peu de vodka ? Juste un doigt !

Si la France a son vin rouge et ses baguettes, la Russie a sa vodka. Véritable icône nationale, ce spiritueux est devenu dans de nombreux pays un produit à boycotter. Ainsi, 11 états américains ont banni la vente d’alcool fabriqué en Russie pour manifester leur désaccord avec l’invasion de l’Ukraine.

Seules 3 marques sont concernées : Russian Standard, Hammer & Sickle et Ustianochka. La plupart des autres vodkas ne proviennent en effet pas de Russie, malgré leur nom à consonance russe (comme Smirnoff, appartenant au groupe anglais Diageo.).

Le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, est allé encore plus loin dans ses déclarations anti-vodka sur Tweeter : « Jetez toute la vodka russe et, avec des munitions et des missiles, envoyez les bouteilles vides à l'Ukraine pour qu'ils en fassent des cocktails Molotov ». Un message de paix à l’américaine !

3. Poutine remplacé par Zelensky (au Musée Grévin !)

Mardi 1er mars, le musée Grévin a annoncé qu’il retirait de sa collection la statue de cire représentant Vladimir Poutine. Plusieurs visiteurs s’en étaient pris à la statue depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, obligeant le personnel à régulièrement le recoiffer et le nettoyer. Or, bichonner la représentation du président russe pesait de plus en plus sur le moral de l’équipe du Musée.

« Pour la première fois dans l’histoire du musée Grévin, on a donc décidé de retirer un personnage lié à des éléments historiques comme ils s’en produisent en ce moment » explique dans un communiqué le directeur général du musée. Il aurait même laissé entendre que la statue serait potentiellement remplacée par celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est toutefois probable que Vladimir Poutine n’en ai rien à cirer !

4. Les geeks russes privés de jeux vidéos

Le 02 mars, le vice premier-ministre de l’Ukraine Mykhailo Fedorov (également ministre de la Transformation numérique) a demandé aux éditeurs de jeux vidéo de bloquer les comptes des joueurs russes et biélorusses. Dans une lettre ouverte partagée sur Tweeter, il interpelle « toutes les entreprises de développement de jeux et les plateformes d'e-sports » et les exhorte à se retirer du marché russe.

L'éditeur polonais CD Projekt (Cyberpunk 2077, The Witcher) et le studio Bloober Team (The Medium, Layers of Fear) ont annoncé le 02 mars l’arrêt jusqu’à nouvel ordre de leurs ventes numériques et physiques en Russie et en Biélorussie. Attention aux hordes en furie de gamers boostés à la boisson énergétique qui vont déferler dans les rues de Moscou !

5. Pas de Disney pour les vilains

Le géant du divertissement Disney a annoncé lundi 28 février qu’il suspend jusqu’à nouvel ordre la sortie de ses films dans les salles russes. Cette décision commence avec le dernier film d'animation de Pixar, “Alerte rouge”, qui ne sera donc pas projeté en Russie à partir de Mars comme prévu. « Nous prendrons des décisions commerciales futures en fonction de l'évolution de la situation », a précisé le groupe américain dans un communiqué.

Pas sûr que les membres de l’état-major de Vladimir Poutine se sentent profondément impactés par cette sanction ! Le geste de Disney reste toutefois un symbole fort de critique envers la politique russe.

6. Vladimir Poutine éjecté du Tatami

La FIJ (Fédération Internationale de Judo) a annoncé dimanche 27 février la suspension du statut de président honoraire et d'ambassadeur de Vladimir Poutine. Aimant afficher ses aptitudes physiques, le président russe se montre volontiers en kimono, arborant fièrement sa ceinture noire 8e dan. Il assiste fréquemment aux entraînements de l’équipe russe et aux grandes compétitions internationales.

Cette décision est-elle susceptible de calmer Vladimir Poutine, ou au contraire de l’énerver ? Hadjimé !

7. Accès à Pornhub interdit pour les Russes ?

Une rumeur grandissante circulant sur Internet affirme que la plateforme de pornographie en ligne Pornhub refuserait l’accès à ses services aux utilisateurs russes. Elle accompagnerait même son message d’erreur d’un drapeau ukrainien.

Alors quoi ? Plus d’alcool, plus de jeux vidéos, plus de films, et même plus d’accès à la pornographie ? Tout ceci ne serait donc qu’un vaste plan pour obliger les jeunes Russes à s’engager dans l’armée, n’ayant pas d’autre alternative face à l’ennui sans bornes qui s’annonce face à eux ? Quid de faire l’amour (même tout seul), pas la guerre ?

Rassurez-vous, cette dernière info n’est semble-t-il rien de plus qu’une rumeur, la plateforme Pornhub n’ayant a priori pas pris position sur la guerre en Ukraine.

Chaque action personnelle ou collective contre la guerre est respectable. Cet article a pour but d’aider à dédramatiser un minimum ce triste sujet. Il n’a pas pour vocation de se moquer des prises de position contre l’offensive ordonnée par Vladimir Poutine, ni de stigmatiser le peuple russe à cause des décisions martiales de son président. La guerre, ce n’est pas drôle. C’est triste et stupide. Mais si on ne rit plus, on ne vit plus. Alors, rions quand même !

Sources :

https://www.facebook.com/fifeweb/posts/726386368733162

https://twitter.com/TomCottonAR/status/1497585395114127367

https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1498945221337534469

https://twitter.com/CDPROJEKTRED/status/1499388321050599428?s=20&t=rnY81V09BD9bMMWY4T-CmQ

https://twitter.com/BlooberTeam/status/1499353861047341059?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1499353861047341059%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jeuxvideo.com%2Fnews%2F1539596%2Fcd-projekt-la-russie-privee-de-cyberpunk-2077-et-de-the-witcher-3-l-editeur-polonais-reagit.htm

https://twitter.com/Judo/status/1497875171008516105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497875171008516105%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffr.euronews.com%2F2022%2F02%2F27%2Fle-federation-internationale-de-judo-suspend-vladimir-poutine