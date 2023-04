​Tortionnaire ? La vérité à propos de l’ex général Meguett en Mauritanie preuves incontestables à l’appui...

Depuis quelques jours, les activistes négro-mauritaniens, dont certains sont de bonne foi, se plaignent de la candidature de l’ex général Meguett qu'ils qualifient de présumé tortionnaire. Certains l’accusent même du meurtre du sous-lieutenant Tambadou Abdoulaye. Le sujet est grave et la mémoire des victimes des années de braise nous oblige à aborder le sujet avec des pincettes. Pour ma part, je n’ai jamais abordé ce sujet car je ne maîtrise pas le dossier sachant que les informations disponibles aux journalistes ne nous permettent pas de savoir ce qui s’est passé exactement sans risque de diffamation ni quelle fut la dynamique qui a abouti à ce tragique épisode de notre histoire commune.



L’histoire appartient aux historiens encore faut-il en trouver de bonne foi. Sans vouloir prendre partie pour les uns ou les autres, les activistes défenseurs de la mémoire des victimes et les militaires mauritaniens impliqués dans ces événements, j’ai voulu lire et entendre des témoignages fiables pour savoir au moins ce qu’il en est à propos du général Meguett.



Pourquoi me mêler de ça à l’heure où il subit des attaques depuis sa candidature sous la bannière de l’Insaf ? Sûr que cela n'affectera en rien les éléments objectifs que je soumets aux lecteurs de bonne foi, je dois avouer que j’ai rencontré récemment l’homme avant qu’il ne prenne sa retraite militaire. Je l’ai rencontré 2 fois pour des raisons privées. Je ne le connaissais pas avant. Il m’a écouté et a pris en considération mes propos. Il m’a ensuite rendu un service qui n’a pas de prix sans jamais rien me demander en retour bien que je sois un journaliste et un communiquant et depuis je n’ai plus la moindre nouvelle de lui.



De plus, je connais des gens qui ont une haute estime de l’homme. L’ex capitaine Krombolé par exemple se plaît à l’appeler Gandhi tellement il estime qu’il est quelqu’un de bien. Mes impressions après ma rencontre avec lui ne collaient pas à cette image de tortionnaire qu’on lit partout aujourd’hui. J’ai voulu en avoir le coeur net et juger sur pièce en lisant les témoignages des victimes et la littérature des activistes négro-mauritaniens. Autant dire les meilleures sources qui soient pour ne pas faire de cadeau à l'intéressé.



Je vous invite à faire le même exercice et vous allez être surpris du résultat.

D’abord je suis allé sur le net en me servant de google. Je n’ai rien trouvé d'accablant et de fiable à part son nom sur des listes des FLAM ou un lien sur boolumbal rapportant des propos délirants publiés sur le journal la nouvelle expression datés de 2001 avec pour titre « les tueries dans l’armée, le général Meguet nie tout ! ». Comment peut-on imaginer sensés des propos pareils : extrait « …le général d'ajouter que l'histoire de la pendaison à Inal est mensongère, que personne n'a été pendu ».



Ensuite, chez le sirene hebdo avec pour directeur de publication Sall Abdoulaye Amadou, j'ai trouvé un article où un rescapé militaire, le Sergent Sall Abdoulaye, membre du collectif des rescapés militaires, démonte cette propagande contre le général Meguett. Titre « Passif humanitaire : « Le général Meguet n’a pas tenu les propos que la presse lui a attribués…"

A part ça, vous ne trouverez sur internet aucun témoignage qui accuse le général Meguett avec la moindre preuve ou témoignage accablant. Vous ne trouverez que du « présumé tortionnaire » même aujourd'hui sous la plume du Fonadh.



" A notre grande surprise, nous venons de prendre connaissance de la composition de certaines listes électorales sur lesquelles, des personnes présumées tortionnaires de militaires négro-africains dans les années 90, dont le Général à la retraite Mohamed Ould Meguett comme tête de listes aux législatives du parti INSAF."

J’ai alors téléchargé le livre du rescapé du bagne de Oualata Boye Alassane Harouna : " J'étais à Oualata, Racisme d’Etat en Mauritanie " avec une préface de Thiam Samba. Peut-on trouver mieux pour approcher le caractère de celui qui était le capitaine Meguett en 1987 lors de la tentative de coup d’Etat du groupe de négro-mauritaniens expliquée par l'auteur ?



Là, croyant trouver la description du tortionnaire Meguett, voilà ce que dit l’auteur rescapé de Oualata à propos de Meguett. J’invite ceux qui s'intéressent à cette période à lire le livre bien écrit. Il me faudrait tout un article pour en parler , ce serait trop long. Aussi je donne juste les passages à propos de Meguett.

L’auteur avoue dans le livre qu’il était au courant du coup d'état préparé par un groupe de militaires entièrement négro-mauritaniens qui voulaient prendre le pouvoir car ils estimaient que le pouvoir militaire arabo-berbère était devenu raciste et mettait des bâtons dans les roues des négro-mauritaniens pour les empêcher d’avancer notamment avec l’épreuve d’arabe du jour au lendemain pour passer le brevet du capitaine. Toujours est-il que la tentative de coup d’Etat a échoué, les auteurs ayant été arrêtés le jour prévu pour le coup.



Pour faire court, l’auteur avoue tout de même que la jonction entre les FLAM et les putschistes négro-mauritaniens devait se faire mais ce n’était pas encore fait contrairement aux accusations du pouvoir. Que se serait-il passé pour les maures en cas de réussite ? L'auteur estime qu'il s'agissait d'installer un pouvoir mieux partagé entre maures et négro-mauritaniens mais malgré l'honnêteté intellectuelle de l'auteur, qui peut y croire car c'eût été matériellement impossible après un coup d'Etat réussi par un groupe formé exclusivement par des négro-mauritaniens qui allaient avoir le soutien politique des Flam comme l'avoue l'auteur.



Comment imaginer que cela puisse réussir sans une guerre civile entre blancs et noirs ? A la lecture du livre on découvre l'inconscience des candidats au coup d'Etat sachant que l'auteur raconte qu'ils ont consulté des marabouts pour savoir si c'était jouable. L'auteur dit que malheureusement les marabouts consultés n'étaient pas compétents et les putschistes ont cru en leur bonne étoile.



Voilà certainement pourquoi la répression fut terrible et voilà pourquoi depuis ce traumatisme pour les militaires maures, le moins qu'on puisse dire est que l'armée n'est pas plurielle au sommet du commandement.



Il faut imaginer l’atmosphère à l’époque sachant que l’armée ne plaisantait pas avec les tentatives de coups d’Etat. Comme le rappelle l'auteur, si ça réussit vous devenez le chef, si vous échouez vous risquez la mort. En la matière même des beidhânes y ont eu droit notamment l’émir Ould Sidi et d’autres après pareil exercice. L’auteur dit que selon la loi si les coupables sont arrêtés avant d’avoir initié le coup d’Etat ils échappent à la peine de mort. Cela est une autre histoire.



Restons-en à Meguett. L’auteur avec une exceptionnelle honnêteté dit ce qu’il pense des uns et des autres. Il n’est pas tendre avec celui qui deviendra le général Ndiaga Dieng ni Ould Hady qu’il présente comme autoritaire et violent, c’est un euphémisme selon ses propos. Eh bien à aucun moment dans son livre l’auteur n’accable Ould Meguett. Au contraire, lors de son interrogatoire avec Hady, l’auteur selon ses propres termes a voulu provoquer Hady qui s’est emporté et l’auteur dit que Meguett s’est interposé entre eux en disant à Hady de se calmer.



Selon les propres termes de l’auteur, voilà ce qu’il dit pour montrer la différence entre Hady et Meguett : « Autant Hady est excessif, arrogant, impulsif, autant Meguet est mesuré, courtois et posé. Autant le premier est rêche, grossier, désagréable au point de susciter la répulsion, autant le second est avenant, convivial, raffiné. »

L’auteur rescapé dit ensuite que Meguet l’a pris dans un coin pour lui dire qu’il n’a qu’à parler, dire ce qu’il savait et qu’il ne risquait rien du tout. A part ça, rien de mal à propos de Meguett dans tout le livre au contraire. Il faut savoir que le nom de l’auteur a été cité par deux fois par des militaires impliqués dans la tentative de coup d’Etat et malgré cela, il n’a pas été violenté pour le faire avouer même par le Ndiaga Dieng qui n’est pas présenté comme un tendre. L’auteur a nié jusqu’au bout et il ressort du livre, selon mon opinion, qu’il a été épargné car l’homme est bon et pas raciste. Reste un mystère : pourquoi malgré les pertes humaines, l'échec de la tentative et ses conséquences, l'auteur cache le nom de ceux qui les ont trahis alors qu'il les connaît et en parle ?

L'auteur est honnête et pas raciste anti-maures. Il faut lire les termes élogieux quand il parle de Ould Bekrine alors procureur général puis avocat général lors du procès pour savoir tout le drame de cette époque car ils se connaissaient tous, des frères d'armes.



Sorti du livre poignant « j’étais à Oualata », je n’avais toujours rien à propos du présumé tortionnaire Meguett bien au contraire.



J’ai alors contacté Kaw Touré des FPC ex flamiste qu'on ne présente plus afin d’avoir les sources les plus dures à propos de ces années. A ma grande surprise, Kaw Touré n’a pas pu me donner la moindre source audio ou vidéo disponible accablant Meguett mais il m’a dit qu'elles existent, les témoins sont encore vivants. Comment est-ce possible ? Rien ! Juste une liste de tortionnaires émise par les FLAM .





J’ai demandé si on accusait Meguett d’être tortionnaire pour avoir torturé ou tué des négro-mauritaniens ou si c’est juste parce qu’il faisait partie de l’armée à ce moment accompagné de vrais tortionnaires. Pour les FLAM, Meguett est un tortionnaire. Kaw me dit d’aller lire « l’enfer d’Inal ». Je le lui demande, il me l’envoie par mail.



J’appelle quelqu’un de Conscience et résistance qui a suivi de près tous ces événements, il me dit " si tu veux sauver le soldat Meguett, tu perds ton temps " et m'assure que selon les enquêtes à l'époque des organisations des droits de l'homme Meguet est bien un tortionnaire mais il est incapable de me sortir le moindre témoignage et me dit de lire l'enfer d’Inal.

Je viens de télécharger le livre " l'Enfer d'Inal " . impossible de le lire tout de suite mais on peut avec un PDF et le mot-clé « Meguett » voir tous les passages où il est question de lui.



Là encore surprise : on y trouve une phrase de l’auteur disant que Meguet est connu pour être un tortionnaire mais il n’explique rien et ne donne aucun détail. Juste un mot disant que Meguett est intervenu pour envoyer le détenu Tambadou Abdoulaye se faire soigner vu son état.



Il finira par mourir. Inna lillah we inna ileyhi rajioun



Aujourd’hui sur internet, on accuse Meguett de l’avoir assassiné pourtant l’auteur de l’enfer d’Inal avoue qu’il n’en sait rien vu qu’il emploie le conditionnel et dit que selon lui ce serait quelqu'un d'autre : « Certains disent que c'est le capitaine Meguett qui a achevé Tambadou avec son PA (pistolet automatique ), pour d'autres, ce serait le capitaine Ely Vall. Quant à moi, je penchais plutôt pour le capitaine Sidina, il n'a pas besoin d'arme pour transporter un blessé surtout qu'ils sont à quatre dans le véhicule. Toujours est-il que Tambadou a été achevé entre la base et l'avion. Mais tout ça, nous ne le saurons que beaucoup plus tard. Nous finissons la soirée en parlant de Tambadou et de sa "chance". Aux dernières nouvelles, ce serait Meguett qui l'aurait achevé. »



Le conditionnel venant de l’auteur au coeur du drame mérite au moins la présomption d’innocence pour le général Meguett à propos de la mort de Tambadou Abdoulaye.



Tout est dit. Le reste n'est que présumé comme on le lit partout avec le risque de calomnie dont il reste toujours quelque chose selon le dicton : la preuve !



Il faut arrêter d’accuser les gens en lisant les activistes politisés qui font feu de tout bois. Par respect pour les victimes, il faut laisser l’histoire aux historiens et à la justice. En attendant, il faut écrire, témoigner pour les générations futures en restant intellectuellement honnête.



Jusqu’à la preuve du contraire venant d’une source plus fiable que l’auteur rescapé au coeur du drame d'Inal, je continuerai à estimer que le général Meguett est présumé innocent sachant que même des membres du collectif des rescapés militaires COREMI lui ont rendu visite pour qu’il les aide à propos d’un détournement de fonds octroyés aux familles des victimes. Comme quoi, même les défenseurs des victimes se servent sur le crédit du drame !



« Pour Ould Meguett, poursuit l’ex sergent Sall, ‘’ personne dans ce pays, à moins d’être de mauvaise foi ne peut nier qu’il y a eu mort d’hommes, qu’il y a eu des violations graves des droits de l’hommes, qu’aucun montant ne peut ramener ou effacer les souffrances subies, que tous les mauritaniens doivent œuvrer pour la consolidation de l’unité de leur pays, et que pour sa part, sa porte reste ouverte à ceux qui y travaillent. Voilà en substance ce que le général Meguett nous a dit dans son bureau loin des micro de la presse’’.



( pour en savoir plus, suite à cet article, j'ai eu droit à des attaques de mauvaise foi d'activistes racistes Kaw Touré qui censurent mes arguments pour me diffamer afin qu'ils aient le monopole de la grille de lecture de ce terrible épisode de notre histoire commune ; voici ma réponse avec les sources pour me défendre )



VLANE A.O.S.A