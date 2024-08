Toujours plus !

Toujours plus de nourriture, toujours plus de vêtements, toujours plus de likes, toujours plus de vidéos pornographiques visionnées sur internet, toujours plus d'obèses, toujours plus de SUV (ces grosses voitures polluantes), toujours plus d'informations, toujours plus d'images, toujours plus de publicités...

Notre striatum en veut toujours plus : plus on lui en donne, plus il en réclame...

Et tout est fait pour nous pousser au moindre effort : par exemple, les voitures sont de plus en plus équipées de systèmes d'assistance à la conduite, les escaliers roulants, les trottinettes nous évitent de nombreux efforts, les gens se font même livrer à domicile toutes sortes de produits de consommation, ce qui leur évite de se déplacer.

STOP ! "ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ Médén agan, rien de trop !" dit un proverbe grec ancien... Ecoutons la sagesse des anciens Grecs !

Nous vivons dans le déni de la catastrophe qui arrive... une façon de nous rassurer...

En plus, nous vivons dans des sociétés où tout nous pousse à consommer et où prévaut l'individualisme... chacun pour soi ! Le bonheur consisterait à en avoir plus que les autres.

Mais c'est une absurdité totale ! car ainsi nous en voulons toujours plus, si bien que nous ne sommes jamais satisfaits. Le bonheur est toujours pour demain...

Il nous faut ralentir cette course incessante à la consommation, retrouver le goût de la modération et de la mesure.

Il nous faut nous reconnecter avec la nature et ses merveilles, une façon aussi d'y prêter attention et de la préserver dans toute sa diversité : les arbres, la végétation, les fleurs, tous les êtres vivants qui peuplent cette planète et la rendent vivable et habitable pour les êtres humains.

Le déni dans lequel nous vivons risque de coûter cher à l'espèce humaine : ne pas préserver la terre et ses ressources, c'est condamner l'espèce humaine à sa disparition.

Quels sont ces fous qui nous promettent une nouvelle vie sur Mars, lorsque la planète Terre sera saccagée ?

Mars, une planète hostile, invivable...

Toutes les sociétés du milliardaire Elon Musk travaillent plus ou moins directement sur le projet de coloniser la planète Mars, selon le New York Times. Musk aurait fait don de son sperme pour aider à « ensemencer une colonie ». Elon Musk a demandé à ses équipes de se pencher sur la conception du projet d’une ville martienne, déclarant qu’il avait pour objectif qu’un million de personnes y vivent d’ici 20 ans.

Encore un projet démesuré et insensé !

