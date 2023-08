Tout est cher !

@rosemar

Ok, vous arriverez toujours à me dire oui mais oui mais...

Voiture les plus vendues en France... des SUV... ça pèse 1 tonne et pour aller travailler comme vous dites, y a pas besoin d’un tank, une twingo suffit. Et pas besoin de clim.

Votre be bop... pareil, combien le change tous les 2 ans pour avoir le truc plus ultra Iphone Galaxy 78 à propulsion nucléaire qu’il faut recharger toutes les 3 heures ...

Et tout est comme ça... on est homo consommaterus, on se jette sur les dernières conneries à la mode. Il fait chaud, vite j’achète un climatiseur

On est acteur de sa vie... c’est quand même assez simple à comprendre que la population mondiale augmente et aspire à vivre comme nous, donc les énergies vont devenir un vrai problème. Et donc aller habiter à la campagne, c’est un choix à assumer. C’est pas après, qu’il faut mettre un gilet jaune et dire « oui, mais heu... c’est cher ». Bah oui, c’est cher, et ça ne va pas s’arranger.