Tout s’achète même le code de la route !

Sur les réseaux sociaux, il est possible d'acheter son code de la route de façon illégale, sans se présenter à l'examen. Une pratique qui serait de plus en plus courante. Incroyable !

Et pourtant, c'est bien une réalité de notre monde moderne où tout se vend et s'achète... et des journalistes ont même trouvé un motard qui s'est procuré ainsi son code de la route sur internet et qui a accepté de témoigner à visage caché, bien sûr...

"Casque vissé sur la tête, gants de protection, ce motard cède le passage, respecte les feux : ce motard a tout du conducteur modèle... Pourtant, il a acheté son code de la route illégalement.

"J'ai eu 37 sur 40, donc plutôt pas mal." témoigne ce motard.

"Sans rien faire ?" interroge une journaliste.

"Sans rien faire. Enfin, en payant 250 euros..." répond le motard.

Il y a 9 mois, après quelques échanges sur les réseaux sociaux et un paiement en espèces, il a reçu le document officiel par mail.

"C'est totalement un truc de fainéant. Je l'ai vraiment acheté parce que j'avais la flemme de réviser pendant X temps." déclare ce motard.

Bref, encore un encouragement à la paresse dans une société où s'installe la tyrannie du divertissement...

"Vous ne vous dites jamais : je roule un peu illégalement ?" demande la journaliste.

"Non, je pense pas parce que j'ai quand même passé les deux épreuves pratiques... je me dis que si la conduite a été validée par un instructeur officiel, je ne roule pas vraiment illégalement."

Des élèves fraudeurs, un moniteur d'auto-école en rencontre de plus en plus, un à trois sur dix, selon lui, démasqués dès leurs premières minutes au volant...

"Il n'y a pas de sentiment de risques, il n'y a pas du tout connaissance du comportement à adopter en présence de feux. Si on conduit sans connaître les règles, qu'est-ce qu'on fait sur la route ?" explique ce moniteur.

Comment ces candidats obtiennent-ils leur certificat sans passer d'examen ?

Souvent, tout commence sur les réseaux sociaux : des dizaines d'annonces pour des codes de la route, de 150 à près de 900 euros, parfois.

Une journaliste a contacté l'un de ces vendeurs :

"Bonjour, je suis intéressée par un code de la route."

Le vendeur promet alors des documents certifiés par les autorités.

"Bonjour, il me faut carte d'identité et 250 euros. Dans 24 heures, tu peux avoir ton propre code." dit le vendeur.

"Ok, et je dois me présenter à l'examen ?" interroge la journaliste.

"Non, pas besoin, on a des contacts à la préfecture et dans des auto-écoles agréées..."

Tout paraît si facile !

A l'origine de ce réseau, complices des rabatteurs sur internet, quelques auto-écoles mais aussi des centres privés habilités depuis 2016 à faire passer l'examen, sous réserve d'avoir un local adapté.

L'un des derniers centres condamnés se situe dans le Val de Marne : ce sont les gendarmes de Vesoul qui l'ont identifié. Dans leur département, 56 candidats avaient miraculeusement obtenu le code de la route dans le 94.

Le gérant du centre mis en cause vient d'être condamné à deux ans de prison avec sursis et 8000 euros d'amende.

Deux ans de prison avec sursis ? C'est vraiment une peine dérisoire, et une forme d'encouragement à la fraude !

Il a amassé près de 120 000 euros grâce à ce trafic d'ampleur nationale.

Les candidats impliqués encourent, eux, 45 000 euros d'amende et trois ans de prison.

Depuis janvier 2024, 54 centres d'examen ont fermé pour suspicion de fraude."

Un comble : j'ai vu qu'on pouvait même acheter un permis de conduire sur internet, plusieurs sites le proposent moyennant finances, bien sûr... Ainsi, internet devient une zone de non droit où tout s'achète et tout se vend.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2024/08/tout-s-achete-meme-le-code-de-la-route.html

Source :

https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/securite-routiere-des-fraudes-massives-au-code-de-la-route_6738469.html